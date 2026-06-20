Anket: Keşke Bitmeseydi Dediğimiz Diziyi Seçiyoruz!

Bazı diziler final yaptığında ekranlar biraz daha sessizleşir. Karakterleri ailemizden biri gibi benimser, repliklerini ezberler ve yıllar geçse bile dönüp dönüp izleriz. Peki senin için ekranlara en erken veda eden, 'Keşke hiç bitmeseydi!' dedirten dizi hangisi?

Oyunu kullan, bakalım izleyicilerin gönlünde zirveye hangi unutulmaz yapım yerleşecek!