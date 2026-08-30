Artvin Ağustos Ayında Bembeyaz Oldu: Trafikte Aksamalar Yaşandı

Artvin’de gün boyunca etkili olan sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde doluya dönüştü. Şavşat-Ardahan kara yolunda yer alan 2 bin 600 rakımlı Sahara Geçidi, yoğun dolu yağışının ardından beyaza büründü.

Kısa sürede yolu ve çevredeki yeşil alanları kaplayan dolu nedeniyle bazı tırların ilerlemekte zorlandığı öğrenildi. Araçların yolda kalması ulaşımda aksamalara neden olurken, bölgede trafik bir süre olumsuz etkilendi.