Bafa Gölü Gezi Rehberi: Muğla Milas'ın Gizli Cennetinde Antik Zamanın İzinde Bir Seyahat Deneyimi!

Bafa Gölü, jeolojik ve tarihi süreçlerle şekillendi. Antik Çağlarda Söke Ovası, aslında bir denizdi. Bu alanda büyük bir körfez vardı. Büyük Menderes ırmağının getirdiği alüvyonlar zamanla körfezi doldurdu. Yıllar içerisinde bu alan artık bir ova haline getirdi.

Bafa Gölü ise enizden bir parça olarak kalmaya devam etti. Bu süreç, gölün etrafındaki canlı yaşamının çeşitlenmesini ve birçok türün burada yaşamasını sağladı.

Yüzyıllar boyunca Bafa Gölü ve çevresi, birçok antik uygarlığın merkezi oldu. Lydia, Pers, Roma ve Bizans gibi uygarlıklar, bölgenin zengin doğasından ve stratejik konumundan yararlandı. Bu tarihlerde inşa edilen birçok eser, bugün hala göl çevresinde görülebiliyor!