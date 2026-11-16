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Casper Excalibur G920 Teknik Özellikler ve Fiyat: Sıkça Sorulan Soruları Cevapladık!

Casper Excalibur G920 Teknik Özellikler ve Fiyat: Sıkça Sorulan Soruları Cevapladık!

Tekno Gurme
Tekno Gurme - Onedio Üyesi
16.11.2026 - 12:14
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Casper Excalibur G920'nin işlemcisinden ekranına, konfigürasyon fiyatlarından garantisine kadar en çok merak edilen soruları tek tek cevapladık.

Son Güncelleme: 16 Kasım 2026

Casper Excalibur G920; 14. Nesil Intel Core i9-14900HX işlemci, RTX 5070 Ti, RTX 5080 ve RTX 5090 ekran kartı seçenekleri, 16 inç QHD (2560x1600) 300 Hz ekranı ve 64 GB'a kadar DDR5 RAM'iyle AAA oyunları hedefleyen bir gaming laptop. 16 Kasım 2026 itibarıyla fiyatı Casper'ın sitesinde 231.666 TL yerine %4 indirimle 222.399 TL'den başlıyor (G920.1490-BE90X-E: RTX 5090, 16 GB RAM, 500 GB SSD, FreeDOS). 250 bin TL altında RTX 5090'lı bir oyun laptopu arıyorsan Windows 11 Home, 32 GB RAM ve 1 TB SSD'li 242.468 TL'lik G920.1490-DQ90A-E konfigürasyonu, hem oyun hem ödev-proje yapacak öğrenciler için de dengeli bir nokta. 300 bin TL bütçesi olan biri ise RTX 5090, 64 GB RAM, 2 TB + 2 TB SSD ve Windows 11 Home'lu en dolu sürümü 299.701 TL'ye (G920.1490-EN90A-E) alabiliyor; aynı donanımın Windows 11 Pro'lu hali 307.755 TL. İki RAM ve iki M.2 SSD yuvası sonradan yükseltmeye, 2 adet 12V FrostFlux fan ve 4 hava çıkışı yoğun soğutmaya, 24 ay garanti ve Excalibur'a özel Ömür Boyu Performans Bakımı da uzun vadeli kullanıma alan açıyor. Pil tarafında 63,05 Wh batarya var ve Casper tam performans için şarjda kullanımı öneriyor; yani şarjı en uzun giden oyun bilgisayarını arıyorsan G920'nin önceliği bu değil.

Casper Excalibur G920; i9-14900HX işlemci, RTX 50 serisi ekran kartı ve 16 inç QHD 300 Hz ekranı aynı kasada buluşturan bir gaming laptop

Casper Excalibur G920; i9-14900HX işlemci, RTX 50 serisi ekran kartı ve 16 inç QHD 300 Hz ekranı aynı kasada buluşturan bir gaming laptop

Casper Excalibur G920'nin teknik özellikleri neler?

Casper Excalibur G920, 14. Nesil Intel Core i9-14900HX işlemciyi NVIDIA GeForce RTX 50 serisi ekran kartıyla birleştiren, 16 inç QHD ekranlı bir oyun bilgisayarı. Özelleştirme ekran kartı, RAM, depolama ve işletim sisteminde yapılıyor; işlemci ve ekran her konfigürasyonda aynı. Yani hangi bütçeyle alırsan al, 24 çekirdekli işlemciden ve 300 Hz ekrandan vazgeçmiyorsun.

Excalibur G920'de hangi işlemci ve ekran kartı var?

  • İşlemci: Intel Core i9-14900HX; 24 çekirdek ve 5.8 GHz'e kadar hız. Casper işlemciyi oyunların yanında profesyonel uygulamalara da yönelik olarak konumlandırıyor.
  • Ekran kartı: RTX 5090 (24 GB GDDR7, 256 bit), RTX 5080 (16 GB GDDR7, 256 bit) ve RTX 5070 Ti (12 GB GDDR7, 192 bit). Hepsi NVIDIA Blackwell mimarisinde ve DLSS 4 destekli.
  • Güç limiti (TDP): Dynamic Boost 2.0 ile RTX 5090 ve RTX 5080'de 175W, RTX 5070 Ti'de 140W. Dizüstünde bu değer önemli, çünkü ekran kartının çekebildiği güç arttıkça daha yüksek hızlarda çalışabiliyor.
  • MUX Switch: Günlük kullanımda dahili GPU ile enerji verimliliği, oyunda harici RTX kartla tam grafik performansı arasında geçiş yapmanı sağlıyor.

