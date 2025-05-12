Ayla Konusu Nedir? Ayla Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Ayla, 1950 yılında Kore Savaşı sırasında geçen ve gerçek bir hikâyeye dayanan dramatik bir filmdir. Film, savaşa katılmak üzere Güney Kore’ye gönderilen Türk astsubay Süleyman Dilbirliği’nin, savaş alanında bulduğu ve ailesini kaybetmiş küçük bir Koreli kız çocuğuna sahip çıkmasını konu alıyor. Küçük kıza “Ayla” ismini veren Süleyman, onunla arasında güçlü bir bağ kurar. Zamanla bir baba-kız gibi oluyorlar.

Süleyman, savaş sona erdiğinde Ayla’yı Türkiye’ye götürmek ister ancak yasal engeller nedeniyle bu mümkün olmuyor. Ayrılık ikisi için de son derece zor olur. Film, bu dokunaklı ilişkinin yıllar sonra nasıl yeniden bir araya geldiğini de gözler önüne seriyor.