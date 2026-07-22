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Apple'dan Ezber Bozan Sistem: iPhone'da Satın Alma Devri Bitiyor, Kira Devri Başlıyor!

Apple'dan Ezber Bozan Sistem: iPhone'da Satın Alma Devri Bitiyor, Kira Devri Başlıyor!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.07.2026 - 15:54
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Apple, artan ürün fiyatlarının ardından yeni bir uygulamayı hayata geçireceğini duyurdu. Apple Upgrade programı ile iPhone, iPad ve Mac cihazları satın alınmadan 'kiralanarak' kullanılabilecek. Abonelik tabanlı yeni sistemde, 24 ila 36 aya varan vadelerle cihaz kiralamak mümkün olacak.

Peki iPhone nasıl kiralanır, iPhone kiraları ne kadar olacak?

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Apple'da Yeni Dönem: Apple Upgrade Başlıyor

Apple'da Yeni Dönem: Apple Upgrade Başlıyor

Apple, 28 Temmuz'da duyuracağı Apple Upgrade programı ile yeni bir dönemi başlatıyor. Apple Upgrade ile iPhone, iPad ve Mac cihazlarını kiralamak mümkün olacak. 

Teknoloji devi Apple, 'şimdi al, sonra öde' (BNPL) modelinin önemli temsilcilerinden İsveç merkezli teknoloji şirketi Klarna ile stratejik bir ortaklık kurdu. Sistemin, geleneksel araç kiralama operasyonlarına benzer bir prensiple çalışacağı biliniyor. 

Kiralama sistemine dahil olan kişi, sözleşme süresinin sonunu beklemeden cihazın kalan ödemesini yaparak mülkiyetini alabilecek. İsterse en güncel modellere erken geçiş hakkını kullanabilecek. Vade sonunda kullanıcı, cihazı şirkete de teslim edebilecek.

Kiralama Modeli Esnek Kullanım Hakları Sunacak

Kiralama Modeli Esnek Kullanım Hakları Sunacak

iPhone kiralamak isteyen kişilerin başvurularında, kredi notları belirleyici bir onay kriteri olacak. Program kapsamında iPhone ve Apple Watch modelleri için 24 ay, iPad ve Mac serisi ürünler için ise 36 ay gibi uzun vadeli ödeme seçenekleri olacak.

Ancak kiralama modeli, genel olarak üst segment ürünlerde geçerli olacak. Örneğin temel iPad modeli, iPhone 16’nın standart versiyonu, Apple Watch SE'de kiralama yapmak mümkün değil.

iPhone Kiralama Fiyatları Ne Kadar?

iPhone Kiralama Fiyatları Ne Kadar?

iPhone kiralama özelliğinin, iPhone 17 modelinden itibaren uygulanacağı söyleniyor. Fiyatlar ise aşağıdaki gibidir:

  • iPhone 17 256 GB: Aylık 42.41 dolar

  • iPhone 17 512 GB: Aylık 50.75 dolar

  • iPhone Air 256 GB: Aylık 52.83 dolar

  • iPhone Air 512 GB: Aylık 61.16 dolar

  • iPhone Air 1TB: Aylık 69.50 dolar

  • iPhone 17 Pro 256 GB: Aylık 57 dolar

  • iPhone 17 Pro 512 GB: Aylık 65.33 dolar

  • iPhone 17 Pro 1TB: Aylık 73.66 dolar

  • iPhone 17 Pro Max 256 GB: Aylık 61.16 dolar

  • iPhone 17 Pro Max 512 GB: Aylık 69.50 dolar

  • iPhone 17 Pro Max 1TB: Aylık 77.83 dolar

  • iPhone 17 Pro Max 2TB: Aylık 94.50 dolar

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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