Excalibur G920 AAA oyunları oynatır mı, ekranı ne sunuyor?

Excalibur G920, AAA oyunları hedefleyen bir donanımla geliyor: Casper, G920'deki RTX 50 serisini yüksek çözünürlükte akıcı oyun deneyiminden video düzenleme ve 3D tasarım projelerine kadar geniş bir kullanım için konumlandırıyor. DLSS 4 ise oyunu daha düşük çözünürlükte işleyip yapay zekayla yükselterek daha yüksek kare hızı almanı sağlıyor. Ekran tarafında şunlar var:

  • Panel: 16 inç QHD IPS, 2560x1600 çözünürlük
  • Hız: 300 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresi; hızlı tempolu ve rekabetçi oyunlarda hareketin daha akıcı görünmesini sağlıyor
  • Renk ve parlaklık: DCI-P3 renk alanını tam kapsama ve 500 nit parlaklık
  • Göz konforu: Anti Flickering ve Low Blue Light teknolojileri

FreeDOS olarak alınan G920'lerde 300 Hz ayarı, Casper'ın notuna göre discrete modda görüntü ayarlarından elle yapılmalı.

Aşağıdaki tabloda Excalibur G920'nin teknik özelliklerini tek bakışta görebilirsin.

Casper Excalibur G920'nin fiyatı 222.399 TL'den başlıyor; RAM, SSD ve Windows tercihine göre 307.755 TL'ye kadar çıkıyor

Casper Excalibur G920'nin fiyatı 222.399 TL'den başlıyor; RAM, SSD ve Windows tercihine göre 307.755 TL'ye kadar çıkıyor

Casper Excalibur G920 fiyatı ne kadar?

Casper Excalibur G920'nin fiyatı 16 Kasım 2026 itibarıyla Casper'ın sitesinde 231.666 TL yerine %4 indirimle 222.399 TL'den başlıyor. Bu başlangıç fiyatı RTX 5090, 16 GB RAM, 500 GB SSD ve FreeDOS (işletim sistemsiz) konfigürasyona ait; Casper'daki konfigürasyon kodu G920.1490-BE90X-E. Fiyatı asıl belirleyen kalemler RAM, depolama ve Windows tercihi; anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçenekleri de bulunuyor.

Excalibur G920'de hangi parça fiyatı ne kadar artırıyor?

Casper'ın özelleştirme sayfasındaki fiyat farkları şöyle:

  • İşletim sistemi (FreeDOS'a göre): Windows 11 Home +3.829 TL, Windows 11 Pro +11.882 TL
  • RAM (16 GB'a göre): 24 GB +7.129 TL, 32 GB +14.259 TL, 48 GB +28.518 TL, 64 GB +42.777 TL
  • Depolama (500 GB'a göre): 1 TB +1.980 TL, 2 TB +12.212 TL, 2 TB + 2 TB +30.696 TL

250 bin TL altında RTX 5090'lı oyun bilgisayarı arıyorum, Excalibur G920 olur mu?

250 bin TL altı bütçeyle RTX 5090'lı bir gaming laptop arıyorsan Excalibur G920'nin dört konfigürasyonu bu sınırın altında kalıyor:

Sonuncusu, başlangıç fiyatından 20.069 TL (yaklaşık %9) fazlasına RAM'i ikiye, depolamayı iki katına çıkarıyor ve Windows'u hazır kurulu getiriyor.

300 bin TL bütçem var, bütçe kısıtı olmadan en iyi Excalibur G920 hangisi?

Bütçen 300 bin TL ise G920'nin en dolu donanımını, yani RTX 5090, 64 GB DDR5 RAM ve 2 TB + 2 TB SSD'yi Windows 11 Home ile 299.701 TL'ye alabiliyorsun (G920.1490-EN90A-E). Aynı donanımın Windows 11 Pro'lu hali 307.755 TL (G920.1490-EN90H-E) ve 300 bin TL sınırını 7.755 TL aşıyor; Casper, Windows 11 Pro'yu işletmeler için öneriyor. Pro'lu en dolu konfigürasyon, başlangıç fiyatından 85.356 TL (yaklaşık %38) fazla.

