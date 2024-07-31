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Barış Alper Yılmaz Dört Yıl Önceki Röportajında Bu Noktaya Geleceğinin Sinyallerini Vermiş!

Barış Alper Yılmaz Dört Yıl Önceki Röportajında Bu Noktaya Geleceğinin Sinyallerini Vermiş!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 14:29

Barış Alper Yılmaz'ın bir sene formasını giydiği Ankara Keçiörengücü'nde verdiği bir röportajda 'Kendime çok ama çok dikkat ediyorum, uykuma, beslenmeme... Avrupa hedefim var. Hemen olacak iş değil, çok zaman gerektiriyor.' dediği ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaşmasında etkili olan isimlerden biri olan Barış Alper, skor katkısı yapamasa da mücadelesiyle EURO 2024'te futbolseverlerden tam not almıştı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaşmasında etkili olan isimlerden biri olan Barış Alper, skor katkısı yapamasa da mücadelesiyle EURO 2024'te futbolseverlerden tam not almıştı.

Turnuva sonrası dünya devlerinin dikkatini çeken ve adı transfer dedikodularına karışan 24 yaşındaki futbolcu, 2020 yılında verdiği bir röportajla yeniden gündem geldi.

Turnuva sonrası dünya devlerinin dikkatini çeken ve adı transfer dedikodularına karışan 24 yaşındaki futbolcu, 2020 yılında verdiği bir röportajla yeniden gündem geldi.

Yılmaz, o dönem de çok çalışkan olduğunu dile getirmiş 👇

1. Milli futbolcunun açıklamasına gelen yorumlar 👇

1. Milli futbolcunun açıklamasına gelen yorumlar 👇
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