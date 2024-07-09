Balthazar'ın Warhaus'u: Indie-Rock Severleri Heyecanlandıran Warhaus'un En İyi 13 Şarkısı

1988 doğumlu Belçikalı Indie Rock grubu Balthazar'ın solisti, gitaristi ve bazen de klavye çalarken gördüğümüz müzisyen Maarten Devoldere tarafından kurulan, onun solo projesi olan bir grup Warhaus. Biz de sizler için en güzel şarkılarını bu listede topladık, iyi dinlemeler!