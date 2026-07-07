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Asuman Kafaoğlu-Büke’nin "Antikçağda Kadın Olmak" Kitabı Raflarda Yerini Aldı

Asuman Kafaoğlu-Büke’nin "Antikçağda Kadın Olmak" Kitabı Raflarda Yerini Aldı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 12:36
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Mitoloji ve kutsal metinlerde yüzyıllardır farklı kalıplarla anlatılan kadın figürleri, Asuman Kafaoğlu-Büke’nin yeni kitabında yeniden ele alınıyor.

Kafka Kitap etiketiyle yayımlanan “Antikçağda Kadın Olmak”, Havva’dan Medea’ya, Kassandra’dan Penelope’ye, Helen’den Ariadne’ye kadar pek çok ismi mitoloji, sanat tarihi, felsefe, psikoloji ve edebiyat ekseninde inceliyor.

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Kadın figürleri farklı bir gözle inceleniyor

Kadın figürleri farklı bir gözle inceleniyor

“Antikçağda Kadın Olmak”, antik metinlerde yer alan kadın karakterleri yalnızca hikâyelerin bir parçası olarak değerlendirmiyor. Kitap, bu figürlerin yüzyıllar boyunca hangi sıfatlarla anıldığını ve bu anlatıların kadınlık algısını nasıl şekillendirdiğini ele alıyor.

Asuman Kafaoğlu-Büke, antik metinlerin büyük bölümünün erkekler tarafından kaleme alınmış olmasının kadın temsillerini nasıl etkilediğini de kitabın merkezine alıyor. Bu kapsamda kadınların çoğu zaman kahramanların annesi, eşi ya da hikâyenin “tehlikeli” tarafı olarak konumlandırılmasına dikkat çekiliyor.

Kitapta Havva, Medea, Salome ve Kassandra gibi tarih boyunca farklı biçimlerde yorumlanan isimler de ayrı bir bakışla ele alınıyor. Bu figürler, yalnızca üzerlerine yapışan kalıplarla değil; hikâyeleri, temsil ediliş biçimleri ve kültürel hafızadaki yerleriyle birlikte değerlendiriliyor.

Havva’dan Kassandra’ya uzanan anlatılar

Havva’dan Kassandra’ya uzanan anlatılar

Kitapta yer verilen kadın figürleri arasında Havva, Medea, Kassandra, Penelope, Helen ve Ariadne gibi isimler bulunuyor. Her biri farklı bir anlatının merkezinde yer alan bu karakterler, tarih boyunca kimi zaman sadakat, kimi zaman ihanet, kimi zaman günah, kimi zaman da tehlike üzerinden okundu.

Büke, bu karakterleri yalnızca mitolojik ya da dini anlatıların bir unsuru olarak değil, kadın temsilinin nasıl kurulduğunu gösteren örnekler olarak inceliyor. Böylece okur, çok eski metinlerde yer alan kadın hikâyelerinin bugüne nasıl taşındığını da görme imkânı buluyor.

Mitoloji ve sanat tarihi birlikte ele alınıyor

Mitoloji ve sanat tarihi birlikte ele alınıyor

“Antikçağda Kadın Olmak” yalnızca mitolojik anlatılarla sınırlı kalmıyor. Kitapta kadın figürlerinin sanat tarihindeki karşılıkları da inceleniyor.

Bosch, Tiziano, Caravaggio, Delacroix, Dürer ve Evelyn De Morgan gibi sanatçıların eserlerinde aynı kadınların nasıl temsil edildiği üzerinden, kadın imgesinin yüzyıllar içindeki değişimi takip ediliyor. Bu bölüm, mitolojik karakterlerin yalnızca metinlerde değil, resim sanatında da nasıl yeniden üretildiğini gösteriyor.

Bu yönüyle kitap, mitoloji okurlarının yanı sıra sanat tarihi, edebiyat, kültürel çalışmalar ve kadın temsilleriyle ilgilenen okurlara da hitap ediyor.

Haziran 2026’da yayımlanan kitap, akademik bir arka plana sahip olsa da popüler anlatı diline yakın bir üslupla hazırlanıyor. Felsefe, tarih, psikoloji, sanat tarihi ve edebiyat gibi farklı alanları bir araya getiren eser, antik çağdaki kadın anlatılarını çok yönlü biçimde ele alıyor.

Kitap Künyesi

  • Kitap: Antikçağda Kadın Olmak

  • Yazar: Asuman Kafaoğlu-Büke

  • Yayınevi: Kafka Kitap

  • Baskı: Haziran 2026

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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