Barış Alper Yılmaz Dört Yıl Önceki Röportajında Bu Noktaya Geleceğinin Sinyallerini Vermiş!
Barış Alper Yılmaz Dört Yıl Önceki Röportajında Bu Noktaya Geleceğinin Sinyallerini Vermiş!
Barış Alper Yılmaz'ın bir sene formasını giydiği Ankara Keçiörengücü'nde verdiği bir röportajda 'Kendime çok ama çok dikkat ediyorum, uykuma, beslenmeme... Avrupa hedefim var. Hemen olacak iş değil, çok zaman gerektiriyor.' dediği ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaşmasında etkili olan isimlerden biri olan Barış Alper, skor katkısı yapamasa da mücadelesiyle EURO 2024'te futbolseverlerden tam not almıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Turnuva sonrası dünya devlerinin dikkatini çeken ve adı transfer dedikodularına karışan 24 yaşındaki futbolcu, 2020 yılında verdiği bir röportajla yeniden gündem geldi.
Yılmaz, o dönem de çok çalışkan olduğunu dile getirmiş 👇
1. Milli futbolcunun açıklamasına gelen yorumlar 👇
2.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3.
4.
5.
6.
7.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
8.
9.
10.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın