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"Arayacaksın"la Adından Söz Ettiren Vildan Demir'in Deniz Kenarındaki Pozları Beğeni Topladı!

"Arayacaksın"la Adından Söz Ettiren Vildan Demir'in Deniz Kenarındaki Pozları Beğeni Topladı!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
26.08.2026 - 19:55
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“Arayacaksın” şarkısıyla son dönemde müzik listelerinde adından söz ettiren Vildan Demir, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Deniz kenarında objektif karşısına geçen ünlü şarkıcı, doğal ve iddialı pozlarını takipçileriyle paylaştı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Vildan Demir, uzun yıllardır sahnelerin içinde olsa da son dönemde art arda çıkardığı şarkılarla adını daha geniş kitlelere duyuran isimlerden biri.

Vildan Demir, uzun yıllardır sahnelerin içinde olsa da son dönemde art arda çıkardığı şarkılarla adını daha geniş kitlelere duyuran isimlerden biri.

İzmir'de dünyaya gelen Vildan Demir'in müzik yolculuğu henüz 10 yaşındayken Rakım Elkutlu İzmir Musikî Derneği Çocuk Korosu'nda başladı. Ardından Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı'nda eğitim alan Demir, yüksek lisans için İstanbul'a taşındı ve profesyonel sahne çalışmalarına ağırlık verdi. Üstelik Türkçenin yanı sıra İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Arapça ve Yunanca dahil 7 farklı dilde şarkı söylemesiyle de dikkat çekti. 

Son yıllarda ise sahne kariyerini peş peşe yayınladığı single'larla bambaşka bir noktaya taşımaya başladı. “Yüreğin Bir Taş”, “Aşk Çoktan Ölmüş”, “Sen De Duysan”, “Aşk-ı Müebbet” ve “Aşka Mahkum” gibi çalışmaların ardından geçtiğimiz haziran ayında “Arayacaksın” şarkısını dinleyicileriyle buluşturdu. 

Demir'in son şarkısında dikkat çeken detaylardan biri de arkasındaki güçlü ekip oldu. “Arayacaksın”ın düzenlemesini uzun yıllardır Tarkan'la çalışan Tarık İster üstlenirken mix ve mastering koltuğunda ise Utku Ünsal oturdu. Şarkı yayınlanmasının ardından dijital platformlarda dikkat çekerken Vildan Demir de son dönemde adından sıkça söz ettiren isimler arasına girdi.

“Arayacaksın”la müzik listelerinde yükselişini sürdüren Vildan Demir, bu kez şarkısıyla değil sosyal medya hesabından paylaştığı yeni karelerle dikkat çekti.

“Arayacaksın”la müzik listelerinde yükselişini sürdüren Vildan Demir, bu kez şarkısıyla değil sosyal medya hesabından paylaştığı yeni karelerle dikkat çekti.

Deniz kenarında objektif karşısına geçen Demir, doğal güzelliğini ön plana çıkardığı pozlarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Yazın son günlerinin tadını çıkaran ünlü şarkıcının deniz manzarası eşliğinde verdiği iddialı kareler kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Doğal görünümünü koruduğu pozlarıyla beğeni toplayan Demir'in paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Son dönemde “Arayacaksın” ile müzik kariyerinde yakaladığı ivmeyi sürdüren Vildan Demir, belli ki yazı da boş geçirmemiş. Yeni şarkısının ardından bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı, deniz kenarındaki kareleriyle takipçilerinden tam not aldı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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