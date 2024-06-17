Arkeologların Bile Ne İşe Yaradıklarını Çözemediği 5 Arkeolojik Obje
Arkeologların Bile Ne İşe Yaradıklarını Çözemediği 5 Arkeolojik Obje
Günümüzde halen gizemi çözülemeyen birçok arkeolojik bulgu bulunuyor. Arkeolojik alanlarda yapılan keşifler, insanlığın geçmişine dair yeni bilgiler sunarken, aynı zamanda kafalarda yeni soru işaretleri de oluşturuyor. Sizlerle arkeologların bile işlevini çözemediği eden 5 arkeolojik objeyi paylaşıyoruz.
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Roma Dodecahedron
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Taş Toplar
Neolitik Davullar
Bir diğeri ise 2015 yılında doğu Yorkshire’daki Burton Agnes’te bulundu.
Rutin bir araştırma sırasında bulunan davul ile iligili arkeologlar şunları söyledi:
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Halkalar
Kozmetik Öğütücüler
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