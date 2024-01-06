Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Altın Kumsallardan Beyaz Perdeye: Brezilya Sinemasının Hepsi Birbirinden Harika Olan En İyi Filmleri

Altın Kumsallardan Beyaz Perdeye: Brezilya Sinemasının Hepsi Birbirinden Harika Olan En İyi Filmleri

Sinema Brezilya film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 16:01

Güney Amerika'nın büyüleyici güzellikteki ülkelerinden biri olan Brezilya'nın sinema dünyasından seçkin eserlerini sizin için seçtik. Elite Squad, A Dog’s Will gibi her biri eşsiz ve etkileyici olan bu filmleri kaçırmamanızı öneririz. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

İçeriğin Devamı Aşağıda

25. The Girl Who Killed Her Parents, 2021

25. The Girl Who Killed Her Parents, 2021

IMDb: 5.9 

Özet: Film, Manfred ve Maria'nın öz kızları Suzane'ın erkek arkadaşını ikna ederek kendilerini öldürtmesinin gerçek ve psikolojik hikâyesidir. Filmde anlatılanlar mahkemedeki ifadelere dayanmaktadır. 

Oyuncular: Leonardo Bittencourt, Carla Diaz, Allan Souza Lima 

Yönetmen: Mauricio Eça

24. Good Manners, 2017

24. Good Manners, 2017

IMDb: 6.7 

Özet: São Paulo'nun kenar mahallelerinden yalnız bir hemşire olan Clara, gizemli ve zengin Ana tarafından doğmamış çocuğuna bakıcı olarak işe alınır. İki kadın arasında güçlü bir bağ oluşur, ancak çok geçmeden Clara çocukla ilgili korkunç bir sırrı keşfeder. 

Oyuncular: Isabél Zuaa, Marjorie Estiano, Miguel Lobo 

Yönetmenler: Marco Dutra, Juliana Rojas

23. Neighboring Sounds, 2012

23. Neighboring Sounds, 2012

IMDb: 7.1 

Özet: Recife’de servet sahibi sakinlerin yaşadığı özel güvenlikli, dolambaçlı sokakta geçen bu çıkış filmi Brezilya Rüyası’nın iki tarafını resmediyor. Filho paranoya, korku ve intikamla sarılı bir kültürün parlak zeminini kazıyor. 

Oyuncular: Ana Rita Gurgel, Caio Almeida, Maeve Jinkings 

Yönetmen: Kleber Mendonça Filho

22. Black God, White Devil, 1964

22. Black God, White Devil, 1964

IMDb: 7.2 

Özet: Tetikçi Antonio das Mortes'in maceralarına odaklanan film yerel eşkıyalık dönemlerinin son demlerinde geçiyor. Antonio, bölgedeki işçilerden biri olan Manuel'in suç dünyasına adım atışına tanık olur. Dahası Manuel, ezeli rakibi ve düşmanı Corisco the Blond Devil'in çetesine katılmıştır. 

Oyuncular: Geraldo Del Rey, Yoná Magalhães, Othon Bastos 

Yönetmen: Glauber Rocha

21. Bacurau, 2019

21. Bacurau, 2019

IMDb: 7.3 

Özet: Anaerkil bir köy, bir cenaze ve köyün haritalardan silinmesine yol açan bir komplo… Yakın bir gelecekte, Brezilya kırsalında geçen gizemli ve gerilimli Bacurau türler arasında geziniyor. Yönetmenler, dışarıdakilerin küçümsediği, “yabancılar”ın tehdidi altındaki küçük bir topluluğun hikâyesini westernle bilimkurguya öykünen, mistik ve gerilimli atmosferini kaybetmeyen özgün bir tarzla aktarıyorlar. 

