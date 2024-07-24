Analı Kızlı Çorbası Nasıl Yapılır? Adana'nın Meşhur Yemeği Analı Kızlı Çorbasının Yapılışı ve Püf Noktaları

İşte sırada, bir yandan köfteleri yuvarlayıp bir yandan eti pişirerek lezzetlendireceğiniz analı kızlı çorbasının tarifi:

Öncelikle, iç harcı için kıymayı bir tava içerisinde kavurun. Ardından, soğanı kıymaya ekleyerek kavurma işlemine devam edin.

Kıyma ve soğan karışımına tereyağını ve baharatları ekleyip, karışımı ocaktan alın ve soğuması için bir kenara bırakın.

Ayrı bir tencerede etleri kavurun. Etler kavrulduktan sonra salçaları ekleyin.

Son olarak, suyu ekleyip etlerin yumuşayana kadar yaklaşık 40 dakika boyunca kısık ateşte pişirin.

Köfte harcını hazırlamak için, yoğurma kabına köftelik bulgur ve irmik alın. Üzerine oda sıcaklığında su ekleyip, elinizle karıştırın ve 10 dakika boyunca ıslanması için bekletin.

Sonrasında, irmik ve bulguru güzelce yoğurun. Rendelenmiş soğanı, salçaları ve baharatları ekleyerek 10 dakika daha yoğurun. Un ve yumurta ekleyip 10 dakika daha yoğurun.

Harç yuvarlak şekil verilebilecek kıvama geldiğinde, şekillendirip içerisine kıymalı harcı ekleyin ve yuvarlayın. Köfteleri kapatırken elinizi hafifçe suya batırıp kapatın.

Ayrıca, küçük köfteleri de elinizde yuvarlayarak şekil verin. Bunlar köftenin içindeki kızı temsil eden parçalar olacaktır.

Kısık ateşte pişen salçalı etlere haşlanmış nohut ekleyin. Daha sonra köfteleri ekleyin. Limon suyunu da ekleyip 10 dakika daha pişirin.