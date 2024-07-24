Analı Kızlı Çorbası Nasıl Yapılır? Adana'nın Meşhur Yemeği Analı Kızlı Çorbasının Yapılışı ve Püf Noktaları
Analı Kızlı Çorbası Nasıl Yapılır? Adana'nın Meşhur Yemeği Analı Kızlı Çorbasının Yapılışı ve Püf Noktaları
MasterChef Türkiye'nin eleme etabını lezzet şölenine dönüştüren lezzet, Adana yöresinin coğrafi işaretli bir ürün olan 'Analı Kızlı Çorbası' oldu. İçli köfte, bulgur köftesi, nohut ve eti aynı tabakta bir araya getiren bu eşsiz lezzetin tarifi ise merak konusu oldu. Peki, analı kızlı çorbası nasıl yapılır? Analı kızlı çorbasının malzemeleri nelerdir?
İşte, lezzetine doyum olmayan analı kızlı tarifi...
Adana yöresinin coğrafi işaretli lezzeti analı kızlı çorbası, Türkiye'nin güneydoğu bölgesine özgü bir çorba türüdür.
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