Oyuncular: Bárbara Colen, Thomas Aquino, Silvero Pereira 

Yönetmenler: Juliano Dornelles, Kleber Mendonça Filho

İçeriğin Devamı Aşağıda

20. The Edge of Democracy, 2019

20. The Edge of Democracy, 2019

IMDb: 7.3 

Özet: The Edge of Democracy, Brezilya’nın sorunlu siyasi geçmişine odaklanıyor. Petra Costa’nın yönetmen koltuğunda oturduğu belgeselde, Brezilya’nın en dramatik dönemlerinden birine ışık tutuluyor. Brezila Devlet Başkanları Dilma Rousseff ve Lula da Silva dönemine de değinilen belgeselde, yönetmen kendi aile yaşamı üzerinden Brezilya siyasi ve endüstriyel tarihinin yükseliş ve düşüşlerinin etkilerini anlatıyor.

Oyuncular: Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, Marisa Letícia Lula da Silva 

Yönetmen: Petra Costa

19. Entranced Earth, 1967

19. Entranced Earth, 1967

IMDb: 7.3 

Özet: Hayali bir Latin Amerika ülkesinde, Eldorado’da, idealist ve anarşist şair ve gazeteci Paulo Martins, halk yardakçısı Vali Felipe Viera ve muhafazakâr Cumhurbaşkanı Porfirio Diaz’a karşı mücadele eder ve devrimciler tarafından desteklenir. Bir tarafta egemen olanlar, toprak sahipleri, ekonomik ya da siyasal gücü ele geçirenler, öte yanda da ezilenler, yanıltılan, sömürülen, boyun eğen ya da başkaldıranlar. 

Oyuncular: Jardel Filho, Paulo Autran, José Lewgoy 

Yönetmen: Glauber Rocha

18. Aquarius, 2016

18. Aquarius, 2016

IMDb: 7.4 

Özet: 65 yaşındaki Clara, Brezilya’nın Recife şehrinde zengin ve köklü bir ailenin üyesi olarak dünyaya gelmiş olan emekli bir müzik eleştirmenidir. Üst sınıf insanların yaşadığı deniz kenarındaki Boa Viagem Avenue’da 1940’larda ilk olarak iki katlı bir bina olarak inşa edilen Aquarius’ın son sakinidir. O bölgeyi başka planları için kullanmak isteyen bir şirket, etraftaki tüm apartmanları satın almış durumdadır. Clara ise, ancak ölümüyle terk edeceğini söylediği evinden çıkmayı reddeder ve şirket ile arasında soğuk bir savaş başlar. Bu gerilim Clara’yı rahatsız etmekle birlikte günlük hayatını da etkiler. Bütün bunlar ona sevdiklerini, geçmişini ve geleceğini düşündürtecektir. 

Oyuncular: Sonia Braga, Maeve Jinkings, Irandhir Santos 

Yönetmen: Kleber Mendonça Filho

17. Black Orpheus, 1959

17. Black Orpheus, 1959

IMDb: 7.4 

Özet: Genç aşıklar Orfeu ve Eurydice, Karnaval sırasında Rio'nun favelalarında, Ölüm gibi giyinmiş bir tetikçiden ve Orfeu'nun intikamcı nişanlısı Mira'dan kaçarken, fantezi ve keskin gerçeklik anları arasında gidip gelirler. Yunan efsanesi Orpheus ve Eurydice'in bu izlenimci yeniden anlatımı, Brezilyalı genç besteciler Luiz Bonfá ve Antonio Carlos Jobim'in müzikleriyle bossa nova'yı dünyaya tanıttı. 

Oyuncular: Breno Mello, Marpessa Dawn, Lourdes de Oliveira 

Yönetmen: Marcel Camus

16. Mars One, 2022

16. Mars One, 2022

IMDb: 7.4 

Özet: Martins ailesi, aşırı sağcı bir başkanın hayal kırıklığı yaratan göreve gelişinin ardından Brezilya'nın büyük bir kentinin kenar mahallelerinde sessizce hayatlarını sürdüren iyimser hayalperestlerdir. Alt-orta sınıftan siyahi bir aile olan Martinsler, siyasi toz duman dağıldıkça yeni gerçekliklerinin gerginliğini hissederler. Anne Tércia, beklenmedik bir karşılaşmanın ardından lanetli olup olmadığını merak ederek dünyasını yeniden yorumlar. Kocası Wellington ise tüm umutlarını, gizliden gizliye astrofizik okuyup Mars'ta kolonileşmeyi arzulamasına rağmen gönülsüzce babasının hırslarının peşinden giden oğulları Deivinho'nun futbol kariyerine bağlamıştır. Bu arada, büyük kızları Eunice, özgür ruhlu genç bir kadına aşık olur ve evden ayrılma zamanının gelip gelmediğini düşünür. 

