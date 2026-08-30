Artvin Ağustos Ayında Bembeyaz Oldu: Trafikte Aksamalar Yaşandı
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Artvin’de etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde doluya dönüştü. Yoğun dolu yağışı nedeniyle Sahara Geçidi kısa sürede beyaza bürünürken, bazı tırların yolda kalması ulaşımda aksamalara yol açtı.
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Yüksek bölgelerdeki yağış doluya dönüştü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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