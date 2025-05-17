Yeni Araştırmaya Göre Yürüyüş Temponuz Sağlığınızı Tahmin Edebiliyor

Yıllardır her gün 10.000 adım atmak sağlıklı yaşamın altın kuralı gibi sunulsa da bu hedefin bilimsel bir dayanağı yok. Aslında bu sayı, 1960’larda Japonya’da bir pedometre reklam kampanyasında ortaya çıktı. Yeni araştırmalar ise sağlıklı kalmak için 8.000 adımın yeterli olabileceğini gösteriyor. Dahası, bu eşiğin üzerinde atılan adımların sağlığa etkisi belirgin şekilde artmıyor. Yani her adım aynı etkiye sahip değil, önemli olan nasıl yürüdüğünüz.

Örneğin, 14 dakikalık bir yürüyüşü 7 dakikalık tempolu yürüyüşe çevirmek kalp hastalığı riskini %14 azaltabiliyor. İngiltere’de 450.000 kişiyle yapılan bir analizde; hayat boyu hızlı yürüyen bireylerin biyolojik yaşının, yavaş yürüyenlere kıyasla 16 yıl daha genç olduğu belirlendi.

Üstelik yaş önemli değil; 60 yaşındaki hareketsiz bir kişi bile günde 10 dakikalık tempolu yürüyüşle ömrüne fazladan 1 yıl ekleyebiliyor. Tüm bunlar, yürüyüş temposunun genel sağlıktan öte yaşam süresi üzerinde de etkili olduğunu ortaya koyuyor.