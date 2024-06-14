Evcil Hayvanınıza Tuvalet Eğitimini Nasıl Verebileceğinizi Anlatıyoruz!
Evcil Hayvanınıza Tuvalet Eğitimini Nasıl Verebileceğinizi Anlatıyoruz!
Sen de patili dostuna nasıl tuvalet eğitimini vereceğini düşünüyorsan, tuvalet alışkanlığı edinmesine yardımcı olacak birkaç tüyo listeledik. Hazırsan seni içeriğe alalım! 🐾
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1. Sabırlı olun ve acele etmeyin
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2. Onu yönlendirin
3. Sık aralıklarla dışarı çıkartın
4. Sabit bir tuvalet alanı belirleyin
5. İstenmeyen tuvalet davranışlarında kızmadan hareket edin
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