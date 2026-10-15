Avrupa'nın En İyi 25 Resort Oteli Seçildi: Türkiye'den 4 Otel Listede
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dünyanın önde gelen seyahat dergilerinden Condé Nast Traveller, okurlarının oylarıyla belirlenen 2026 resort oteli listesini açıkladı. Avrupa'nın en iyi 25 resort otelinin sıralandığı listede Türkiye'den 4 tesis yer aldı. Bunlardan biri ilk üçe yalnızca 0,09 puan farkla giremedi.
Gelin, ülkemizi Avrupa listelerinde başarıyla temsil eden otellere bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'den 4 otel, Avrupa listesinde!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maxx Royal Bodrum: 4. sıra
The Bodrum Edition: 7. sıra
Fethiye'nin ilk temsilcisi Hillside Beach Club, 12. sırada
Fethiye'nin ikinci temsilcisi XO Cape Arnna ise 24. sırada
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın