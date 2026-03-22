Kanal D'nin Yeni Yaz Dizisi "Daha 17" Kadrosuna Genç Oyuncu Dahil Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.03.2026 - 08:08

Kanal D'nin yaz sezonu için sürpriz işi Daha 17 için hazırlıklar devam ediyor. Yeni yaz dizisinin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor. Birsen Altuntaş, merakla beklenen dizinin kadrosuna genç bir oyuncunun dahil olduğunu açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Reklam

Kanal D, 2026 sezonunda yaz dizisi hazırlığı yapan tek dizi oldu.

Nesrin Cavadzade, Çağdaş Onur Öztürk, Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk'un kadrosunda yer aldığı yaz dizisi 'Daha 17' şimdiden merak yarattı. Yaz sezonunda ekrana gelecek tek dizi olmasıyla şimdiden iddiasını koruyan Daha 17'nin hazırlıklarına devam edilirken Birsen Altuntaş, kadroya genç bir oyuncunun daha dahil olduğunu açıkladı.

Kanal D'nin yaz dizisi "Daha 17" kadrosuna sürpriz genç oyuncu geliyor.

Genç oyuncu Ata Yaşat, Nesrin Cavadzade'nin canlandıracağı Şebnem'in ikiz çocuklarından birini canlandırmak üzere Daha 17 kadrosuna dahil oldu. Yaşat, genç başrollerden Ceren Ayruk'un canlandıracağı Leyla'nın ikizi Teoman olarak karşımıza çıkacak. 

Birsen Altuntaş, yaz dizisi Daha 17'nin çekimlerinin ay sonu İstanbul'da başlayıp nisan ayında Bodrum'a taşınacağını belirtti. Daha 17, haziran ayında seyirciyle buluşacak.

TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
