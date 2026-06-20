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Anket: Keşke Bitmeseydi Dediğimiz Diziyi Seçiyoruz!

Anket: Keşke Bitmeseydi Dediğimiz Diziyi Seçiyoruz!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
20.06.2026 - 22:01 Son Güncelleme: 20.06.2026 - 22:02
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Bazı diziler final yaptığında ekranlar biraz daha sessizleşir. Karakterleri ailemizden biri gibi benimser, repliklerini ezberler ve yıllar geçse bile dönüp dönüp izleriz. Peki senin için ekranlara en erken veda eden, 'Keşke hiç bitmeseydi!' dedirten dizi hangisi?

Oyunu kullan, bakalım izleyicilerin gönlünde zirveye hangi unutulmaz yapım yerleşecek!

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Suskunlar
Dizi

Suskunlar

Ezel
Dizi

Ezel

Avrupa Yakası
Dizi

Avrupa Yakası

Leyla ile Mecnun
Dizi

Leyla ile Mecnun

Yabancı Damat
Dizi

Yabancı Damat

Kuzey Güney
Dizi

Kuzey Güney

Bir Demet Tiyatro
Dizi

Bir Demet Tiyatro

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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