Oyuncular: Cícero Lucas, Carlos Francisco, Camilla Damião 

Yönetmen: Gabriel Martins

İçeriğin Devamı Aşağıda

15. Elena, 2012

15. Elena, 2012

IMDb: 7.5 

Özet: Petra, uzun süre ayrı kaldıktan sonra ablasını aramak için New York'a gider. Her ikisi de sinema oyuncusu ve Brezilya diktatörlüğünün yaralarının mirasçılarıdır. Ancak Petra'nın elinde sadece birkaç ipucu vardır: ev filmleri, gazete kupürleri, bir günlük... 

Oyuncular: Li An, Elena Andrade, Petra Costa 

Yönetmen: Petra Costa

14. Carandiru, 2003

14. Carandiru, 2003

IMDb: 7.6 

Özet: 'Carandiru', içinde yaklaşık 8000 mahkum barındıran, halk arasında 'Carandiru' olarak bilinen Brezilya Sao Paulo Hapishanesi'nde 1992 Ekim'inde gerçekleşen bir isyanın öyküsünü beyazperdeye taşıyor. Babenco, bir isyan olarak başlayıp bir katliama dönüşen olayı ('9. Koğuş Katliamı'), öykünün merkezine AIDS'le mücadele için hapishaneye gelen, idealist bir doktor karakterini koyarak işlemeyi tercih etmiş. Zamanla hapishanedeki farklı grupların saygısını kazanan doktor, hızla gelişen olaylar karşısında çaresiz kalıyor. 

Oyuncular: Enrique Diaz, Wagner Moura, Caio Blat 

Yönetmen: Hector Babenco

13. The Second Mother, 2015

13. The Second Mother, 2015

IMDb: 7.7 

Özet: 13 yıldır Sao Paolo'da hizmetçilik yapan Val, Pernambuco'da geride bıraktığı kızı Jessica için suçluluk duymaktadır. 13 yıl sonra Val'ın hayatına tekrar giren Jessica, dengeleri alt üst edecektir. Çok geçmeden Val kendini, oturma odasıyla mutfak arasında bir ayrımın tam ortasında, hayatla yüzleşmenin yeni bir yolunu bulmak zorunda olduğu bir yerde bulur. 

Oyuncular: Regina Casé, Helena Albergaria, Michel Joelsas 

Yönetmen: Anna Muylaert

12. Invisible Life, 2019

12. Invisible Life, 2019

IMDb: 7.7 

Özet: Rio de Janeiro, 1950. 18 yaşında olan Eurídice ve 20 yaşında olan Guida, tutucu ebeveynleri ile yaşayan iki ayrılmaz kız kardeştir. Geleneksel bir yaşamın ağırlığı altında ezilmiş olmalarına rağmen, ikisinin de hayalleri vardır. Eurídice ünlü bir piyanist olmak, Guida ise gerçek aşkı bulmak istemektedir. Dramatik bir şekilde babaları tarafından birbirlerinden koparılırlar. Ayrı yaşamaya mecbur edilen kardeşler birbirlerini bulmanın umudunu hiçbir zaman kaybetmeyeceklerdir. 

Oyuncular: Julia Stockler, Carol Duarte, Flávia Gusmão 

Yönetmen: Karim Aïnouz

11. Estômago: A Gastronomic Story, 2007

11. Estômago: A Gastronomic Story, 2007

IMDb: 7.8 

Özet: Köpeklerin birbirini yediği bir dünyada, Raimundo Nonato ilerlemek için alternatif bir yol bulmuştur: yemek pişirmek. Bu aldatıcı derecede masum genç adam hangi sosyal tabakada yaşarsa yaşasın, becerilerini geliştirir ve bıçaklarını keskinleştirir ve sonra aşık olur. Jorge'nin çevik ve komik masalı, hırs ve hayatta kalmak için zekice kurgulanmış gastronomik bir alegori sunuyor. 

