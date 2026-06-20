Anket: Keşke Bitmeseydi Dediğimiz Diziyi Seçiyoruz!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bazı diziler final yaptığında ekranlar biraz daha sessizleşir. Karakterleri ailemizden biri gibi benimser, repliklerini ezberler ve yıllar geçse bile dönüp dönüp izleriz. Peki senin için ekranlara en erken veda eden, 'Keşke hiç bitmeseydi!' dedirten dizi hangisi?
Oyunu kullan, bakalım izleyicilerin gönlünde zirveye hangi unutulmaz yapım yerleşecek!
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seç bakalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın