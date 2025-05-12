Ayla Konusu Nedir? Ayla Oyuncuları ve Tüm Detaylar
2017 yılında yayınlanan Ayla filmi hem yayınlandığı döneme hem de sinema tarihine damga vurmayı başardı. 1950'de Kore Savaşı'nda yaşanan gerçek bir hikayeye dayanan konusuyla izleyenleri fazlasıyla duygulandıran filmde, Süleyman Dilbirliği ve Kim Eunja'nın da gerçek görüntülerine şahit olmuştuk.
Kim Eunja'nın hayatını kaybetmesiyle yeniden gündem olan Ayla filminin konusu, oyuncu kadrosu araştırılmaya başladı.
İşte, detaylar...
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Ayla Konusu
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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