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Astım, Bronşit ve Kansızlık İçin Birebirmiş: Sahilden Getirip 1800 Rakımda Kaynatıyorlar

Astım, Bronşit ve Kansızlık İçin Birebirmiş: Sahilden Getirip 1800 Rakımda Kaynatıyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 10:49
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Gani Şahin, yaz aylarını hayvanlarıyla birlikte Toroslar'ın yüksek kesimlerindeki yaylada geçiriyor. Sahilden getirdiği keçiboynuzlarını burada kazanlarda kaynatarak pekmez üreten Şahin, ürüne yoğun talep olduğunu ve alıcıların şimdiden hazır beklediğini söylüyor.

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Kaynak: İHA

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Manavgat'tan ayrılan Şahin, her yaz Konya sınırındaki bin 800 rakımlı Taşkesiği Yaylası'na göç ediyor.

Manavgat'tan ayrılan Şahin, her yaz Konya sınırındaki bin 800 rakımlı Taşkesiği Yaylası'na göç ediyor.

Manavgat'ın Taşkesiği bölgesinde yaşayan Gani Şahin, Konya'nın Bozkır, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçeleri sınırında bulunan bin 800 rakımlı Taşkesiği Yaylası'na göç ediyor. Keçileri, tavukları ve kazlarıyla birlikte yaz sezonunu Toroslar'ın yüksek kesimlerinde geçiren Şahin, kurbandan sonra yaylaya çıktıklarını, kasım ayı gibi ise hayvanlarıyla birlikte tekrar Manavgat'a döndüklerini anlattı.

Hayatını yayla ile sahil arasında sürdürdüğünü belirten Şahin, kazlarının yumurtlayıp kuluçkaya yatmasının ardından göç ettiklerini söyledi. Tavuk yumurtalarını ise organik olarak isteyenlere tanesi 10 liradan verdiklerini ekledi.

Sahilden getirilen keçiboynuzları önce dövülüp ıslatılıyor, ertesi sabah kazanlarda kaynatılıyor.

Sahilden getirilen keçiboynuzları önce dövülüp ıslatılıyor, ertesi sabah kazanlarda kaynatılıyor.

Şahin, sahilden getirdiği keçiboynuzlarını (harnup) önce dövdüğünü, ardından özel tanklarda ıslatıp beklettikten sonra ertesi sabah kazanlarda kaynatmaya başladığını anlattı. Bu yöntemle tamamen organik pekmez ürettiklerini belirten Şahin, keçiboynuzunun kalitesine göre verimin de değiştiğini söyledi.

İyi bir keçiboynuzundan yaklaşık 3,5 kilodan bir kilo pekmez elde edilirken, kalitesi düşük olduğunda bu oran 5 kiloda bir kiloya düşüyor.

Bozkır tahiniyle tüketilen pekmeze yoğun talep var ve alıcılar şimdiden hazır bekliyor.

Bozkır tahiniyle tüketilen pekmeze yoğun talep var ve alıcılar şimdiden hazır bekliyor.

Bozkır tahiniyle birlikte tüketilen ve Toroslar'da üretilen harnup pekmezine yoğun talep olduğunu belirten Şahin, ürünlerin şimdiden alıcılarının hazır olduğunu ve sipariş bile alamadığını ifade etti.

Şahin, keçiboynuzunun astım, bronşit ve kansızlığa faydalı olduğunu söyledi. Pekmezin etkisinin tam olması için gece yatarken başka bir gıda tüketilmeden içilmesini öneren üreticinin bu sözlerine haberde bilimsel bir dayanak eşlik etmiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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