Bayramda İzlemelik Film Arayanlara IMDb Puanı Arşa Kadar Çıkmış Birbirinden Harika Filmler
Bayramda İzlemelik Film Arayanlara IMDb Puanı Arşa Kadar Çıkmış Birbirinden Harika Filmler
Merhabalar. Kurban Bayramında evde vakit geçiriyorsanız ve sağlam bir film arıyorsanız bu liste tam size göre. Bu içerikte IMDb puanı 8'den yüksek olan son zamanların en popüler filmlerini sizler için listeledik. Filmlerin çoğu zaten popüler ama aralarında eminiz ki daha önce izlemediğiniz yapımlar vardır.
İyi bayramlar ve iyi seyirler dileriz.
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1. Hamilton (2020)
2. CODA (2021)
3. Soul (2020)
4. The Father (2020)
5. Ghostlight (2024)
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6. Oppenheimer (2023)
7. Top Gun: Maverick (2022)
8. Dune: Part Two (2024)
9. Quo Vadis, Aida? (2020)
10. A Little Life (2023)
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