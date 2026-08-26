"Arayacaksın"la Adından Söz Ettiren Vildan Demir'in Deniz Kenarındaki Pozları Beğeni Topladı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
“Arayacaksın” şarkısıyla son dönemde müzik listelerinde adından söz ettiren Vildan Demir, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Deniz kenarında objektif karşısına geçen ünlü şarkıcı, doğal ve iddialı pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vildan Demir, uzun yıllardır sahnelerin içinde olsa da son dönemde art arda çıkardığı şarkılarla adını daha geniş kitlelere duyuran isimlerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Arayacaksın”la müzik listelerinde yükselişini sürdüren Vildan Demir, bu kez şarkısıyla değil sosyal medya hesabından paylaştığı yeni karelerle dikkat çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın