Kenan İmirzalıoğlu, Ezel Dizisinde Ömer'i En Çok Hangisinin İhanetinin Yıktığını Açıkladı!

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Candaş Tolga Işık'ın KAFA TV adlı YouTube kanalında yaptığı Fenomen programının ilk konuğu oldu. Ezel sahnelerini izleyip değerlendiren İmirzalıoğlu, Ömer'i en çok kimin ihanetinin yaktığını açıkladı.

Kaynak: KAFA TV / Fenomen