Stok notu: 16 Kasım 2026'da Casper'ın özelleştirme sayfasında RTX 5070 Ti ve RTX 5080'li konfigürasyonlar 'Stoğa gelince haber ver' durumundaydı; satın alınabilir görünenler RTX 5090'lı konfigürasyonlardı.

Aşağıdaki tabloda örnek konfigürasyonların kodlarını, güncel fiyatlarını ve Casper'daki doğrudan bağlantılarını bulabilirsin.

Excalibur G920; iki RAM ve iki SSD yuvası, 3 monitör desteği ve Wi-Fi 7 ile oyunu ve ödevi uzun vadede aynı makinede tutuyor

Excalibur G920; iki RAM ve iki SSD yuvası, 3 monitör desteği ve Wi-Fi 7 ile oyunu ve ödevi uzun vadede aynı makinede tutuyor

Öğrenciyim; hem oyun hem ödev-proje için Excalibur G920'yi 4-5 yıl kullanabilir miyim?

Hem oyun hem ödev-proje yapacak bir öğrenci için Excalibur G920'nin öne çıkan tarafı, bugün aldığın konfigürasyonu ileride büyütebilmen. İki SODIMM yuvasıyla RAM 64 GB'a kadar artırılabiliyor, iki M.2 NVMe PCIe 4.0 yuvası da ikinci bir SSD eklemene imkan tanıyor. Böylece 4-5 yıllık bir planda ihtiyacın arttıkça bilgisayarı değiştirmek yerine güçlendirebilirsin.

RAM veya SSD eklersem Excalibur G920'nin garantisi bozulur mu?

Casper, cihazın orijinal konfigürasyonda kullanılmasını, RAM ya da disk değişikliği öncesinde yetkili servise danışılmasını öneriyor. Değişikliği kendin yaparsan ve bu sırada cihazda hasar oluşmazsa garanti bozulmuyor; ama sonradan taktığın parçalar Casper garantisi kapsamına girmiyor. Orijinal parçalar ve cihazın kendisi garanti süresi boyunca güvence altında kalıyor.

Excalibur G920 ödev, tasarım ve video projelerinde ne sunuyor?

  • RTX 50 serisi: Casper, G920'yi video düzenleme ve 3D tasarım gibi performans isteyen işler için de uygun gösteriyor.
  • DCI-P3'ü tam kapsayan QHD ekran: Renk doğruluğu isteyen tasarım ve video ödevlerinde işini kolaylaştırır.
  • 3 monitör desteği: İki harici monitörü bağlayıp (hybrid modda USB-C port DisplayPort görevi görüyor) üç ekranlı bir çalışma düzeni kurabilirsin.
  • Bağlantı: Intel Wi-Fi 7 (BE202), Bluetooth 5.4, 3 adet USB 3.2 Type-A, 100W'a kadar şarj destekli tam fonksiyonlu USB 3.2 Type-C, HDMI ve Ethernet.
  • Ders ve toplantı için: FHD 1080p kamera ve Dolby Audio destekli 2x2W stereo hoparlör.

Öğrenci için mantıklı başlangıç noktası Windows 11 Home, 32 GB RAM ve 1 TB SSD'li RTX 5090 konfigürasyonu: 242.468 TL (G920.1490-DQ90A-E). Projelerin ağırlaşacağını şimdiden biliyorsan 64 GB RAM'li aynı konfigürasyon 270.985 TL (G920.1490-EQ90A-E); aradaki fark 28.517 TL.

Casper Excalibur G920; 2 adet 12V FrostFlux fan, 24 ay garanti ve Ömür Boyu Performans Bakımıyla yoğun kullanımı hesaba katıyor

Casper Excalibur G920; 2 adet 12V FrostFlux fan, 24 ay garanti ve Ömür Boyu Performans Bakımıyla yoğun kullanımı hesaba katıyor

Excalibur G920'nin soğutması, şarjı ve servisi nasıl?

