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Asil Nadir Kimdir, Neden Öldü? Kıbrıslı İş İnsanı Asil Nadir'in Kariyeri ve Eğitimi

Asil Nadir Kimdir, Neden Öldü? Kıbrıslı İş İnsanı Asil Nadir'in Kariyeri ve Eğitimi

Kimdir
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.02.2025 - 14:50

Kıbrıslı iş insanı Asil Nadir, hayatı boyunca büyük başarılar ve skandallarla anıldı. Polly Peck International adlı şirketiyle İngiltere iş dünyasında önemli bir figür haline gelen Nadir, ardından finansal skandallar ve hukuki süreçlerle gündemden düşmedi. 6 Şubat 2025 tarihinde ise tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Asil Nadir kimdir, neden öldü? Asil Nadir'in kariyeri ve eğitimi...

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Asil Nadir Kimdir?

Asil Nadir Kimdir?

Asil Nadir, 1 Mayıs 1941 tarihinde Kıbrıs'ın Lefke şehrinde doğmuş bir iş insanıdır. Çocukluğunda Mağusa'nın Maraş bölgesinde gazete satarak büyümüştür. Ailesi, 1961 yılında Londra'ya taşındığında Asil Nadir, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde eğitim görmekteydi. Ancak eğitimini yarıda bırakarak iş hayatına atılmıştır.

Asil Nadir Kariyeri ve Eğitimi

Asil Nadir Kariyeri ve Eğitimi

Asil Nadir, 1941’da Kıbrıs’ta doğmuş ve ailesiyle birlikte 1961’de Londra’ya taşınmıştır. Eğitimine İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde başlamış, fakat iş hayatına atılmaya karar vererek okulunu yarıda bırakmıştır. 1979’da Polly Peck International adında bir şirket kurarak iş dünyasına adım atmıştır.

Başlarda tekstil ve meyve paketleme gibi sektörlerde yer alan Polly Peck, zamanla büyük bir başarıya ulaşmış ve 1980’ler boyunca İngiltere’nin en büyük 100 şirketi arasında yer almıştır. Ancak 1990’larda şirketin mali yapısı çökmeye başlamış ve iflas etmiştir. Nadir, şirketin içindeki mali usulsüzlüklerle suçlanmış, 1993’te de İngiltere’den kaçıp Kuzey Kıbrıs’a yerleşmiştir.

2010’da İngiltere’ye geri dönüp yeniden yargılanmaya başlamış, 2012’de Polly Peck'ten çaldığı belirtilen 29 milyon sterlin nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Ancak cezasını çekmek için Türkiye'ye gönderilmiş ve kısa bir süre sonra serbest bırakılmıştır.

Nadir’in kariyeri, büyük bir başarı ve ardından gelen finansal skandallar ile şekillenmiştir. Hem iş dünyasında hem de medyada sıkça konuşulan bir figür olmuştur.

Asil Nadir Neden Öldü?

Asil Nadir Neden Öldü?

Asil Nadir, 6 Şubat 2025 tarihinde, bir süredir yoğun bakımda tedavi görmekte olduğu Kolan Hastanesi'nde 83 yaşında hayatını kaybetmiştir. Ölümüne ilişkin detaylar henüz tam olarak açıklanmasa da, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyor. Nadir'in ölümünün, yaşadığı sağlık problemleri ve yaşlılık nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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