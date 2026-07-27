article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Asırlara Meydan Okuyan Doğal Anıt: Üç Bin Yıllık Zeytin Ağacının İnanılmaz Görüntüsü

Asırlara Meydan Okuyan Doğal Anıt: Üç Bin Yıllık Zeytin Ağacının İnanılmaz Görüntüsü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.07.2026 - 08:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesinde yer alan ve yaşı yaklaşık üç bin olarak hesaplanan tarihi zeytin ağacı, doğanın eşsiz gücünü ve zamana karşı direnişini gözler önüne seriyor. İnsan yüzünü andıran sıra dışı gövdesiyle dikkat çeken bu doğal anıt, asırlara meydan okuyan duruşuyla hem bölge halkının hem de doğa tutkunlarının büyük ilgisini çekiyor.

Kaynak: https://x.com/telqraft/status/2081279...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İtalya'nın eşsiz coğrafyasına ev sahipliği yapan Puglia bölgesi, insanlık tarihinin çok büyük bir bölümüne canlı tanıklık etmiş inanılmaz bir doğal mirası barındırıyor.

İtalya'nın eşsiz coğrafyasına ev sahipliği yapan Puglia bölgesi, insanlık tarihinin çok büyük bir bölümüne canlı tanıklık etmiş inanılmaz bir doğal mirası barındırıyor.

Bölgenin bereketli topraklarında kök salmış olan ve uzmanlar tarafından yaklaşık üç bin yaşında olduğu tahmin edilen bu antik zeytin ağacı, sıradan bir bitki olmanın çok ötesine geçerek adeta yaşayan bir tarihi esere dönüşmüş durumda. Gövdesinin zamanla aldığı olağanüstü şekil, asırların getirdiği yorgunluğu ve birikimi etkileyici bir formda sunuyor. Ağacın kıvrımlı, oyuklu ve kalın gövdesi, neredeyse bilge bir insanın yüz hatlarını andıran silüetiyle görenlerde derin bir şaşkınlık ve hayranlık uyandırıyor.

Zamanın yıpratıcı etkisine karşı eşine az rastlanır bir direnç gösteren bu anıtsal ağaç, Roma İmparatorluğu'nun yükselişinden çöküşüne, Orta Çağ'ın zorlu dönemlerinden modern dünyanın inşasına kadar sayısız tarihi döneme sessizce şahitlik etti. Akdeniz havzasının ve barışın evrensel simgesi olan zeytin ağaçlarının doğadaki kalıcılığının en muazzam örneklerinden birini temsil eden bu canlı anıt, o devasa ve yaşlı kabuğunun üzerinde hala taze yaşam belirtileri taşıyor ve yeşil yapraklarıyla gökyüzüne uzanmaya devam ediyor.

Bölgeyi ziyaret eden turistlerin, botanik uzmanlarının ve fotoğrafçıların en çok odaklandığı noktalardan biri haline gelen bu eşsiz varlık, çevresel faktörlerin ve yılların dokunuşunun doğada nasıl benzersiz sanat eserleri yaratabileceğini kanıtlıyor. Yere sağlam basan geniş kökleri ve görsel bir şölen sunan heybetli gövdesi, doğanın insan ömrüyle kıyaslanamayacak kadar uzun soluklu, gizemli ve güçlü döngüsünü hepimize çok net bir dille hatırlatıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın