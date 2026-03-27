Bakan Yardımcısı Açıkladı: Starlink Türkiye'de Hizmete Girebilir

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.03.2026 - 11:25

Uydu interneti dünyanın pek çok yerinde uzun süredir kullanılan bir teknoloji. Türkiye'de de uydu internetinin ne zaman hizmete gireceği merak konusuydu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın açıklamasına göre Türkiye Starlink ve Kuiper projesiyle ilgili Amazon ve SpaceX ile masaya oturdu.

Satellite 2026 için ABD'de bulunan Ömer Fatih Sayan uydu interneti hakkında şu sözleri söyledi.

'SpaceX firmasının Starlink'i, Amazon'un Kuiper'ı (Amazon Leo) başta olmak üzere bu firmalarla fuar çerçevesinde görüşmelerimizi yaptık. Bunların sistemlerinin Türkiye'de ne tür regülasyonlara tabi olmaları gerektiği, güvenlikle ilgili gereksinimlerimiz, bu konuda bilgilendirmeleri yaptık. Onların bizim başta güvenlik olmak üzere bu regülasyonlara uyum sağlamaları durumunda bir yol haritası sunulabileceği konusunda görüşmelerimizi yaptık ve devam ediyoruz.'

Altyapı Gebze Bilişim Vadisi'nden

Starlink, Türkiye için daha önce 2024 yılını işaret etmişti. Ancak BTK ile güvenlikle ilgili regülasyon süreci tamamlanamadığı için bu plan suya düşmüştü. Hukuki anlaşmaların sağlanmasının ardından teknik altyapının da Gebze Bilişim Vadisi’nde kurulan yer istasyonuyla sağlanması bekleniyor.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
