Barış Manço'nun 7'den 77'ye Programına Katılan Çocuklar Yıllar Sonra Bir Araya Geldi

Barış Manço, Türkiye'nin müzik tarihine damgasını vuran, adını altın harflerle yazdıran eşsiz bir sanatçı. Kendisi, aramızdan ayrılalı 25 yıl oldu ancak, zamanın değiştiremediği bir gerçek var ki, o da Barış Manço'ya duyulan sevgi ve saygı. Çünkü Barış Manço, sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda bir efsane.