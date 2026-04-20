Asansör Kablosu Koparsa Zıplayarak Kurtulabilir misiniz?

Kısa cevap: Hayır.

MythBusters'ın yaptığı detaylı testler, asansör düşüşü senaryosunda zıplamanın neden işe yaramadığını kanıtladı. Serbest düşüş sırasında asansör kabini ve içindeki her şey aynı hızda düşüyor. Bu durumda zıplasanız bile, asansörün düşüş hızına kıyasla yaratabileceğiniz hız farkı çok küçük kalıyor.

Örneğin, 10 katlık bir binadan düşen asansör saatte 60-80 kilometre hıza ulaşabilir. Normal bir insan maksimum 8-12 km/saat hızla zıplayabilir. Massachusetts Institute of Technology (MIT) fizik profesörlerine göre, bu hız farkı düşme etkisini anlamlı şekilde azaltmaya yetmiyor. Zıplama sırasındaki kuvvet, asansörle birlikte düşen vücudunuzun momentumunu değiştirmek için yetersiz kalıyor.