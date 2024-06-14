Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Temizlik
Halıdaki Kirleri Rahatça Temizleyebileceğin 10 Tüyo

etiket Halıdaki Kirleri Rahatça Temizleyebileceğin 10 Tüyo

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 10:01

Bir eve yuva hissi veren en önemli eşyalardan biri de halı. Ancak temizlemesi de ayrı bir efor gerektiriyor. İşte halıdaki kirleri rahatça temizleyebilmen için birbirinden faydalı tüyolar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Düzenli olarak süpürmeyi bırakmamalısın.

1. Düzenli olarak süpürmeyi bırakmamalısın.

Halının temiz kalması için düzenli olarak süpürmek çok önemli. Haftada en az bir kez süpürmek, toz ve kirin halının derinliklerine yerleşmesini engeller. Böylece kirli de gözükmez.

2. Oluşan bir lekeye hızla müdahale etmelisin.

Leke oluştuğunda hemen müdahale etmek lekenin halıya işlemesini önler. Lekenin üzerine kuru bir bezle hafifçe bastırarak sıvıyı emdirebilirsin. Uygun bir leke çıkartıcı da kahramanın olacak

3. Beyaz sirke ve su karışımı ile harikalar yaratabilirsin.

Eşit miktarda beyaz sirke ve su karışımı, birçok lekeyi etkili bir şekilde temizler. Karışımı bir sprey şişesine koyup, lekenin üzerine püskürt. Birkaç dakika bekledikten sonra temiz bir bezle sil. Mis gibi olacak.

4. Temizlik öncesi halı süpürme işlemi tüylü halı temizleme konusunda daha da önem kazanyor.

Bu durum halıların içine toz veya kırıntı birikme ihtimalini artırıyor:

5. Özellikle kötü kokulu lekelerde en çok işe yarayan yöntem karbonat kullanmak.

5. Özellikle kötü kokulu lekelerde en çok işe yarayan yöntem karbonat kullanmak.

Halıya kötü koku sinmişse, karbonat serpip bir gece bekletebilirsin. Ertesi gün süpürerek temizleme işlemini bitirebilirsin. Karbonat hem kokuları hem de yağı emer.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Kirleri temizlerken silme hareketlerini doğru yaptığından emin ol.

6. Kirleri temizlerken silme hareketlerini doğru yaptığından emin ol.

Halılardaki lekeleri temizlerken ileri geri hareketler yapmak yerine, baskılayıcı tampon hareketleri tercih etmelisin. Aksi takdirde leke halının diğer kısımlarına da yayılabilir.

7. Buz küplerinin dondurucu gücünü de hafife almamalısın.

Sakız veya mum gibi sertleşmiş maddeleri çıkarmak için üzerlerine buz küpleri koymalısın. Madde sertleştikten sonra bir spatula yardımıyla rahatça kazınabilir.

8. Çok sert fırçalardan uzak durmalısın.

8. Çok sert fırçalardan uzak durmalısın.

Çok sert bir fırça halının dokusunu bozarken, tüylerine de zarar verir. Tam da bu yüzden nazikçe hareket etmelisin.

9. Kirleri rahatça temizlemenin bir yolu da bulaşık deterjanı.

9. Kirleri rahatça temizlemenin bir yolu da bulaşık deterjanı.

Yağ lekelerini çıkarmak için ılık suya birkaç damla bulaşık deterjanı ekle. Yumuşak bir bezle lekenin üzerine hafifçe sil. Ardından temiz suyla durula ve kurumasını bekle. Bu kadar basit!

10. Kuru nane, yemeklerde olduğu gibi halılarda da gücünü gösteriyor.

10. Kuru nane, yemeklerde olduğu gibi halılarda da gücünü gösteriyor.

Bir kap içinde karbonat, mısır nişastası ve kuru naneyi karıştırarak temizlemek istediğin halının üstüne eşit miktarda yay. Halının pırıl pırıl görünmesini ve mikroplardan arınmasını sağlayacaksın.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın