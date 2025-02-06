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İş İnsanı Asil Nadir Hayatını Kaybetti

İş İnsanı Asil Nadir Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.02.2025 - 14:32 Son Güncelleme: 06.02.2025 - 15:24

1980'li yıllarda İngiltere'nin en zenginleri arasında yer alan, bir süredir de yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören 83 yaşındaki Kıbrıslı ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti. 

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1980'li yıllarda İngiltere'nin en zenginleri arasında yer alan 83 yaşındaki ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti.

1980'li yıllarda İngiltere'nin en zenginleri arasında yer alan 83 yaşındaki ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti.

Nadir, sağlık problemleri sebebiyle geçtiğimiz gün Kolon Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin Başhekimi Op. Dr. Celal Bölükbaşı, Nadir'in yoğun bakımda tedavi edildiğini belirtmişti.

Nadir, sağlık problemleri sebebiyle geçtiğimiz gün Kolon Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin Başhekimi Op. Dr. Celal Bölükbaşı, Nadir'in yoğun bakımda tedavi edildiğini belirtmişti.

Solunum yollarında yaşadığı sorun nedeniyle son dönemde sıklıkla hastaneye başvurmak zorunda kalan Nadir yaşam mücadelesini kaybetti.

Solunum yollarında yaşadığı sorun nedeniyle son dönemde sıklıkla hastaneye başvurmak zorunda kalan Nadir yaşam mücadelesini kaybetti.

ASİL NADİR KİMDİR?

ASİL NADİR KİMDİR?

Asil Nadir 1941’de Lefke’de dünyaya geldi. Ailesi, 1961 yılında Londra’ya taşındığında Asil Nadir İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisiydi. Okulu bırakıp iş hayatına atıldı. Londra merkezli Wear Well konfeksiyon şirketini satın aldı.

Sunday Times gazetesi onu dünyanın en zengin insanları arasında 11. sıraya yerleştirdi. 

1988’de Günaydın gazetesini satın alınca Türkiye’de ismi duyuldu. Ardından Güneş ve Tan gazeteleri ile Nokta dergisini satın aldı. 

Türkiye’de de çok sayıda yatırımı olan Nadir, şirketlerinin batmasının ardından 1993’te KKTC’ye kaçtı. 2010 yılında İngiltere´ye döndü. 2013’te kalan 5 yıllık cezası için Türkiye’ye gönderildi.

Rahşan Affı’ndan tahliye olmuştu…

Rahşan Affı’ndan tahliye olmuştu…

İngiltere Adalet Bakanlığı tarafından, cezasının geri kalanını çekmesi için Türkiye'ye gönderilen Kıbrıs asıllı Türk iş adamı Asil Nadir, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan 2016’da tahliye edilmişti.

İş adamı Nadir'in, suçu işlediği tarihte yürürlükte olan, kamuoyunda ''Rahşan Affı'' olarak bilinen 4616 sayılı şartla salıverme ve erteleme yasasından faydalandığı öğrenildi.

Sahibi olduğu olduğu Polly Peck şirketinden zimmetine para geçirmekten 2011 yılında suçlu bulunan ve İngiliz Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırılan 74 yaşındaki Kıbrıs asıllı Türk iş adamı Asil Nadir'in cezasının geri kalanını Türkiye'de çekme talebi İngiltere Adalet Bakanlığınca kabul edilmişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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