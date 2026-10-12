Astım, Bronşit ve Kansızlık İçin Birebirmiş: Sahilden Getirip 1800 Rakımda Kaynatıyorlar

Manavgat'ın Taşkesiği bölgesinde yaşayan Gani Şahin, Konya'nın Bozkır, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçeleri sınırında bulunan bin 800 rakımlı Taşkesiği Yaylası'na göç ediyor. Keçileri, tavukları ve kazlarıyla birlikte yaz sezonunu Toroslar'ın yüksek kesimlerinde geçiren Şahin, kurbandan sonra yaylaya çıktıklarını, kasım ayı gibi ise hayvanlarıyla birlikte tekrar Manavgat'a döndüklerini anlattı.

Hayatını yayla ile sahil arasında sürdürdüğünü belirten Şahin, kazlarının yumurtlayıp kuluçkaya yatmasının ardından göç ettiklerini söyledi. Tavuk yumurtalarını ise organik olarak isteyenlere tanesi 10 liradan verdiklerini ekledi.