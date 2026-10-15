Avrupa'nın En İyi 25 Resort Oteli Seçildi: Türkiye'den 4 Otel Listede

Fethiye'den listeye giren ikinci otel XO Cape Arnna oldu. Tesis 93,14 puanla 24. sıraya yerleşti.

Böylece Bodrum ve Fethiye, Avrupa'nın en iyi resort otelleri listesine iki tesisle giren iki tatil merkezi oldu. Türkiye’den dört tesisin uluslararası sıralamada yer bulması, ülkenin lüks konaklama alanındaki çeşitliliğini ve Ege ile Akdeniz kıyılarının uluslararası turizm pazarındaki rekabet gücünü ortaya koydu.

Listenin İlk 10'u

1. Vila Vita Parc, Algarve, Portekiz: 99,46 puan

2. Gleneagles, Perthshire, İngiltere: 99,23 puan

3. Six Senses Ibiza, İspanya: 99,11 puan

4. Maxx Royal Bodrum, Türkiye: 99,02 puan

5. Amara, Kıbrıs: 98,85 puan

6. SO/ Sotogrande Spa & Golf Resort Hotel, Cádiz, İspanya: 98,36 puan

7. The Bodrum Edition, Türkiye: 98,13 puan

8. Adare Manor, Limerick, İrlanda: 97,80 puan

9. 7Pines Resort Ibiza, İspanya: 97,34 puan

10. Anassa, Kıbrıs: 97,14 puan