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ASMR Gibi: Bir Ata Yapılan Günlük Banyo Rutinini İzlerken Rahatlayacaksınız

ASMR Gibi: Bir Ata Yapılan Günlük Banyo Rutinini İzlerken Rahatlayacaksınız

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 09:58

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Atları dünyanın en asil hayvanları olarak nitelendirmek, hiç de yanıltıcı olmaz. Bu zarif canlılar, hem güzellikleri hem de güçleri ile bilinirler. Kendilerine has bir duruşları ve zarafetleri onları dünyanın en eşsiz hayvanları yapar. İster yarış pistinde hızla koşsunlar, isterse çayırlarda özgürce dolaşsınlar, atların asaleti her zaman göz kamaştırıcıdır.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9sxj0...
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Bir kadın atının günlük banyo rutinini paylaştı.

Bir kadın atının günlük banyo rutinini paylaştı.

İzlerken rahatlatan o video öncesi ve sonrası değişimiyle de beğeni topladı.

İzlerken rahatlatan o video öncesi ve sonrası değişimiyle de beğeni topladı.

İşte o video;

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