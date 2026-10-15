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Avrupa'nın En İyi 25 Resort Oteli Seçildi: Türkiye'den 4 Otel Listede

Avrupa'nın En İyi 25 Resort Oteli Seçildi: Türkiye'den 4 Otel Listede

Bodrum
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 14:17
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Dünyanın önde gelen seyahat dergilerinden Condé Nast Traveller, okurlarının oylarıyla belirlenen 2026 resort oteli listesini açıkladı. Avrupa'nın en iyi 25 resort otelinin sıralandığı listede Türkiye'den 4 tesis yer aldı. Bunlardan biri ilk üçe yalnızca 0,09 puan farkla giremedi.

Gelin, ülkemizi Avrupa listelerinde başarıyla temsil eden otellere bakalım!

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Türkiye'den 4 otel, Avrupa listesinde!

Türkiye'den 4 otel, Avrupa listesinde!

Dünyanın en etkili seyahat yayınlarından Condé Nast Traveller, 6 Ekim 2026 tarihinde “The Best Resorts in the World: 2026 Readers’ Choice Awards” başlıklı seçkisini yayınladı. Seçkide, dünyanın farklı bölgelerindeki en iyi resort otelleri açıklandı.

Birleşik Krallık okurlarının değerlendirmeleriyle oluşturulan listede Türkiye’den Maxx Royal Bodrum, Avrupa’nın Yunanistan dışındaki ülkelerini kapsayan “Rest of Europe” kategorisinde dördüncü sırada yer aldı.

Avrupa’nın önde gelen 25 resort otelinin sıralandığı seçkide Portekiz’den Vila Vita Parc, Birleşik Krallık’tan Gleneagles ve İspanya’dan Six Senses Ibiza’nın ardından dördüncü olan Maxx Royal Bodrum Resort otel; Kıbrıs’tan Amara, İspanya’dan 7Pines Resort Ibiza ve Marbella Club, İrlanda’dan Adare Manor ve İtalya’dan Castelfalfi gibi uluslararası alanda tanınan konaklama tesislerini geride bıraktı.

Condé Nast Traveller’ın 2026 değerlendirmesinde Türkiye, Avrupa’nın en iyi resort otelleri arasında dört tesisle temsil edildi.

Maxx Royal Bodrum: 4. sıra

Maxx Royal Bodrum: 4. sıra

Bodrum'daki Maxx Royal Bodrum, 99,02 puanla listede dördüncü oldu. Önünde yalnızca Portekiz'den Vila Vita Parc, İngiltere'den Gleneagles ve İspanya'dan Six Senses Ibiza var.

Otel, Kıbrıs'tan Amara, İrlanda'dan Adare Manor ve İspanya'dan Marbella Club gibi uluslararası alanda tanınan tesisleri geride bıraktı.

The Bodrum Edition: 7. sıra

The Bodrum Edition: 7. sıra

Bodrum'dan listeye giren ikinci tesis The Bodrum Edition oldu. Otel 98,13 puanla yedinci sıraya yerleşti ve Türkiye'nin ilk 10'daki ikinci temsilcisi oldu.

Fethiye'nin ilk temsilcisi Hillside Beach Club, 12. sırada

Fethiye'nin ilk temsilcisi Hillside Beach Club, 12. sırada

Listede Fethiye de iki tesisle yer aldı. Bunlardan ilki olan Hillside Beach Club, 96,17 puanla 12. sırayı aldı.

Fethiye'nin ikinci temsilcisi XO Cape Arnna ise 24. sırada

Fethiye'nin ikinci temsilcisi XO Cape Arnna ise 24. sırada

Fethiye'den listeye giren ikinci otel XO Cape Arnna oldu. Tesis 93,14 puanla 24. sıraya yerleşti.

Böylece Bodrum ve Fethiye, Avrupa'nın en iyi resort otelleri listesine iki tesisle giren iki tatil merkezi oldu. Türkiye’den dört tesisin uluslararası sıralamada yer bulması, ülkenin lüks konaklama alanındaki çeşitliliğini ve Ege ile Akdeniz kıyılarının uluslararası turizm pazarındaki rekabet gücünü ortaya koydu.

Listenin İlk 10'u

1. Vila Vita Parc, Algarve, Portekiz: 99,46 puan

2. Gleneagles, Perthshire, İngiltere: 99,23 puan

3. Six Senses Ibiza, İspanya: 99,11 puan

4. Maxx Royal Bodrum, Türkiye: 99,02 puan

5. Amara, Kıbrıs: 98,85 puan

6. SO/ Sotogrande Spa & Golf Resort Hotel, Cádiz, İspanya: 98,36 puan

7. The Bodrum Edition, Türkiye: 98,13 puan

8. Adare Manor, Limerick, İrlanda: 97,80 puan

9. 7Pines Resort Ibiza, İspanya: 97,34 puan

10. Anassa, Kıbrıs: 97,14 puan

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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