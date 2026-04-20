Asansör Kablosu Koparsa Zıplayarak Kurtulabilir misiniz?

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.04.2026 - 11:20

Asansör düştüğünde zıplamak sizi kurtarabilir mi? Bu efsane Hollywood filmlerinde sıkça görülse de fizik yasaları maalesef farklı bir gerçek ortaya koyuyor. Asansör güvenlik sistemleri ve düşme mekaniği hakkındaki bilimsel veriler, bu yaygın inancın neden işe yaramayacağını açıklıyor.

Asansör Düştüğünde Zıplamak Sizi Kurtarır mı?

Kısa cevap: Hayır.

MythBusters'ın yaptığı detaylı testler, asansör düşüşü senaryosunda zıplamanın neden işe yaramadığını kanıtladı. Serbest düşüş sırasında asansör kabini ve içindeki her şey aynı hızda düşüyor. Bu durumda zıplasanız bile, asansörün düşüş hızına kıyasla yaratabileceğiniz hız farkı çok küçük kalıyor.

Örneğin, 10 katlık bir binadan düşen asansör saatte 60-80 kilometre hıza ulaşabilir. Normal bir insan maksimum 8-12 km/saat hızla zıplayabilir. Massachusetts Institute of Technology (MIT) fizik profesörlerine göre, bu hız farkı düşme etkisini anlamlı şekilde azaltmaya yetmiyor. Zıplama sırasındaki kuvvet, asansörle birlikte düşen vücudunuzun momentumunu değiştirmek için yetersiz kalıyor.

Asansör Güvenlik Sistemleri Nasıl Çalışıyor?

Modern asansörlerin güvenlik sistemleri, Elisha Otis'in 1854 yılında icat ettiği güvenlik frenine dayanıyor. Otis Elevator Company'nin geliştirdiği teknoloji, bugün bile asansör güvenliğinin temelini oluşturuyor. Bu sistemler çoklu koruma katmanlarından oluşuyor.

Asansörler birden fazla çelik kablo ile destekleniyor ve her kablo tek başına kabinin ağırlığını taşıyabilecek kapasitede. Ayrıca elektromekanik fren sistemi, aşırı hız algılandığında otomatik olarak devreye giriyor.

İstatistikler Ne Diyor?

Asansör güvenlik istatistikleri, bu korkuların büyük oranda yersiz olduğunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda yaklaşık 18 milyar asansör yolculuğu yapılıyor ve ölümcül kaza oranı milyonda 0.15. National Elevator Industry verilerine göre, asansörle ilgili kazaların %80'i teknisyenlerle ilgili, yolcu kazalarının büyük çoğunluğu da kapı sıkışması gibi düşmeyle ilgisi olmayan durumlardan kaynaklanıyor.

Sonuç olarak, asansör düştüğünde zıplamak fiziksel olarak size yardım etmeyecek.

Peki Asansör Düşerken Ne Yapmak Gerekir?

Zıplamak için gereken zamanlamayı tutturmak imkansıza yakındır. Doğru zamanda zıplamış olsanız bile, yere çarpma ihtimaliniz çok yüksektir. Bu da aksine hasarı artırabilir.

En güvenli hareket ise sırtüstü uzanmak, cenin pozisyonu almak veya varsa tutunacak yere sıkıca tutunmaktır.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
