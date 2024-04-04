Bariyerlere Çarparak Durabildi: Araçta Bekleyen 2 Çocuk El Frenini İndirince Felaketin Eşiğinden Dönüldü

Çocukların, kısa süreliğine bile olsa, ciddi kazaları tetikleyebilecek eylemlerde bulunma potansiyelleri var. Bu durum, çocukların savunmasız doğalarının ve deneyim eksikliklerinin bir sonucu. Bu nedenle, çocukların güvenliğini sağlamak ve potansiyel kazaları önlemek, her zaman pek kolay olmayabiliyor.