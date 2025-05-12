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Ayla Konusu Nedir? Ayla Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Ayla Konusu Nedir? Ayla Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.05.2025 - 18:18

2017 yılında yayınlanan Ayla filmi hem yayınlandığı döneme hem de sinema tarihine damga vurmayı başardı. 1950'de Kore Savaşı'nda yaşanan gerçek bir hikayeye dayanan konusuyla izleyenleri fazlasıyla duygulandıran filmde, Süleyman Dilbirliği ve Kim Eunja'nın da gerçek görüntülerine şahit olmuştuk.

 Kim Eunja'nın hayatını kaybetmesiyle yeniden gündem olan Ayla filminin konusu, oyuncu kadrosu araştırılmaya başladı. 

İşte, detaylar...

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Ayla Konusu

Ayla Konusu

Ayla, 1950 yılında Kore Savaşı sırasında geçen ve gerçek bir hikâyeye dayanan dramatik bir filmdir. Film, savaşa katılmak üzere Güney Kore’ye gönderilen Türk astsubay Süleyman Dilbirliği’nin, savaş alanında bulduğu ve ailesini kaybetmiş küçük bir Koreli kız çocuğuna sahip çıkmasını konu alıyor. Küçük kıza “Ayla” ismini veren Süleyman, onunla arasında güçlü bir bağ kurar. Zamanla bir baba-kız gibi oluyorlar.

Süleyman, savaş sona erdiğinde Ayla’yı Türkiye’ye götürmek ister ancak yasal engeller nedeniyle bu mümkün olmuyor. Ayrılık ikisi için de son derece zor olur. Film, bu dokunaklı ilişkinin yıllar sonra nasıl yeniden bir araya geldiğini de gözler önüne seriyor.

Ayla Oyuncu Kadrosu

Ayla Oyuncu Kadrosu

Türk sinema tarihine damga vuran filmde İsmail Hacıoğlu, Çetin Tekindor, Kim Seol, Lee Kyung-Jin, Ali Atay, Taner Birsel, Mehmet Esen, Murat Yıldırım, Erkan Petekkaya, Eric Roberts ve Altan Erkekli gibi oyuncular rol alıyor.

Ayla Nerede Çekildi?

Ayla'nın Türkiye’deki çekimleri çoğunlukla Mersin’in Tarsus ilçesinde gerçekleşti. Gazeteci Özge’nin Ayla’ya ulaşmaya çalıştığı sahneler için ise film ekibi, Kore’nin başkenti Seul’de dört gün süren çekimleri gerçekleştirdi.

Ayla Nereden İzlenir? Ayla Yayın Platformu

Ayla Nereden İzlenir? Ayla Yayın Platformu

Yayınlandığı dönem gişe rekorları kıran ve büyük ilgi gören Ayla günümüzde Netflix, Amazon Prime, Tivibu gibi dijital platformlar üzerinden izlenebilir.

Ayla Eleştiri ve Ödüller

Ayla Eleştiri ve Ödüller

Ayla filmi izleyenler ve eleştirmenlerden büyük oranda olumlu eleştiriler almayı başaran yapımlardan biri. Film Palm Springs Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Yabancı Dil Filmi, Sedona Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Yabancı Film ve Festivalin En İyileri, Dünya Festivali Houston'da En İyi Yabancı Dil Filmi, Richmond Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ve Yükselen Yıldız, Cape Town Uluslararası Film Pazarı ve Festivali'nde En İyi Düzenleme, Asya Dünya Film Festivali'nde En İyi Film, Altın Palmiye Ödülleri'nde En İyi Film, Kemal Sunal Kültür ve Sanat Ödülü'nde En İyi Film Erkek Oyuncusu, En İyi Yönetmen ve En İyi Film, Uluslararası İzmir Film Festivali'nde En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Düzenleme, En İyi Müzik Ödülleri'ne layık görüldü.

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Ayla Son Haberler

Ayla Son Haberler

Ayla filmiyle ilgili son haberler filmin hikayesinin ilham alındığı Kim Eunja'nın vefatıyla ilgili. Ayla Kim Eunja, 80 yaşında zatürreden hayatını kaybetti.

Ayla Benzeri Filmler

Ayla Benzeri Filmler

My Name is Khan, The Book Thief, Life is Beautiful, Taare Zameen Par, The Pursuit of Happyness filmleri Ayla'ya benzer filmler olarak örnek gösterilebilir.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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