Oyuncular: João Miguel, Fabiula Nascimento, Babu Santana 

Yönetmen: Marcos Jorge

İçeriğin Devamı Aşağıda

10. Pictures of Ghosts, 2023

10. Pictures of Ghosts, 2023

IMDb: 7.8 

Özet: Recife şehir merkezinin 20. yüzyıldan kalma klasik film sarayları büyük ölçüde yok olmuştur. Şehrin bu bölgesi artık toplum yaşamının kaybolmuş yönlerini ortaya çıkaran bir tür arkeolojik alan. Bu da hikayenin sadece bir parçası. 

Oyuncular: Sonia Braga, Tony Curtis, Maeve Jinkings 

Yönetmen: Kleber Mendonça Filho

9. Bingo: The King of the Mornings, 2017

9. Bingo: The King of the Mornings, 2017

IMDb: 7.9 

Özet: Gerçek bir hikayeye dayanan, maskenin arkasındaki adamla ilgili bir filmdir. Augusto, 50'li yıllarda bir sahne sanatçısı olan annesinin ayak izlerini takip edip kendini tanıtmaya çalışan bir aktördür. Erotik yapımlar ve küçük operalarda oynadıktan sonra televizyonda palyaço 'BINGO' olarak gösterme şansı bulur. Program oldukça tutulur ancak sözleşmesindeki bir madde onun gerçek kimliğini ortaya koymasını yasaklıyordur. Augusto, isimsiz bir ünlüye dönüşür. Makyaj yaparken, ülkenin dört bir yanındaki çocuklara mutluluk getirir ancak babası tanıma arayışı içinde kendisini uzakta gören kendi oğlu Gabriel'e değil. Brezilyalı 80 televizyonunun sahne arkasındaki evrendeki ironi ve mizah ile abartılı pop görünümüyle dolu film, bir insanın sanatsal değeri ararken onun kişisel çürümesini bulan inanılmaz ve gerçeküstü hikayesini anlatıyor. 

Oyuncular: Vladimir Brichta, Leandra Leal, Tainá Müller 

Yönetmen: Daniel Rezende

8. The Way He Looks, 2014

8. The Way He Looks, 2014

IMDb: 7.9 

Özet: Görme engelli Leonardo, sınıflarına yeni gelen Gabriel ile çabucak kaynaşır. Çok geçmedense ona âşık olduğunun farkına varır. Ancak en yakın arkadaşı Giovana da Gabriel’e tutulmuştur. Yönetmen Daniel Ribeiro’nun ilk uzun metrajı, hikâyesi ne kadar sıradan görünürse görünsün, etkileyici bir gençlik filmi. 

Oyuncular: Ghilherme Lobo, Fabio Audi, Tess Amorim 

Yönetmen: Daniel Ribeiro

7. Pixote, 1980

7. Pixote, 1980

IMDb: 7.9 

Özet: 10 yaşındaki Pixote, 17 yaşındaki trans dolandırıcı Lilica'yı suçlayan polisler tarafından iki üyesinin öldürüldüğü yerel bir gençlik gözaltı merkezinde işkence, aşağılanma ve yozlaşmaya katlanır. Pixote, Lilica ve diğer üç çocuğun kaçmasına yardım eder ve hayatlarını sadece daha fazla şiddet ve ölüme tırmanan bir suç hayatı ile kazanmaya başlarlar. 

Oyuncular: Fernando Ramos da Silva, Jorge Julião, Gilberto Moura 

Yönetmen: Hector Babenco

6. Central Station, 1998

6. Central Station, 1998

IMDb: 8.0 

Özet: Rio de Janeiro'da çalışan, müşterilere mektup yazıp postalamakla görevli soğuk ve yaşlı bir kadın olan Dora, müşterilerden ve insanlardan nefret ediyor. Dokuz yaşında bir çocuk olan Josue, babasını hiç görmemiş. Josue'nun annesi, kocasına mektuplar yazıyor ve bu mektuplar Dora aracılığıyla gönderiliyor. Kadın bir araba kazasında ölünce, Josue'nin sorumluluğunu insanları pislik olarak gören Dora üstlenmek zorunda kalıyor. Dora, Josue'yı babasını görebilmesi için yolculuğa çıkmaya ikna ediyor ve bu iki farklı insan arasında sıradışı bir dostluk kuruluyor. 

