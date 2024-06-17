Altın Borcu Olanlar, Düğün Yapacaklar Dikkat! İslam Memiş Gram Altın İçin Uyardı: ''Kalıcı Değil!''
Altın Borcu Olanlar, Düğün Yapacaklar Dikkat! İslam Memiş Gram Altın İçin Uyardı: ''Kalıcı Değil!''
Altın fiyatları yakından takip edilirken, İslam Memiş'in sıcak açıklamaları da özellikle yatırımcıların radarında. 17 Haziran 2024 itibariyle gram altın 2.438 TL'den işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'Bayram sonrası altın ne olur?' sorusuna yanıt verdi. Düğünde altın takacaklar, altın borcu olanlar, yatırım yapmak isteyenler dikkat! Gram altın için 'Kalıcı değil' uyarısı geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bayram sonrası altın fiyatlarında hareketlenme bekleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Temmuz ayını işaret etti.
İşte uzman ismin o açıklamaları:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın