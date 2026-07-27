Asırlara Meydan Okuyan Doğal Anıt: Üç Bin Yıllık Zeytin Ağacının İnanılmaz Görüntüsü
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Kaynak: https://x.com/telqraft/status/2081279...
İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesinde yer alan ve yaşı yaklaşık üç bin olarak hesaplanan tarihi zeytin ağacı, doğanın eşsiz gücünü ve zamana karşı direnişini gözler önüne seriyor. İnsan yüzünü andıran sıra dışı gövdesiyle dikkat çeken bu doğal anıt, asırlara meydan okuyan duruşuyla hem bölge halkının hem de doğa tutkunlarının büyük ilgisini çekiyor.
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İtalya'nın eşsiz coğrafyasına ev sahipliği yapan Puglia bölgesi, insanlık tarihinin çok büyük bir bölümüne canlı tanıklık etmiş inanılmaz bir doğal mirası barındırıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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