Barış Alper Yılmaz Dört Yıl Önceki Röportajında Bu Noktaya Geleceğinin Sinyallerini Vermiş!

Barış Alper Yılmaz'ın bir sene formasını giydiği Ankara Keçiörengücü'nde verdiği bir röportajda 'Kendime çok ama çok dikkat ediyorum, uykuma, beslenmeme... Avrupa hedefim var. Hemen olacak iş değil, çok zaman gerektiriyor.' dediği ortaya çıktı.