Oyuncular: Fernanda Montenegro, Vinícius de Oliveira, Marília Pêra 

Yönetmen: Walter Salles

İçeriğin Devamı Aşağıda

5. Elite Squad, 2007

5. Elite Squad, 2007

IMDb: 8.0 

Özet: 1997 yılında papa Brezilya'ya bir ziyaret yapacaktır. Özel Polis Harekatları Birliği BOPE'ye Papa'nın ziyaretinden önce favelalardaki bir mahallenin temizlenmesi görevi verilir. Bu operasyonu yürütmekle görevli Yüzbaşı Nascimento, karısının hamile olduğunu öğrenince birliğinden ayrılmaya karar verir, ama önce kendi yerine geçmeye layık birini bulmalıdır. 

Oyuncular: Wagner Moura, André Ramiro, Caio Junqueira 

Yönetmen: José Padilha

4. Twenty Years Later, 1984

4. Twenty Years Later, 1984

IMDb: 8.3 

Özet: Eduardo Coutinho, 1964 yılında askeri darbe olduğunda Brezilya'nın kuzeydoğusunda aynı isimli bir film çekiyordu. Projeye ara vermek zorunda kaldı ve 1981'de aynı yerleri ve insanları arayarak, o zamandan bu yana neler olduğunu göstererek ve ülke insanlarının hakları için mücadele eden bir siyasi lider olan aile reisi öldürülen bir aileyi bir araya getirmeye çalışarak projeye geri döndü. 

Oyuncular: Eduardo Coutinho, Elizabeth Teixeira, Ferreira Gullar 

Yönetmen: Eduardo Coutinho

3. The Given Word, 1962

3. The Given Word, 1962

IMDb: 8.3 

Özet: Zé, en değerli varlığı eşeği olan çok fakir bir adamdır. Eşeği ölümcül bir hastalığa yakalanınca Zé, Aziz Bárbara'ya bir söz verir: Eğer eşeği iyileşirse, İsa gibi bir haçı kendi şehrinden eyalet başkentindeki Aziz Bárbara'nın kilisesine kadar taşıyacaktır. Eşeğinin iyileşmesi üzerine Zé yolculuğuna çıkar. Kiliseye ulaşır, ancak rahip Zé'nin verdiği sözün içeriğini öğrenince haçı kabul etmeyi reddeder. 

Oyuncular: Leonardo Villar, Glória Menezes, Dionísio Azevedo 

Yönetmen: Anselmo Duarte

2. A Dog’s Will, 2000

2. A Dog’s Will, 2000

IMDb: 8.6 

Özet: Brezilya'nın hinterlandında yaşayan iki arkadaş, neşeli Joao Grilo ile kurnaz Chico, Brezilya'nın Kuzey Doğusundaki ufak bir kasabada önüne gelen kişileri kazıklamışlardır. Ama öldükleri zaman Cennete girebilmeleri için Hazreti İsa, Şeytan ve Meryem Ana tarafından yargılanacaklardır. 

Oyuncular: Matheus Nachtergaele, Selton Mello, Rogério Cardoso 

Yönetmen: Guel Arraes

1. City of God, 2002

1. City of God, 2002

IMDb: 8.6  

Özet: Tanrıkent, şiddet dolu arka sokaklarda yaşayan iki arkadaşın hikayesini anlatıyor. Filmde kendilerine farklı yollar seçen çocukların gözünden Tanrıkent’in yokedici gelişimine tanıklık ederiz. Tanrıkent 2002’nin olay filmlerinden biri. Rio De Janerio’nun suç dolu gecekondu mahallelerinden geçen, izleyiciyi altüst eden bir film.  

Oyuncular: Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino, Matheus Nachtergaele  

Yönetmenler: Fernando Meirelles, Kátia Lund

Bu içerikler de ilginizi çekebilir. 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın