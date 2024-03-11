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Anket Sonuçlandı: En Yakışıklı Siyasetçiler Belli Oldu!

Anket Sonuçlandı: En Yakışıklı Siyasetçiler Belli Oldu!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 11:44 Son Güncelleme: 11.03.2024 - 12:15

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir ankette en yakışıklı siyasetçiyi sormuştuk. Gelin sonuçlara beraber bakalım!

Anketimizi merak ettiysen;

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10. %4 oy ile Sinan Oğan

10. %4 oy ile Sinan Oğan

 2023 genel seçimler de Zafer partisinin cumhurbaşkanı adayı. 

9. %5 oy ile Cem Uzan

9. %5 oy ile Cem Uzan

Genç partinin genel başkanı.

8. %6 oy ile Barış Atay

8. %6 oy ile Barış Atay

Eski TİP milletvekili. 

7. %6 oy ile Serkan Toper

7. %6 oy ile Serkan Toper

2024 yerel seçimler AKP Beşiktaş belediye başkan adayı. 

6. %8 oy ile Ekrem İmamoğlu

6. %8 oy ile Ekrem İmamoğlu

CHP İstanbul büyük şehir belediye başkanı

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5. %8 oy ile Kerem Fırtına

5. %8 oy ile Kerem Fırtına

2023 genel seçimler Yeşil Sol Parti İstanbul milletvekili adayı. 

4. %9 oy ile Selman Özboyacı

4. %9 oy ile Selman Özboyacı

AKP 27. ve 28. dönem milletvekili.

3. %9 oy ile Erdal Beşikçioğlu

3. %9 oy ile Erdal Beşikçioğlu

2024 yerel seçimler CHP Etimesgut belediye başkan adayı. 

2. %11 oy ile Erkan Baş

2. %11 oy ile Erkan Baş

TİP genel başkanı, İstanbul milletvekili

1. %17 oy ile Mehmet Aslan

1. %17 oy ile Mehmet Aslan

İYİ Parti Kağıthane eski belediye başkan adayı. 

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