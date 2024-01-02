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Barış Manço'nun 7'den 77'ye Programına Katılan Çocuklar Yıllar Sonra Bir Araya Geldi

Barış Manço'nun 7'den 77'ye Programına Katılan Çocuklar Yıllar Sonra Bir Araya Geldi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 00:01

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Barış Manço, Türkiye'nin müzik tarihine damgasını vuran, adını altın harflerle yazdıran eşsiz bir sanatçı. Kendisi, aramızdan ayrılalı 25 yıl oldu ancak, zamanın değiştiremediği bir gerçek var ki, o da Barış Manço'ya duyulan sevgi ve saygı. Çünkü Barış Manço, sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda bir efsane.

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Barış Manço'nun kendisiyle özdeşleşen 7'den 77'ye programını bilmeyeniniz yoktur.

Barış Manço'nun kendisiyle özdeşleşen 7'den 77'ye programını bilmeyeniniz yoktur.

O programa katılan çocuklar yıllar sonra Barış Manço'nın müzeye dönüştürülen evinde bir araya geldi.

O çocuklarla, Barış Manço'nun oğulları Batıkan ve Doğukan Manço'nun da bulunduğu bir klip çekildi.

O çocuklarla, Barış Manço'nun oğulları Batıkan ve Doğukan Manço'nun da bulunduğu bir klip çekildi.

Ortaya oldukça duygusal görüntüler çıktı.

İşte o klip;

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