Excalibur G920'nin soğutma sistemi 2 adet 12V FrostFlux teknolojisi ve 4 hava çıkışlı turbo termal yapıya dayanıyor. Casper, bu sistemin yoğun kullanımda ısıyı kontrol altında tutarak cihazın yüksek performansta kalmasına yardımcı olduğunu ve fan sesinin 52 dB'in altında kaldığını belirtiyor. Excalibur Control Center'dan da oyunun yoğunluğuna göre performansı ayarlayıp soğutmayı birkaç saniyede daha aktif hale getirebiliyorsun.

Soğutması güçlü bir dizüstü oyun bilgisayarı arıyorum, G920'de fan sesi olur mu?

Soğutması güçlü bir oyun laptopu arayan için G920'nin karşılığı büyük fanlar ve çoklu hava çıkışı; bunun bir bedeli de var. Casper açık konuşuyor: Excalibur modellerindeki fanlar diğer segmentlere göre daha büyük ve daha çok kanatlı, bu yüzden fan hızlandıkça diğer dizüstülere göre biraz daha fazla ses çıkabiliyor. Karşılığında daha yoğun soğutma sağlanıyor.

Şarjı en uzun giden oyun bilgisayarı arıyorum, Excalibur G920'nin pili ne kadar?

Casper, G920 için saat cinsinden pil süresi paylaşmıyor. Teknik tabloda 4 hücreli, 63,05 Wh (4170 mAh) akıllı batarya ve 330W adaptör yer alıyor. Casper'a göre Excalibur serisi bir performans cihazı ve tam performans için şarjda kullanılması gerekiyor; bunun batarya ömrünü etkilemeyeceği belirtiliyor. MUX Switch ile dahili GPU'ya geçmek prizden uzaktayken enerji verimliliğini artırıyor. Yine de uzun pil süresi bir numaralı kriterinse G920'nin odağı bu değil.

En az arıza çıkaran oyun bilgisayarını arayana G920'nin garantisi ve bakımı ne sunuyor?

Arıza oranına dair bir veri Casper'ın sayfasında yok, bu yüzden G920 için 'az arıza çıkarır' demek doğru olmaz. Uzun ömür açısından bakabileceğin somut noktalar şunlar:

  • Gövde: PC-ABS termoplastik alaşım; Casper gövdenin darbe ve ısıl etkilere karşı direnç için güçlendirildiğini belirtiyor.
  • Garanti: Fatura tarihinden itibaren 24 ay (2 yıl).
  • Ömür Boyu Performans Bakımı: Excalibur cihazların rutin bakımını kapsıyor ve yılda bir yaptırılması öneriliyor. İlk bakım ve anlaşmalı kargoyla ilk gönderim ücretsiz; sonraki bakımlarda servis ve kargo ücretli. Bakımlar İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Eskişehir ve Konya bölge servislerinde yapılıyor. Kullanıcı kaynaklı fiziksel hasar, sıvı teması ve yetkisiz müdahale görmüş cihazlar kapsam dışında.
  • Servis: 1 Saatte Servis, Jet Servis ve Turbo Servis seçenekleri, canlı destek ve (0850) 250 77 77 müşteri hizmetleri.
  • Hediye: Ürün sayfasında 1 aylık PC Game Pass yer alıyor; Windows 11 Home ve Windows 10 Home uyumlu ve aylık üyelikle 100'den fazla oyuna erişim sunuyor. G920'yi FreeDOS aldıysan önce Windows kurman gerekiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Excalibur G920'nin RTX 5070 Ti ve RTX 5080'li sürümleri satışta mı?

Cevap: 16 Kasım 2026'da Casper'ın özelleştirme sayfasında RTX 5070 Ti'li (G920.1490-BEP0X-E) ve RTX 5080'li (G920.1490-BE80X-E) giriş konfigürasyonları 'Stoğa gelince haber ver' durumundaydı, bu yüzden fiyatları görünmüyordu. Satın alınabilir görünenler RTX 5090'lı konfigürasyonlardı; bunların en uygunu 222.399 TL.

Soru: Excalibur G920'de kaç GB RAM seçmeliyim?

Cevap: G920'de 16, 24, 32, 48 ve 64 GB DDR5 4800 MHz seçenekleri var ve iki yuva sayesinde RAM sonradan da artırılabiliyor. Bütçeni korumak istersen 16 GB ile başlayıp ihtiyaç doğdukça yükseltebilirsin; oyunun yanında video düzenleme ya da 3D proje yapacaksan 32 GB seçeneği (16 GB'a göre +14.259 TL) daha rahat bir başlangıç sunar.

