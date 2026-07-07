Asuman Kafaoğlu-Büke’nin "Antikçağda Kadın Olmak" Kitabı Raflarda Yerini Aldı
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Mitoloji ve kutsal metinlerde yüzyıllardır farklı kalıplarla anlatılan kadın figürleri, Asuman Kafaoğlu-Büke’nin yeni kitabında yeniden ele alınıyor.
Kafka Kitap etiketiyle yayımlanan “Antikçağda Kadın Olmak”, Havva’dan Medea’ya, Kassandra’dan Penelope’ye, Helen’den Ariadne’ye kadar pek çok ismi mitoloji, sanat tarihi, felsefe, psikoloji ve edebiyat ekseninde inceliyor.
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Kadın figürleri farklı bir gözle inceleniyor
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Havva’dan Kassandra’ya uzanan anlatılar
Mitoloji ve sanat tarihi birlikte ele alınıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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