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Analı Kızlı Çorbası Nasıl Yapılır? Adana'nın Meşhur Yemeği Analı Kızlı Çorbasının Yapılışı ve Püf Noktaları

Analı Kızlı Çorbası Nasıl Yapılır? Adana'nın Meşhur Yemeği Analı Kızlı Çorbasının Yapılışı ve Püf Noktaları

MasterChef Türkiye
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
24.07.2024 - 19:37

MasterChef Türkiye'nin eleme etabını lezzet şölenine dönüştüren lezzet, Adana yöresinin coğrafi işaretli bir ürün olan 'Analı Kızlı Çorbası' oldu. İçli köfte, bulgur köftesi, nohut ve eti aynı tabakta bir araya getiren bu eşsiz lezzetin tarifi ise merak konusu oldu. Peki, analı kızlı çorbası nasıl yapılır? Analı kızlı çorbasının malzemeleri nelerdir? 

İşte, lezzetine doyum olmayan analı kızlı tarifi...

Adana yöresinin coğrafi işaretli lezzeti analı kızlı çorbası, Türkiye'nin güneydoğu bölgesine özgü bir çorba türüdür.

Adana yöresinin coğrafi işaretli lezzeti analı kızlı çorbası, Türkiye'nin güneydoğu bölgesine özgü bir çorba türüdür.

Genellikle özel günlerde veya misafir ağırlarken sofralarda yerini alan bu lezzet adını, içindeki köfte ve hamur parçalarının anne-kızı temsil etmesinden alır.

Analı Kızlı Malzeme Listesi: Analı Kızlı Çorbası Malzemeleri Nelerdir?

Analı Kızlı Malzeme Listesi: Analı Kızlı Çorbası Malzemeleri Nelerdir?

Geleneksel Türk mutfağının en sevilen çorbalarından biri olan Analı Kızlı Çorbası, köftelik bulgur, irmik ve çeşitli baharatlarla hazırlanan köfteleri ve kuşbaşı eti içerir. Ayrıca, çorbanın lezzetini artırmak için yağlı dana kıyma ve soğanla hazırlanan bir iç harç da kullanılır. Çorbanın üzerine yakılan yağ, kuru nane ve toz kırmızı biber ile son dokunuşlar eklenir.

Analı Kızlı Çorbası Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

Köfte Malzemeleri

  • 2 su bardağı köftelik bulgur

  • 1 su bardağı irmik

  • 2 su bardağı su

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • Yarım yemek kaşığı biber salçası

  • 1 çay kaşığı pul biber (Damak tadınıza göre eklemeyebilirsiniz)

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 yumurta

  • 1 ila 1,5 su bardağı un (Kıvamı kontrol ederek ekleyin)

İç Harç Malzemeleri

  • 150 gram dana kıyma (Yağlı etten çekilmiş kıyma tercih edilir)

  • 1 adet soğan

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 çay kaşığı pul biber (Damak tadınıza göre eklemeyebilirsiniz)

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 2 çay kaşığı tuz

Çorba Malzemeleri

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı (Etin yağlılığına göre yağ miktarı artırılabilir)

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 300 gram dana kuşbaşı eti

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 yemek kaşığı biber salçası

  • 1 ila 1,5 litre su (Kıvam tercihinize göre)

  • 2 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 limon suyu

Analı Kızlı Çorbasının Hazırlanışı

Analı Kızlı Çorbasının Hazırlanışı

İşte sırada, bir yandan köfteleri yuvarlayıp bir yandan eti pişirerek lezzetlendireceğiniz analı kızlı çorbasının tarifi: 

  • Öncelikle, iç harcı için kıymayı bir tava içerisinde kavurun. Ardından, soğanı kıymaya ekleyerek kavurma işlemine devam edin. 

  • Kıyma ve soğan karışımına tereyağını ve baharatları ekleyip, karışımı ocaktan alın ve soğuması için bir kenara bırakın.

  • Ayrı bir tencerede etleri kavurun. Etler kavrulduktan sonra salçaları ekleyin. 

  • Son olarak, suyu ekleyip etlerin yumuşayana kadar yaklaşık 40 dakika boyunca kısık ateşte pişirin.

  • Köfte harcını hazırlamak için, yoğurma kabına köftelik bulgur ve irmik alın. Üzerine oda sıcaklığında su ekleyip, elinizle karıştırın ve 10 dakika boyunca ıslanması için bekletin. 

  • Sonrasında, irmik ve bulguru güzelce yoğurun. Rendelenmiş soğanı, salçaları ve baharatları ekleyerek 10 dakika daha yoğurun. Un ve yumurta ekleyip 10 dakika daha yoğurun. 

  • Harç yuvarlak şekil verilebilecek kıvama geldiğinde, şekillendirip içerisine kıymalı harcı ekleyin ve yuvarlayın. Köfteleri kapatırken elinizi hafifçe suya batırıp kapatın.

  • Ayrıca, küçük köfteleri de elinizde yuvarlayarak şekil verin. Bunlar köftenin içindeki kızı temsil eden parçalar olacaktır. 

  • Kısık ateşte pişen salçalı etlere haşlanmış nohut ekleyin. Daha sonra köfteleri ekleyin. Limon suyunu da ekleyip 10 dakika daha pişirin. 

  • Servis tabağına alırken tereyağı, zeytinyağı, nane ve toz kırmızı biberi kızdırıp üzerine gezdirin. Şimdi de bu lezzetli ve yöresel yemeğin tadını çıkarın! Afiyet olsun!

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