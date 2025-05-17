Yeni Araştırmaya Göre Yürüyüş Temponuz Sağlığınızı Tahmin Edebiliyor
Yürümek, binlerce yıldır sağlıklı bir yaşamla ilişkilendiriliyor. Antik çağlardan bu yana doktorlar yürüyüşü öneriyor. Şimdi ise bilim bu tavsiyeyi somut verilerle destekliyor. Ama sadece adım sayısı değil, temponuz da önemli. Yavaş değil, hızlı yürümek fark yaratıyor. Gelin araştırma sonuçlarına bakalım.
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Günlük kısa yürüyüşleri tempolu hale getirmek, sağlığa ciddi katkı sağlayabiliyor.
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Araştırmalara göre tempolu yürüyüş, kalp hastalığından ölüm riskini tahmin etmede kan basıncı veya kolesterolden bile daha etkili.
Yürümek, beyin aktivitelerini de olumlu yönde etkiliyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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