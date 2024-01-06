Altın Kumsallardan Beyaz Perdeye: Brezilya Sinemasının Hepsi Birbirinden Harika Olan En İyi Filmleri
Altın Kumsallardan Beyaz Perdeye: Brezilya Sinemasının Hepsi Birbirinden Harika Olan En İyi Filmleri
Güney Amerika'nın büyüleyici güzellikteki ülkelerinden biri olan Brezilya'nın sinema dünyasından seçkin eserlerini sizin için seçtik. Elite Squad, A Dog’s Will gibi her biri eşsiz ve etkileyici olan bu filmleri kaçırmamanızı öneririz. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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25. The Girl Who Killed Her Parents, 2021
24. Good Manners, 2017
23. Neighboring Sounds, 2012
22. Black God, White Devil, 1964
21. Bacurau, 2019
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20. The Edge of Democracy, 2019
19. Entranced Earth, 1967
18. Aquarius, 2016
17. Black Orpheus, 1959
16. Mars One, 2022
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15. Elena, 2012
14. Carandiru, 2003
13. The Second Mother, 2015
12. Invisible Life, 2019
11. Estômago: A Gastronomic Story, 2007
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10. Pictures of Ghosts, 2023
9. Bingo: The King of the Mornings, 2017
8. The Way He Looks, 2014
7. Pixote, 1980
6. Central Station, 1998
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5. Elite Squad, 2007
4. Twenty Years Later, 1984
3. The Given Word, 1962
2. A Dog’s Will, 2000
1. City of God, 2002
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