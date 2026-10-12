Astım, Bronşit ve Kansızlık İçin Birebirmiş: Sahilden Getirip 1800 Rakımda Kaynatıyorlar
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Gani Şahin, yaz aylarını hayvanlarıyla birlikte Toroslar'ın yüksek kesimlerindeki yaylada geçiriyor. Sahilden getirdiği keçiboynuzlarını burada kazanlarda kaynatarak pekmez üreten Şahin, ürüne yoğun talep olduğunu ve alıcıların şimdiden hazır beklediğini söylüyor.
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Kaynak: İHA
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Manavgat'tan ayrılan Şahin, her yaz Konya sınırındaki bin 800 rakımlı Taşkesiği Yaylası'na göç ediyor.
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Sahilden getirilen keçiboynuzları önce dövülüp ıslatılıyor, ertesi sabah kazanlarda kaynatılıyor.
Bozkır tahiniyle tüketilen pekmeze yoğun talep var ve alıcılar şimdiden hazır bekliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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