Soru: Excalibur G920'yi FreeDOS alırsam ne yapmam gerekiyor?

Cevap: FreeDOS'lu G920'de işletim sistemi yok; Windows'u UEFI olarak hazırlanmış bir USB bellekle kurman ve lisansı ayrıca satın alman gerekiyor. Excalibur Control Center'ı Casper'ın destek sayfasından indirmen, 300 Hz ayarını da discrete modda görüntü ayarlarından elle yapman gerekiyor. Windows 11 Home'lu başlangıç sürümü 226.228 TL (G920.1490-BE90A-E), yani FreeDOS'lu sürümden 3.829 TL fazla.

Soru: Casper Excalibur G920 taksitle alınabiliyor mu?

Cevap: Casper'ın sitesinde anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçenekleri yer alıyor. 242.468 TL'lik Windows 11 Home, 32 GB RAM ve 1 TB SSD'li konfigürasyonu örneğin 12 eşit taksite bölersen aylık tutar yaklaşık 20.206 TL'ye denk geliyor; kartına özel taksit koşullarını ödeme adımında görebilirsin.

Kimler İçin Uygun Değil?

  • Pil ömrünü önceliklendirenler: G920'de 63,05 Wh batarya var ve Casper tam performans için şarjda kullanımı öneriyor. Derste ya da kütüphanede uzun süre prizsiz çalışacaksan bu laptop seni yorabilir.
  • Hafif laptop arayanlar: 2,5 kg ağırlık ve 27,9 mm kalınlık, üstüne 330W adaptör; her gün çantada taşımak için hafif bir paket sayılmaz.
  • 200 bin TL altı bütçesi olanlar: 16 Kasım 2026'da satın alınabilir en uygun G920 konfigürasyonu 222.399 TL. RTX 5070 Ti ve RTX 5080'li sürümler o tarihte stokta görünmediği için fiyatları da listelenmiyordu.
  • Sessizliğe çok önem verenler: Casper'ın da belirttiği gibi Excalibur'un büyük fanları hızlandıkça diğer dizüstülere göre daha fazla ses çıkarabiliyor.
  • Sadece internet, ofis ve video izleme için bilgisayar arayanlar: i9-14900HX ve RTX 5090'lı bir gaming laptop bu kullanım için gereğinden fazla donanım ve fiyat demek.
  • 64 GB'tan fazla RAM isteyenler: G920'nin desteklediği en yüksek bellek 64 GB.

Sonuç: Casper Excalibur G920 Hangi Bütçeye ve Kime Göre?

  • En uygun giriş isteyenler için: Windows'u kendin kuracaksan RTX 5090, 16 GB RAM ve 500 GB SSD'li FreeDOS konfigürasyonu: 222.399 TL (G920.1490-BE90X-E).
  • 250 bin TL altı bütçesi olan öğrenciler ve oyun + ödev yapacaklar için: Windows 11 Home, 32 GB RAM ve 1 TB SSD'li konfigürasyon: 242.468 TL (G920.1490-DQ90A-E). RAM ve SSD sonradan büyütülebiliyor.
  • Oyunun yanında yoğun video ve 3D işi yapacaklar için: 64 GB RAM ve 1 TB SSD'li Windows 11 Home konfigürasyonu: 270.985 TL (G920.1490-EQ90A-E).
  • 300 bin TL bütçesi olanlar için: RTX 5090, 64 GB RAM, 2 TB + 2 TB SSD ve Windows 11 Home: 299.701 TL (G920.1490-EN90A-E).
  • Bütçe kısıtı olmayanlar için: Aynı donanım Windows 11 Pro ile: 307.755 TL (G920.1490-EN90H-E).
  • Satış sonrası arayanlar için: 24 ay garanti, Ömür Boyu Performans Bakımı, 1 Saatte, Jet ve Turbo servis seçenekleri ve 1 aylık PC Game Pass.
  • Uzun pil ömrü ve hafiflik arayanlar için: G920'nin önceliği bu değil.

Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 16 Kasım 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki Excalibur G920 ürün ve özelleştirme sayfalarından derlenmiştir.

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