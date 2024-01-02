Barış Manço'nun 7'den 77'ye Programına Katılan Çocuklar Yıllar Sonra Bir Araya Geldi

Barış Manço, Türkiye'nin müzik tarihine damgasını vuran, adını altın harflerle yazdıran eşsiz bir sanatçı. Kendisi, aramızdan ayrılalı 25 yıl oldu ancak, zamanın değiştiremediği bir gerçek var ki, o da Barış Manço'ya duyulan sevgi ve saygı. Çünkü Barış Manço, sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda bir efsane.
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Barış Manço'nun kendisiyle özdeşleşen 7'den 77'ye programını bilmeyeniniz yoktur.
O çocuklarla, Barış Manço'nun oğulları Batıkan ve Doğukan Manço'nun da bulunduğu bir klip çekildi.
İşte o klip;
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