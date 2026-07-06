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Bakım Yapmanın Terapi Gibi Hissettirmesinin 10 Haklı Sebebi

etiket Bakım Yapmanın Terapi Gibi Hissettirmesinin 10 Haklı Sebebi

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
06.07.2026 - 17:01
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Hayatın hızlı akışı bizi çok yoruyor. İş, sorumluluklar, yetişmesi gereken şeyler... Tüm bunların yanında kendimize vakit ayırmakta zorlanıyoruz. Fakat tam bu noktada bakım rutinleri devreye giriyor! Kendinize bakarak, kendinizle ilgilenerek terapide gibi hissedebilirsiniz. 

Peki, neden bakım yapmak terapi gibi gelir? Gelin, birlikte bunu inceleyelim!

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1. Kendinize odaklanmanızı sağlar.

Gün içinde başkalarının verdiği işlere koşuşturup dururuz. Bu ister işte olsun ister arkadaşlarla oturulan bir masada olsun... Kendimiz hep ikinci planda oluruz. Bakım yapılan zamanda kendimizle baş başayız. Bedenimizin, cildimizin ya da saçımızın neye ihtiyacı olduğunu anlayarak ona göre hareket ederiz. Yani odak tamamen kendimizde olur.

2. Zihninizi yavaşlatır.

Dışarı adım atar atmaz hayatın hızına kapılıyoruz. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz bile. Hele ki yoğun zamanlarda zihnimiz karmakarışık olabiliyor. Fakat akşam bakım rutini zamanı geldiğinde zihinde bir yavaşlama olur. Kafandaki sesler susar ve sadece rutinde neler yapacağına odaklanırsın. Bu da zihnin yavaşlamasını sağlar.

3. Kontrol hissi oluşturur.

Günlük hayatta her şeyi kontrol edemeyiz. Beklenmedik olaylarla ya da belirsizliklerle karşılaşırız. Haliyle bu da insanı yorar. Bakım rutininde ise kontrol tamamen sizde olur. Ürünleri seçersiniz, neye ihtiyacınız olduğunu anlarsınız ve ne kadar süre ayıracağınızı belirlersiniz. Bu minik bir kontrol gibi görünse de insanın rahatlamasını sağlar.

4. Rutin sayesinde güven hissi verir.

Zihnimiz düzeni sever. Hele ki stresli bir dönemden geçiyorsak minik rutinler oluşturmak insana güven verir. Her akşam bakım yapmak da bu güveni sağlayan etmenlerden biri! Zihnin karmaşasını bir an susturur ve rahatlamanızı sağlar. Küçük alışkanlıkları hafife almamak gerekiyor...

5. Bedeninizle bağ kurmanıza yardımcı olur.

Dedik ya, koşuşturma esnasında kendimizi unuturuz... Yorgunluk sinyallerini ya da stresten kaynaklanan şeyleri fark edemeyiz. Bakım yaparken bedenimize odaklandığımız için bunları görebiliriz. Cildimizin, saçlarımızın, kısacası bedenimizin nelere ihtiyacı olduğunu anlayabiliriz. Bu sayede bedenimizle tekrar bağ kurarız.

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6. Stresten arındırır.

Bakım sırasında yapılan minik ritüeller sayesinde stres seviyeniz azalır. Mesela ılık suyla duş almak, vücudunuza masaj yapmak ya da saç bakım yağı sürmek... Bunların rahatlatıcı etkisi olur. Çünkü hem bedeninizi besler hem de dokunuşlarla kendinizi rahatlatırsınız.

7. İyi hissetmeyi sağlayan hormonları destekler.

Bakım sürecinde kendimize olumlu bir şey yaptığımız için beyinde iyi hissettiren süreçler desteklenir. Rahatlatıcı dokunuşların ve ortamın huzurlu olması sayesinde ruh hali de olumlu etkilenir. Kendimize gösterdiğimiz özenin duygularımıza da dokunduğunu söyleyebiliriz... Bu yüzden rutin sonrası modun yükselmesi normal!

8. Öz değeri yükseltir.

Kendimize özen göstermemiz, kendimize ne kadar değer verdiğimizi gösterir. Önemli olduğumuz mesajını zihnimize göndeririz. Bu hisse dikkat etmelisiniz... Çünkü psikolojik olarak öz değer duygusu önemli bir yerde durur. Kendimize yaptığımız bakım, iç dünyamızı da şekillendirir.

9. Anda kalmayı kolaylaştırır.

Bakım zamanı genellikle ana odaklanılır. Sürülen krem, yapılan maske ya da saç bakımı sayesinde geçmiş ve gelecek kaygılarından uzaklaşırız. Bir süreliğine tamamen anda kalırız. Bu da bakım rutininin meditatif bir etkisi olduğunu bize gösterir!

10. Duyusal rahatlamayı sağlar.

Bakım ürünlerinin kokusu, dokusu ve verdiği his... Duyusal anlamda bunlarla rahatlayabiliriz. Yumuşak dokularla sakinleşip güzel kokularla iyi hissedebiliriz. Yani bakım rutinindeki duyusal deneyimler sinir sistemini olumlu yönde etkiler!

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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