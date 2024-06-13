Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Bayramda İzlemelik Film Arayanlara IMDb Puanı Arşa Kadar Çıkmış Birbirinden Harika Filmler

Bayramda İzlemelik Film Arayanlara IMDb Puanı Arşa Kadar Çıkmış Birbirinden Harika Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
13.06.2024 - 12:01

Merhabalar. Kurban Bayramında evde vakit geçiriyorsanız ve sağlam bir film arıyorsanız bu liste tam size göre. Bu içerikte IMDb puanı 8'den yüksek olan son zamanların en popüler filmlerini sizler için listeledik. Filmlerin çoğu zaten popüler ama aralarında eminiz ki daha önce izlemediğiniz yapımlar vardır.

İyi bayramlar ve iyi seyirler dileriz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Hamilton (2020)

1. Hamilton (2020)

IMDb: 8.3

Orijinal Broadway oyuncu kadrosu bu yapımda Amerika'nın önde gelen kurucu babalarından biri ve ilk Hazine Bakanı olan Alexander Hamilton'un gerçek hayatını ekranlara taşıyor.

Yönetmen: Thomas Kail

Oyuncular: Lin-Manuel Miranda, Phillipa Soo, Leslie Odom Jr.

2. CODA (2021)

2. CODA (2021)

IMDb: 8

Bir CODA (Sağır Yetişkinlerin Çocuğu) olan Ruby, sağır ailesindeki tek işiten kişidir. Ailenin balıkçılık işi tehdit altındayken Ruby, kendisini Berklee College of Music'teki tutkusunun peşinden gitmekle ailesini terk etme korkusu arasında bulur.

Yönetmen: Sian Heder

Oyuncular: Emilia Jones, Marlee Matlin, Troy Kotsur

3. Soul (2020)

3. Soul (2020)

IMDb: 8

Joe, hayatı pek de beklediği gibi gitmemiş bir ortaokul müzik grubu öğretmenidir. Onun gerçek tutkusu cazdır. Ancak birisinin tutkusunu bulmasına yardım etmek için başka bir diyara gittiğinde, çok geçmeden bir ruha sahip olmanın ne demek olduğunu keşfeder.

Yönetmenler: Pete Docter, Kemp Powers

Oyuncular: Jamie Foxx, Tina Fey, Graham Norton

4. The Father (2020)

4. The Father (2020)

IMDb: 8.2

Bir adam yaşlandıkça kızının her türlü yardımını reddediyordur. Çünkü değişen koşullarını anlamlandırmaya çalışırken sevdiklerinden, kendi zihninden ve hatta gerçekliğinin dokusundan şüphe etmeye başlar.

Yönetmen: Florian Zeller

Oyuncular: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss

5. Ghostlight (2024)

5. Ghostlight (2024)

IMDb: 8

Bir inşaat işçisi beklenmedik bir şekilde yerel bir tiyatronun yapımı olan Romeo ve Juliet'e katıldığında, sahnedeki drama kendi hayatını yansıtmaya başlar.

Yönetmenler: Kelly O'Sullivan, Alex Thompson

Oyuncular: Keith Kupferer, Katherine Mallen Kupferer, Tara Mallen

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Oppenheimer (2023)

6. Oppenheimer (2023)

IMDb: 8.3

Film, Amerikalı bilim adamı J. Robert Oppenheimer'ın hayat hikayesini ve atom bombasının geliştirilmesindeki benzersiz rolünü ekranlara taşıyor.

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon

7. Top Gun: Maverick (2022)

7. Top Gun: Maverick (2022)

IMDb: 8.2

Otuz yılın ardından Maverick hâlâ üst düzey bir deniz havacısı olarak sınırları zorluyordur. Ancak Top Gun'ın mezunlarını büyük fedakarlık gerektiren bir göreve yönlendirirken geçmişinin hayaletleriyle yüzleşmek zorunda kalır.

Yönetmen: Joseph Kosinski

Oyuncular: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller

8. Dune: Part Two (2024)

8. Dune: Part Two (2024)

IMDb: 8.6

Serinin ikinci filmi olan bu yapım, Paul Atreides'in ailesini yok eden komploculardan intikam almak için Chani ve Fremenlerle birleşmesini anlatıyor.

Yönetmen: Denis Villeneuve

Oyuncular: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson

9. Quo Vadis, Aida? (2020)

9. Quo Vadis, Aida? (2020)

IMDb: 8

Aida, küçük Srebrenica kasabasında BM adına tercümanlık yapıyordur. Sırp ordusu kasabayı ele geçirdiğinde ailesi BM kampına sığınan binlerce vatandaş arasındadır.

Yönetmen: Jasmila Zbanic

Oyuncular: Jasna Djuricic, Izudin Bajrovic, Boris Ler

10. A Little Life (2023)

10. A Little Life (2023)

IMDb: 8.5

Film, New York City'deki dört üniversite arkadaşını konu alıyor: Gelecek vaat eden aktör Willem, başarılı mimar Malcolm, mücadeleci sanatçı JB ve olağanüstü avukat Jude.

Yönetmenler: Ivo van Hove, Nick Wickham

Oyuncular: James Norton, Luke Thompson, Omari Douglas

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın