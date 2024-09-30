Yaprak Dökümü'nde Ferhunde'nin Ali Rıza Bey'e Karşı Haklı Olduğunu Gösteren Sahne Bildiklerinizi Sorgulatacak
Yaprak Dökümü'nde Ferhunde'nin Ali Rıza Bey'e Karşı Haklı Olduğunu Gösteren Sahne Bildiklerinizi Sorgulatacak
Yaprak Dökümü'ndeki tüm tavırları sebebiyle lügata 'Ferhunde olmak' tabirini ekleten ünlü karakterin aslında tüm çirkefliklerine rağmen haklı olduğu düşüncesi kafaları karıştırdı.
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Gelmiş geçmiş en efsane dizilerden biri olan Yaprak Dökümü, üstünden geçen yıllara rağmen hala her fırsatta izlediğimiz bir dizi.
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Dizide çirkeflikleriyle gündemden düşmeyen ve lügata "Ferhunde olmak" sözünü ekleten efsane karakter Ferhunde, genel olarak kötü biliniyordu.
Ama bu kez bir X kullanıcısı "Ferhunde'nin haklı olduğu anları atın" deyince ortalık bir miktar karıştı.
O tweete Ali Rıza Bey'in oğlu Şevket'in hırsızlığı sebebiyle Ferhunde'yi suçladığı sahneyle cevap veren bir başka kullanıcı, "Acaba gerçekten Ferhunde haklı mıydı?" diye düşündürdü.
Ferhunde gerçekten haklı mıydı sizce? Yorumlarda buluşalım!
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