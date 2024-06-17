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Altın Borcu Olanlar, Düğün Yapacaklar Dikkat! İslam Memiş Gram Altın İçin Uyardı: ''Kalıcı Değil!''

Altın Borcu Olanlar, Düğün Yapacaklar Dikkat! İslam Memiş Gram Altın İçin Uyardı: ''Kalıcı Değil!''

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
17.06.2024 - 11:12

Altın fiyatları yakından takip edilirken, İslam Memiş'in sıcak açıklamaları da özellikle yatırımcıların radarında. 17 Haziran 2024 itibariyle gram altın 2.438 TL'den işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'Bayram sonrası altın ne olur?' sorusuna yanıt verdi. Düğünde altın takacaklar, altın borcu olanlar, yatırım yapmak isteyenler dikkat! Gram altın için 'Kalıcı değil' uyarısı geldi.

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Bayram sonrası altın fiyatlarında hareketlenme bekleniyor.

Bayram sonrası altın fiyatlarında hareketlenme bekleniyor.

Bayram nedeniyle piyasalarda durgunluk dikkat çekerken, uzman isimden bayram sonrası için çarpıcı açıklamalar geldi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Temmuz ayını işaret etti.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Temmuz ayını işaret etti.

Bayram sonrası altında hareketlenme olacağını belirten Memiş, gram altın beklentisiyle vatandaşları şaşırttı.

İşte uzman ismin o açıklamaları:

İşte uzman ismin o açıklamaları:

''Gram altın serbest piyasalarda 2410 - 2419 lirada. 2400 destek seviyesi çalışıyor. Altın borcu olanlar, düğün yapacaklar bu seviyeler kalıcı değil. Yıl sonu öngörümde değişiklik yok. Ons altında 2600 - 3000 dolar. Gram altında 3000 - 3500 TL beklentim devam ediyor. Altındaki bu düşüşler kalıcı değil, temmuz itibarıyla yukarı yönlü hareketleri bekliyorum.”

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