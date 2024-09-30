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Kenan İmirzalıoğlu, Ezel Dizisinde Ömer'i En Çok Hangisinin İhanetinin Yıktığını Açıkladı!

Kenan İmirzalıoğlu, Ezel Dizisinde Ömer'i En Çok Hangisinin İhanetinin Yıktığını Açıkladı!

Ezel
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 00:50

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Candaş Tolga Işık'ın KAFA TV adlı YouTube kanalında yaptığı Fenomen programının ilk konuğu oldu. Ezel sahnelerini izleyip değerlendiren İmirzalıoğlu, Ömer'i en çok kimin ihanetinin yaktığını açıkladı.

Kaynak: KAFA TV / Fenomen

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Karizması ve oyunculuk konusundaki efsanevi yeteneğiyle her daim konuştuğumuz Kenan İmirzalıoğlu'nu Milyoner'deki sunuculuğunu bırakmasının ardından pek göremiyorduk.

Karizması ve oyunculuk konusundaki efsanevi yeteneğiyle her daim konuştuğumuz Kenan İmirzalıoğlu'nu Milyoner'deki sunuculuğunu bırakmasının ardından pek göremiyorduk.

Tam da bu noktada imdadımıza Candaş Tolga Işık yetişti ve YouTube'da KAFA TV kanalına yaptığı Fenomen programına İmirzalıoğlu'nun katılacağını duyurdu.

Tam da bu noktada imdadımıza Candaş Tolga Işık yetişti ve YouTube'da KAFA TV kanalına yaptığı Fenomen programına İmirzalıoğlu'nun katılacağını duyurdu.

Programda Ezel'in sahnelerini izleyip yorumlayan ünlü oyuncu, Ömer karakterini en çok hangisinin ihanetinin yıktığını açıkladı.

Programda Ezel'in sahnelerini izleyip yorumlayan ünlü oyuncu, Ömer karakterini en çok hangisinin ihanetinin yıktığını açıkladı.

Ömer'i en çok üzenin Kerpeten Ali'nin ihaneti olduğunu söyleyen İmirzalıoğlu; Eyşan'ın zaten aşkı olduğunu, Cengiz'den de ailenin yaramaz çocuğu olarak her türlü yaramazlığı bekleyebileceğini ifade etti.

Ömer'i en çok üzenin Kerpeten Ali'nin ihaneti olduğunu söyleyen İmirzalıoğlu; Eyşan'ın zaten aşkı olduğunu, Cengiz'den de ailenin yaramaz çocuğu olarak her türlü yaramazlığı bekleyebileceğini ifade etti.

Bu açıklamalar ve daha fazlasına Fenomen programından ulaşabilirsiniz.

Bu açıklamalar ve daha fazlasına Fenomen programından ulaşabilirsiniz.

Programı izlemek için sizi şöyle alalım.

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