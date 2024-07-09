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Balthazar'ın Warhaus'u: Indie-Rock Severleri Heyecanlandıran Warhaus'un En İyi 13 Şarkısı

etiket Balthazar'ın Warhaus'u: Indie-Rock Severleri Heyecanlandıran Warhaus'un En İyi 13 Şarkısı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 23:13

1988 doğumlu Belçikalı Indie Rock grubu Balthazar'ın solisti, gitaristi ve bazen de klavye çalarken gördüğümüz müzisyen Maarten Devoldere tarafından kurulan, onun solo projesi olan bir grup Warhaus. Biz de sizler için en güzel şarkılarını bu listede topladık, iyi dinlemeler!

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1. Warhaus - Popcorn

2. Warhaus - Love's A Stranger

3. Warhaus - Leave With Me

4. Warhaus - When I Am With You

5. Warhaus - Mad World

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6. Warhaus - The Good Lie

7. Warhaus - Open Window

8. Warhaus - Desire

9. Warhaus - Dangerous

10. Warhaus - Shadowplay

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11. Warhaus - Time Bomb

12. Warhaus - It Had To Be You

13. Warhaus - Machinery

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