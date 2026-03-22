Survivor'da Acun Ilıcalı, Nagihan'a "Klinik" Önerisinde Bulundu, Seren Ay Kahkahalara Boğuldu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.03.2026 - 08:36

Survivor 2026'da kaos devam ediyor. Sık sık taratışma yaşadıkları için rakip takımlara alınan Nagihan ve Seren Ay bu kez konseydeki diyaloglarıyla gündem oldu. Acun Ilıcalı, olayların odak ismi Nagihan'a 'Kliniğe yatırılman lazım' deyince Seren Ay kahkahalarını tutamadı.

Survivor'da Nagihan ve Seren Ay arasındaki soğuk rüzgarlar devam ediyor.

Survivor 2026'nın olaylı yarışmacılarından Seren Ay ve Nagihan sık sık birbirlerine sataşarak yarışmanın kaos ihtiyacını karşılıyor. Survivor'daki tartışmaların büyük çoğunluğunda adı geçen Nagihan, Acun Ilıcalı'nın sabrını zorlamaya devam ederken yeni bölümde güldüren anlar yaşandı. Konseyde Nagihan'a karşı 'Kliniğe yatırılman lazım' diyen Acun Ilıcalı herkesi şaşırtırken Seren Ay kahkahalara boğuldu. Seren Ay, bu öneri için 'Kliniğe yatıp bir düşünüp toparlanması iyi olur. Ben zaten bunu önceden öngörmüştüm. Şimdi de kendisine geçmiş olsun diyorum' dedi. Nagihan ise 'Allah düşürmesin. Psikolojik olarak değil bu sağlık olarak' yanıtını verdi.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
