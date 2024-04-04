Bariyerlere Çarparak Durabildi: Araçta Bekleyen 2 Çocuk El Frenini İndirince Felaketin Eşiğinden Dönüldü

Çocukların, kısa süreliğine bile olsa, ciddi kazaları tetikleyebilecek eylemlerde bulunma potansiyelleri var. Bu durum, çocukların savunmasız doğalarının ve deneyim eksikliklerinin bir sonucu. Bu nedenle, çocukların güvenliğini sağlamak ve potansiyel kazaları önlemek, her zaman pek kolay olmayabiliyor.
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Şişli'de biri 3 biri 5 yaşındaki iki kardeş, aracın içinde beklerken el frenini indirdi.
Aracın bariyerlere çarparak durabildiği olayda bir felaketin eşiğinden dönüldü.
İşte o anlar;
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