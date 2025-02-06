Asil Nadir Kimdir, Neden Öldü? Kıbrıslı İş İnsanı Asil Nadir'in Kariyeri ve Eğitimi

Asil Nadir, 1941’da Kıbrıs’ta doğmuş ve ailesiyle birlikte 1961’de Londra’ya taşınmıştır. Eğitimine İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde başlamış, fakat iş hayatına atılmaya karar vererek okulunu yarıda bırakmıştır. 1979’da Polly Peck International adında bir şirket kurarak iş dünyasına adım atmıştır.

Başlarda tekstil ve meyve paketleme gibi sektörlerde yer alan Polly Peck, zamanla büyük bir başarıya ulaşmış ve 1980’ler boyunca İngiltere’nin en büyük 100 şirketi arasında yer almıştır. Ancak 1990’larda şirketin mali yapısı çökmeye başlamış ve iflas etmiştir. Nadir, şirketin içindeki mali usulsüzlüklerle suçlanmış, 1993’te de İngiltere’den kaçıp Kuzey Kıbrıs’a yerleşmiştir.

2010’da İngiltere’ye geri dönüp yeniden yargılanmaya başlamış, 2012’de Polly Peck'ten çaldığı belirtilen 29 milyon sterlin nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Ancak cezasını çekmek için Türkiye'ye gönderilmiş ve kısa bir süre sonra serbest bırakılmıştır.

Nadir’in kariyeri, büyük bir başarı ve ardından gelen finansal skandallar ile şekillenmiştir. Hem iş dünyasında hem de medyada sıkça konuşulan bir figür olmuştur.