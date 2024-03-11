Anket Sonuçlandı: En Yakışıklı Siyasetçiler Belli Oldu!
Anket Sonuçlandı: En Yakışıklı Siyasetçiler Belli Oldu!
Geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir ankette en yakışıklı siyasetçiyi sormuştuk. Gelin sonuçlara beraber bakalım!
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10. %4 oy ile Sinan Oğan
9. %5 oy ile Cem Uzan
8. %6 oy ile Barış Atay
7. %6 oy ile Serkan Toper
6. %8 oy ile Ekrem İmamoğlu
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5. %8 oy ile Kerem Fırtına
4. %9 oy ile Selman Özboyacı
3. %9 oy ile Erdal Beşikçioğlu
2. %11 oy ile Erkan Baş
1. %17 oy ile Mehmet Aslan
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