Altın Borcu Olanlar, Düğün Yapacaklar Dikkat! İslam Memiş Gram Altın İçin Uyardı: ''Kalıcı Değil!''

Altın fiyatları yakından takip edilirken, İslam Memiş'in sıcak açıklamaları da özellikle yatırımcıların radarında. 17 Haziran 2024 itibariyle gram altın 2.438 TL'den işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'Bayram sonrası altın ne olur?' sorusuna yanıt verdi. Düğünde altın takacaklar, altın borcu olanlar, yatırım yapmak isteyenler dikkat! Gram altın için 'Kalıcı değil' uyarısı geldi.

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