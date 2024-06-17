Arkeologların Bile Ne İşe Yaradıklarını Çözemediği 5 Arkeolojik Obje

''Kışın ortasıydı ve hava berbattı. Bu kadar nadir bir şeyi bulmak inanılmaz.

İskeletleri ortaya çıkardık ve kafanın etrafını temizlerken ortaya çıktı ve özel bir şey bulduğumuzu fark ettik.

Tamburun üzerindeki ayrıntılı kabartma oyma, görülmeye değer bir şeydir ve yapımcısının büyük becerisini gösterir. Tambur, mezarlar ve çevredeki kazılarla ilgili araştırmalar devam ediyor ve gelecekte bu konuda daha fazla yayın yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.''