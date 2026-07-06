Bakım Yapmanın Terapi Gibi Hissettirmesinin 10 Haklı Sebebi

Hayatın hızlı akışı bizi çok yoruyor. İş, sorumluluklar, yetişmesi gereken şeyler... Tüm bunların yanında kendimize vakit ayırmakta zorlanıyoruz. Fakat tam bu noktada bakım rutinleri devreye giriyor! Kendinize bakarak, kendinizle ilgilenerek terapide gibi hissedebilirsiniz.

Peki, neden bakım yapmak terapi gibi gelir? Gelin, birlikte bunu inceleyelim!