Aynı Yağmur Altında'ya Veda Paylaşımı Yapan Bahar Şahin Yanlışlıkla Finali İfşaladı!

Esra Demirci - TV Editörü
22.03.2026 - 09:20

ATV ekranlarında yayınlanan Aynı Yağmur Altında dizisi için erken final kararı alındı. Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Bahar Şahin, Hülya Avşar gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi bazı sahneleri nedeniyle sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu. Dizinin final çekimlerinin ardından Bahar Şahin, Instagram'da yaptığı veda paylaşımında dizinin finalinde neler olacağını ifşaladı. Şahin, durumu fark edince paylaşımını düzeltti.

ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında reyting kurbanı oldu.

Enfes bir kadroyla başlayan dizi, domuz eti sahnesinin tepki çekmesiyle gündemden düşmezken aynı zamanda düşük reytingler nedeniyle bir türlü istediğini alamamıştı. Reyting kurbanı diziler arasına giren Aynı Yağmur Altında, bu akşam (22 Mart 2026 Pazar) final bölümüyle ekrana gelecek. Finale saatler kala diziye veda etmek isteyen Bahar Şahin, paylaşımında yanlışlıkla spoiler verince ortalık karıştı.

Bahar Şahin, final yapan Aynı Yağmur Altında'ya veda paylaşımında dizinin sonunu söyledi.

Dizi setinden fotoğraflar paylaşan Bahar Şahin, not olarak 'Savaş bitti Karanoğlu, kazanan Beliz oldu' yazınca takipçileri neye uğradığını şaşırdı.

Bahar Şahin, uyarıların ardından paylaşımını düzeltti ve "Teşekkürler. Hallettim" yazdı.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
