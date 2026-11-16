Casper Excalibur G920 Teknik Özellikler ve Fiyat: Sıkça Sorulan Soruları Cevapladık!

Excalibur G920'nin soğutması, şarjı ve servisi nasıl?

Excalibur G920'nin soğutma sistemi 2 adet 12V FrostFlux teknolojisi ve 4 hava çıkışlı turbo termal yapıya dayanıyor. Casper, bu sistemin yoğun kullanımda ısıyı kontrol altında tutarak cihazın yüksek performansta kalmasına yardımcı olduğunu ve fan sesinin 52 dB'in altında kaldığını belirtiyor. Excalibur Control Center'dan da oyunun yoğunluğuna göre performansı ayarlayıp soğutmayı birkaç saniyede daha aktif hale getirebiliyorsun.

Soğutması güçlü bir dizüstü oyun bilgisayarı arıyorum, G920'de fan sesi olur mu?

Soğutması güçlü bir oyun laptopu arayan için G920'nin karşılığı büyük fanlar ve çoklu hava çıkışı; bunun bir bedeli de var. Casper açık konuşuyor: Excalibur modellerindeki fanlar diğer segmentlere göre daha büyük ve daha çok kanatlı, bu yüzden fan hızlandıkça diğer dizüstülere göre biraz daha fazla ses çıkabiliyor. Karşılığında daha yoğun soğutma sağlanıyor.

Şarjı en uzun giden oyun bilgisayarı arıyorum, Excalibur G920'nin pili ne kadar?

Casper, G920 için saat cinsinden pil süresi paylaşmıyor. Teknik tabloda 4 hücreli, 63,05 Wh (4170 mAh) akıllı batarya ve 330W adaptör yer alıyor. Casper'a göre Excalibur serisi bir performans cihazı ve tam performans için şarjda kullanılması gerekiyor; bunun batarya ömrünü etkilemeyeceği belirtiliyor. MUX Switch ile dahili GPU'ya geçmek prizden uzaktayken enerji verimliliğini artırıyor. Yine de uzun pil süresi bir numaralı kriterinse G920'nin odağı bu değil.

En az arıza çıkaran oyun bilgisayarını arayana G920'nin garantisi ve bakımı ne sunuyor?

Arıza oranına dair bir veri Casper'ın sayfasında yok, bu yüzden G920 için 'az arıza çıkarır' demek doğru olmaz. Uzun ömür açısından bakabileceğin somut noktalar şunlar: