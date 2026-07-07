Asuman Kafaoğlu-Büke’nin "Antikçağda Kadın Olmak" Kitabı Raflarda Yerini Aldı

“Antikçağda Kadın Olmak”, antik metinlerde yer alan kadın karakterleri yalnızca hikâyelerin bir parçası olarak değerlendirmiyor. Kitap, bu figürlerin yüzyıllar boyunca hangi sıfatlarla anıldığını ve bu anlatıların kadınlık algısını nasıl şekillendirdiğini ele alıyor.

Asuman Kafaoğlu-Büke, antik metinlerin büyük bölümünün erkekler tarafından kaleme alınmış olmasının kadın temsillerini nasıl etkilediğini de kitabın merkezine alıyor. Bu kapsamda kadınların çoğu zaman kahramanların annesi, eşi ya da hikâyenin “tehlikeli” tarafı olarak konumlandırılmasına dikkat çekiliyor.

Kitapta Havva, Medea, Salome ve Kassandra gibi tarih boyunca farklı biçimlerde yorumlanan isimler de ayrı bir bakışla ele alınıyor. Bu figürler, yalnızca üzerlerine yapışan kalıplarla değil; hikâyeleri, temsil ediliş biçimleri ve kültürel hafızadaki yerleriyle birlikte değerlendiriliyor.