Casper Excalibur G920 Teknik Özellikler ve Fiyat: Sıkça Sorulan Soruları Cevapladık!
Casper Excalibur G920'nin işlemcisinden ekranına, konfigürasyon fiyatlarından garantisine kadar en çok merak edilen soruları tek tek cevapladık.
Son Güncelleme: 16 Kasım 2026
Casper Excalibur G920; 14. Nesil Intel Core i9-14900HX işlemci, RTX 5070 Ti, RTX 5080 ve RTX 5090 ekran kartı seçenekleri, 16 inç QHD (2560x1600) 300 Hz ekranı ve 64 GB'a kadar DDR5 RAM'iyle AAA oyunları hedefleyen bir gaming laptop. 16 Kasım 2026 itibarıyla fiyatı Casper'ın sitesinde 231.666 TL yerine %4 indirimle 222.399 TL'den başlıyor (G920.1490-BE90X-E: RTX 5090, 16 GB RAM, 500 GB SSD, FreeDOS). 250 bin TL altında RTX 5090'lı bir oyun laptopu arıyorsan Windows 11 Home, 32 GB RAM ve 1 TB SSD'li 242.468 TL'lik G920.1490-DQ90A-E konfigürasyonu, hem oyun hem ödev-proje yapacak öğrenciler için de dengeli bir nokta. 300 bin TL bütçesi olan biri ise RTX 5090, 64 GB RAM, 2 TB + 2 TB SSD ve Windows 11 Home'lu en dolu sürümü 299.701 TL'ye (G920.1490-EN90A-E) alabiliyor; aynı donanımın Windows 11 Pro'lu hali 307.755 TL. İki RAM ve iki M.2 SSD yuvası sonradan yükseltmeye, 2 adet 12V FrostFlux fan ve 4 hava çıkışı yoğun soğutmaya, 24 ay garanti ve Excalibur'a özel Ömür Boyu Performans Bakımı da uzun vadeli kullanıma alan açıyor. Pil tarafında 63,05 Wh batarya var ve Casper tam performans için şarjda kullanımı öneriyor; yani şarjı en uzun giden oyun bilgisayarını arıyorsan G920'nin önceliği bu değil.
Casper Excalibur G920; i9-14900HX işlemci, RTX 50 serisi ekran kartı ve 16 inç QHD 300 Hz ekranı aynı kasada buluşturan bir gaming laptop
Casper Excalibur G920'nin fiyatı 222.399 TL'den başlıyor; RAM, SSD ve Windows tercihine göre 307.755 TL'ye kadar çıkıyor
Excalibur G920; iki RAM ve iki SSD yuvası, 3 monitör desteği ve Wi-Fi 7 ile oyunu ve ödevi uzun vadede aynı makinede tutuyor
Casper Excalibur G920; 2 adet 12V FrostFlux fan, 24 ay garanti ve Ömür Boyu Performans Bakımıyla yoğun kullanımı hesaba katıyor
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Excalibur G920'nin RTX 5070 Ti ve RTX 5080'li sürümleri satışta mı?
Cevap: 16 Kasım 2026'da Casper'ın özelleştirme sayfasında RTX 5070 Ti'li (G920.1490-BEP0X-E) ve RTX 5080'li (G920.1490-BE80X-E) giriş konfigürasyonları 'Stoğa gelince haber ver' durumundaydı, bu yüzden fiyatları görünmüyordu. Satın alınabilir görünenler RTX 5090'lı konfigürasyonlardı; bunların en uygunu 222.399 TL.
Soru: Excalibur G920'de kaç GB RAM seçmeliyim?
Cevap: G920'de 16, 24, 32, 48 ve 64 GB DDR5 4800 MHz seçenekleri var ve iki yuva sayesinde RAM sonradan da artırılabiliyor. Bütçeni korumak istersen 16 GB ile başlayıp ihtiyaç doğdukça yükseltebilirsin; oyunun yanında video düzenleme ya da 3D proje yapacaksan 32 GB seçeneği (16 GB'a göre +14.259 TL) daha rahat bir başlangıç sunar.
