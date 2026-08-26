"Arayacaksın"la Adından Söz Ettiren Vildan Demir'in Deniz Kenarındaki Pozları Beğeni Topladı!

İzmir'de dünyaya gelen Vildan Demir'in müzik yolculuğu henüz 10 yaşındayken Rakım Elkutlu İzmir Musikî Derneği Çocuk Korosu'nda başladı. Ardından Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı'nda eğitim alan Demir, yüksek lisans için İstanbul'a taşındı ve profesyonel sahne çalışmalarına ağırlık verdi. Üstelik Türkçenin yanı sıra İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Arapça ve Yunanca dahil 7 farklı dilde şarkı söylemesiyle de dikkat çekti.

Son yıllarda ise sahne kariyerini peş peşe yayınladığı single'larla bambaşka bir noktaya taşımaya başladı. “Yüreğin Bir Taş”, “Aşk Çoktan Ölmüş”, “Sen De Duysan”, “Aşk-ı Müebbet” ve “Aşka Mahkum” gibi çalışmaların ardından geçtiğimiz haziran ayında “Arayacaksın” şarkısını dinleyicileriyle buluşturdu.

Demir'in son şarkısında dikkat çeken detaylardan biri de arkasındaki güçlü ekip oldu. “Arayacaksın”ın düzenlemesini uzun yıllardır Tarkan'la çalışan Tarık İster üstlenirken mix ve mastering koltuğunda ise Utku Ünsal oturdu. Şarkı yayınlanmasının ardından dijital platformlarda dikkat çekerken Vildan Demir de son dönemde adından sıkça söz ettiren isimler arasına girdi.