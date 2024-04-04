Görüş Bildir
Haberler
Video
Bariyerlere Çarparak Durabildi: Araçta Bekleyen 2 Çocuk El Frenini İndirince Felaketin Eşiğinden Dönüldü

Bariyerlere Çarparak Durabildi: Araçta Bekleyen 2 Çocuk El Frenini İndirince Felaketin Eşiğinden Dönüldü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.04.2024 - 18:05

İçerik Devam Ediyor

Çocukların, kısa süreliğine bile olsa, ciddi kazaları tetikleyebilecek eylemlerde bulunma potansiyelleri var. Bu durum, çocukların savunmasız doğalarının ve deneyim eksikliklerinin bir sonucu. Bu nedenle, çocukların güvenliğini sağlamak ve potansiyel kazaları önlemek, her zaman pek kolay olmayabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Şişli'de biri 3 biri 5 yaşındaki iki kardeş, aracın içinde beklerken el frenini indirdi.

Şişli'de biri 3 biri 5 yaşındaki iki kardeş, aracın içinde beklerken el frenini indirdi.

Aracın bariyerlere çarparak durabildiği olayda bir felaketin eşiğinden dönüldü.

Aracın bariyerlere çarparak durabildiği olayda bir felaketin eşiğinden dönüldü.

İşte o anlar;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?