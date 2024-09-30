Kenan İmirzalıoğlu, Ezel Dizisinde Ömer'i En Çok Hangisinin İhanetinin Yıktığını Açıkladı!
Kenan İmirzalıoğlu, Ezel Dizisinde Ömer'i En Çok Hangisinin İhanetinin Yıktığını Açıkladı!
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Karizması ve oyunculuk konusundaki efsanevi yeteneğiyle her daim konuştuğumuz Kenan İmirzalıoğlu'nu Milyoner'deki sunuculuğunu bırakmasının ardından pek göremiyorduk.
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Tam da bu noktada imdadımıza Candaş Tolga Işık yetişti ve YouTube'da KAFA TV kanalına yaptığı Fenomen programına İmirzalıoğlu'nun katılacağını duyurdu.
Programda Ezel'in sahnelerini izleyip yorumlayan ünlü oyuncu, Ömer karakterini en çok hangisinin ihanetinin yıktığını açıkladı.
Ömer'i en çok üzenin Kerpeten Ali'nin ihaneti olduğunu söyleyen İmirzalıoğlu; Eyşan'ın zaten aşkı olduğunu, Cengiz'den de ailenin yaramaz çocuğu olarak her türlü yaramazlığı bekleyebileceğini ifade etti.
Bu açıklamalar ve daha fazlasına Fenomen programından ulaşabilirsiniz.
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