Bakım Yapmanın Terapi Gibi Hissettirmesinin 10 Haklı Sebebi
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Hayatın hızlı akışı bizi çok yoruyor. İş, sorumluluklar, yetişmesi gereken şeyler... Tüm bunların yanında kendimize vakit ayırmakta zorlanıyoruz. Fakat tam bu noktada bakım rutinleri devreye giriyor! Kendinize bakarak, kendinizle ilgilenerek terapide gibi hissedebilirsiniz.
Peki, neden bakım yapmak terapi gibi gelir? Gelin, birlikte bunu inceleyelim!
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1. Kendinize odaklanmanızı sağlar.
2. Zihninizi yavaşlatır.
3. Kontrol hissi oluşturur.
4. Rutin sayesinde güven hissi verir.
5. Bedeninizle bağ kurmanıza yardımcı olur.
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6. Stresten arındırır.
7. İyi hissetmeyi sağlayan hormonları destekler.
8. Öz değeri yükseltir.
9. Anda kalmayı kolaylaştırır.
10. Duyusal rahatlamayı sağlar.
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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