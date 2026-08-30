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Artvin Ağustos Ayında Bembeyaz Oldu: Trafikte Aksamalar Yaşandı

Artvin Ağustos Ayında Bembeyaz Oldu: Trafikte Aksamalar Yaşandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.08.2026 - 22:39
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Artvin’de etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde doluya dönüştü. Yoğun dolu yağışı nedeniyle Sahara Geçidi kısa sürede beyaza bürünürken, bazı tırların yolda kalması ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kaynak - Mynet

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Yüksek bölgelerdeki yağış doluya dönüştü.

Yüksek bölgelerdeki yağış doluya dönüştü.

Artvin’de gün boyunca etkili olan sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde doluya dönüştü. Şavşat-Ardahan kara yolunda yer alan 2 bin 600 rakımlı Sahara Geçidi, yoğun dolu yağışının ardından beyaza büründü.

Kısa sürede yolu ve çevredeki yeşil alanları kaplayan dolu nedeniyle bazı tırların ilerlemekte zorlandığı öğrenildi. Araçların yolda kalması ulaşımda aksamalara neden olurken, bölgede trafik bir süre olumsuz etkilendi.

Görüntüler kış mevsimini aratmadı.

Görüntüler kış mevsimini aratmadı.

Dolu yağışının ardından yolun kayganlaşması sürücülere zor anlar yaşatırken, bazı tırlar da ilerleyemeyerek yolda kaldı. Araçların yolda kalması nedeniyle bölgede ulaşım zaman zaman aksadı.

Ağustos ayının son günlerinde yaşanan yoğun dolu, bölgede adeta kış manzarası oluşturdu. Beyaza bürünen Sahara Geçidi’ndeki görüntüler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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