Apple'dan Ezber Bozan Sistem: iPhone'da Satın Alma Devri Bitiyor, Kira Devri Başlıyor!
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Apple, artan ürün fiyatlarının ardından yeni bir uygulamayı hayata geçireceğini duyurdu. Apple Upgrade programı ile iPhone, iPad ve Mac cihazları satın alınmadan 'kiralanarak' kullanılabilecek. Abonelik tabanlı yeni sistemde, 24 ila 36 aya varan vadelerle cihaz kiralamak mümkün olacak.
Peki iPhone nasıl kiralanır, iPhone kiraları ne kadar olacak?
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Apple'da Yeni Dönem: Apple Upgrade Başlıyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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