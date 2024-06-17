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Arkeologların Bile Ne İşe Yaradıklarını Çözemediği 5 Arkeolojik Obje

Arkeologların Bile Ne İşe Yaradıklarını Çözemediği 5 Arkeolojik Obje

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
17.06.2024 - 10:46

Günümüzde halen gizemi çözülemeyen birçok arkeolojik bulgu bulunuyor. Arkeolojik alanlarda yapılan keşifler, insanlığın geçmişine dair yeni bilgiler sunarken, aynı zamanda kafalarda yeni soru işaretleri de oluşturuyor. Sizlerle arkeologların bile işlevini çözemediği eden 5 arkeolojik objeyi paylaşıyoruz.

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Roma Dodecahedron

Roma Dodecahedron

Arkeologlar bu objenin ne amaçla kullanıldığı konusunda henüz bir sonuca varamadılar. Bu ilgi çekici objenin işlevi sık sık tartışma konusu olurken, eldiven örmek için kullanıldığı düşünülenler arasında. Sizce bu obje ne için yapılmış ve kullanılmış olabilir?

Taş Toplar

Taş Toplar

Arkeofili'de yer alan bilgiye göre; 425'ten fazla bulunan bu topların bazıları yerleşim yerlerinde, bazıları ise mezarlarda bulundu. Bu taş topların hangi amaçla kullanıldığı pek çok tartışmanın kaynağı oldu. Yırtıcı hayvanları caydırmak için mermi olarak mı kullanıldı yoksa savaş silahı olarak mı bilinmiyor. Ağırlık ölçmek için kullanılmış da olabilir.

Neolitik Davullar

Neolitik Davullar

Bu ne amaçla yapıldığı bilinmeyen davulların üç tanesi 1889’da Kuzey Yorkshire’daki Folkton’da yer alan bir çocuk mezarında, bir tanesi 1993 yılında Batı Sussex’teki Lavant’ta bulundu.

Bir diğeri ise 2015 yılında doğu Yorkshire’daki Burton Agnes’te bulundu.

Bir diğeri ise 2015 yılında doğu Yorkshire’daki Burton Agnes’te bulundu.

2015 yılında bulunan Agnes davulu, üç çocuğun mezarında bir tebeşir topu ve bir kemik iğne ile birlikte bulundu.

Rutin bir araştırma sırasında bulunan davul ile iligili arkeologlar şunları söyledi:

Rutin bir araştırma sırasında bulunan davul ile iligili arkeologlar şunları söyledi:

''Kışın ortasıydı ve hava berbattı. Bu kadar nadir bir şeyi bulmak inanılmaz.

İskeletleri ortaya çıkardık ve kafanın etrafını temizlerken ortaya çıktı ve özel bir şey bulduğumuzu fark ettik. 

Tamburun üzerindeki ayrıntılı kabartma oyma, görülmeye değer bir şeydir ve yapımcısının büyük becerisini gösterir. Tambur, mezarlar ve çevredeki kazılarla ilgili araştırmalar devam ediyor ve gelecekte bu konuda daha fazla yayın yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.''

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Halkalar

Halkalar

Tunç Çağından kalma bu halkalar da kullanım amacı çözülemeyen objelerden. Burun halkası, saç süsü, küpe gibi yorumlar yapanlar olsa da rahatsız edecek şekilde olmalarından bu yorumlar pek gerçeği yansıtmıyor gibi.

Kozmetik Öğütücüler

Kozmetik Öğütücüler

Son ilginç obje ise bu Hockwold, Norfolk’ta bulunan bir kozmetik öğütücü. Bu kez buradaki gizem işlevi değil, hangi maddenin hazırlanmakta olduğu...

İlaçlar, afrodizyaklar, kozmetikler ile yapıldığı düşünülen havan örneklerinden herhangi birinin içeriği de henüz analiz edilemedi.

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