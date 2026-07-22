Apple'dan Ezber Bozan Sistem: iPhone'da Satın Alma Devri Bitiyor, Kira Devri Başlıyor!

iPhone kiralamak isteyen kişilerin başvurularında, kredi notları belirleyici bir onay kriteri olacak. Program kapsamında iPhone ve Apple Watch modelleri için 24 ay, iPad ve Mac serisi ürünler için ise 36 ay gibi uzun vadeli ödeme seçenekleri olacak.

Ancak kiralama modeli, genel olarak üst segment ürünlerde geçerli olacak. Örneğin temel iPad modeli, iPhone 16’nın standart versiyonu, Apple Watch SE'de kiralama yapmak mümkün değil.