Halıdaki Kirleri Rahatça Temizleyebileceğin 10 Tüyo
Halıdaki Kirleri Rahatça Temizleyebileceğin 10 Tüyo
Bir eve yuva hissi veren en önemli eşyalardan biri de halı. Ancak temizlemesi de ayrı bir efor gerektiriyor. İşte halıdaki kirleri rahatça temizleyebilmen için birbirinden faydalı tüyolar...
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1. Düzenli olarak süpürmeyi bırakmamalısın.
2. Oluşan bir lekeye hızla müdahale etmelisin.
3. Beyaz sirke ve su karışımı ile harikalar yaratabilirsin.
4. Temizlik öncesi halı süpürme işlemi tüylü halı temizleme konusunda daha da önem kazanyor.
5. Özellikle kötü kokulu lekelerde en çok işe yarayan yöntem karbonat kullanmak.
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