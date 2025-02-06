İş İnsanı Asil Nadir Hayatını Kaybetti
İş İnsanı Asil Nadir Hayatını Kaybetti
1980'li yıllarda İngiltere'nin en zenginleri arasında yer alan, bir süredir de yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören 83 yaşındaki Kıbrıslı ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti.
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1980'li yıllarda İngiltere'nin en zenginleri arasında yer alan 83 yaşındaki ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti.
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Nadir, sağlık problemleri sebebiyle geçtiğimiz gün Kolon Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin Başhekimi Op. Dr. Celal Bölükbaşı, Nadir'in yoğun bakımda tedavi edildiğini belirtmişti.
Solunum yollarında yaşadığı sorun nedeniyle son dönemde sıklıkla hastaneye başvurmak zorunda kalan Nadir yaşam mücadelesini kaybetti.
ASİL NADİR KİMDİR?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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