Altın Kumsallardan Beyaz Perdeye: Brezilya Sinemasının Hepsi Birbirinden Harika Olan En İyi Filmleri

IMDb: 7.9

Özet: Gerçek bir hikayeye dayanan, maskenin arkasındaki adamla ilgili bir filmdir. Augusto, 50'li yıllarda bir sahne sanatçısı olan annesinin ayak izlerini takip edip kendini tanıtmaya çalışan bir aktördür. Erotik yapımlar ve küçük operalarda oynadıktan sonra televizyonda palyaço 'BINGO' olarak gösterme şansı bulur. Program oldukça tutulur ancak sözleşmesindeki bir madde onun gerçek kimliğini ortaya koymasını yasaklıyordur. Augusto, isimsiz bir ünlüye dönüşür. Makyaj yaparken, ülkenin dört bir yanındaki çocuklara mutluluk getirir ancak babası tanıma arayışı içinde kendisini uzakta gören kendi oğlu Gabriel'e değil. Brezilyalı 80 televizyonunun sahne arkasındaki evrendeki ironi ve mizah ile abartılı pop görünümüyle dolu film, bir insanın sanatsal değeri ararken onun kişisel çürümesini bulan inanılmaz ve gerçeküstü hikayesini anlatıyor.

Oyuncular: Vladimir Brichta, Leandra Leal, Tainá Müller

Yönetmen: Daniel Rezende