Soru: Excalibur G920'yi FreeDOS alırsam ne yapmam gerekiyor?
Cevap: FreeDOS'lu G920'de işletim sistemi yok; Windows'u UEFI olarak hazırlanmış bir USB bellekle kurman ve lisansı ayrıca satın alman gerekiyor. Excalibur Control Center'ı Casper'ın destek sayfasından indirmen, 300 Hz ayarını da discrete modda görüntü ayarlarından elle yapman gerekiyor. Windows 11 Home'lu başlangıç sürümü 226.228 TL (G920.1490-BE90A-E), yani FreeDOS'lu sürümden 3.829 TL fazla.
Soru: Casper Excalibur G920 taksitle alınabiliyor mu?
Cevap: Casper'ın sitesinde anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçenekleri yer alıyor. 242.468 TL'lik Windows 11 Home, 32 GB RAM ve 1 TB SSD'li konfigürasyonu örneğin 12 eşit taksite bölersen aylık tutar yaklaşık 20.206 TL'ye denk geliyor; kartına özel taksit koşullarını ödeme adımında görebilirsin.
Kimler İçin Uygun Değil?
- Pil ömrünü önceliklendirenler: G920'de 63,05 Wh batarya var ve Casper tam performans için şarjda kullanımı öneriyor. Derste ya da kütüphanede uzun süre prizsiz çalışacaksan bu laptop seni yorabilir.
- Hafif laptop arayanlar: 2,5 kg ağırlık ve 27,9 mm kalınlık, üstüne 330W adaptör; her gün çantada taşımak için hafif bir paket sayılmaz.
- 200 bin TL altı bütçesi olanlar: 16 Kasım 2026'da satın alınabilir en uygun G920 konfigürasyonu 222.399 TL. RTX 5070 Ti ve RTX 5080'li sürümler o tarihte stokta görünmediği için fiyatları da listelenmiyordu.
- Sessizliğe çok önem verenler: Casper'ın da belirttiği gibi Excalibur'un büyük fanları hızlandıkça diğer dizüstülere göre daha fazla ses çıkarabiliyor.
- Sadece internet, ofis ve video izleme için bilgisayar arayanlar: i9-14900HX ve RTX 5090'lı bir gaming laptop bu kullanım için gereğinden fazla donanım ve fiyat demek.
- 64 GB'tan fazla RAM isteyenler: G920'nin desteklediği en yüksek bellek 64 GB.
Sonuç: Casper Excalibur G920 Hangi Bütçeye ve Kime Göre?
- En uygun giriş isteyenler için: Windows'u kendin kuracaksan RTX 5090, 16 GB RAM ve 500 GB SSD'li FreeDOS konfigürasyonu: 222.399 TL (G920.1490-BE90X-E).
- 250 bin TL altı bütçesi olan öğrenciler ve oyun + ödev yapacaklar için: Windows 11 Home, 32 GB RAM ve 1 TB SSD'li konfigürasyon: 242.468 TL (G920.1490-DQ90A-E). RAM ve SSD sonradan büyütülebiliyor.
- Oyunun yanında yoğun video ve 3D işi yapacaklar için: 64 GB RAM ve 1 TB SSD'li Windows 11 Home konfigürasyonu: 270.985 TL (G920.1490-EQ90A-E).
- 300 bin TL bütçesi olanlar için: RTX 5090, 64 GB RAM, 2 TB + 2 TB SSD ve Windows 11 Home: 299.701 TL (G920.1490-EN90A-E).
- Bütçe kısıtı olmayanlar için: Aynı donanım Windows 11 Pro ile: 307.755 TL (G920.1490-EN90H-E).
- Satış sonrası arayanlar için: 24 ay garanti, Ömür Boyu Performans Bakımı, 1 Saatte, Jet ve Turbo servis seçenekleri ve 1 aylık PC Game Pass.
- Uzun pil ömrü ve hafiflik arayanlar için: G920'nin önceliği bu değil.
Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 16 Kasım 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki Excalibur G920 ürün ve özelleştirme sayfalarından derlenmiştir.
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