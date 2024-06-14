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Evcil Hayvanınıza Tuvalet Eğitimini Nasıl Verebileceğinizi Anlatıyoruz!

etiket Evcil Hayvanınıza Tuvalet Eğitimini Nasıl Verebileceğinizi Anlatıyoruz!

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 18:01

Sen de patili dostuna nasıl tuvalet eğitimini vereceğini düşünüyorsan, tuvalet alışkanlığı edinmesine yardımcı olacak birkaç tüyo listeledik. Hazırsan seni içeriğe alalım! 🐾

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1. Sabırlı olun ve acele etmeyin

İlk ve en önemli adım olarak sabırlı olun. Patili dostuna tuvalet eğitimi vermeye başlarken acele etmemen önemli. Aceleci davranmak yerine, hayvanının öğrenme sürecine ayak uydur. Çünkü tuvalet alışkanlıklarını değiştirmek zaman alabilir, bu yüzden süreçte sabırlı ol ve adım adım ilerle.

2. Onu yönlendirin

Patili dostun tuvalet ihtiyacını takip etmek ve düzenli olarak tuvalet alanına yönlendirmek, doğru alışkanlıkların oluşmasına yardımcı olur. Özellikle başlangıçta, onu sık sık tuvalet alanına götürmek önemli. Böylece, istenmeyen tuvalet alışkanlıklarının önüne geçebilir ve doğru alışkanlıkların gelişmesine yardımcı olabilirsin.

3. Sık aralıklarla dışarı çıkartın

Patili dostunu düzenli aralıklarla dışarı çıkartarak tuvaletini yapması için fırsat ver. Özellikle yemek sonrası, oyun oynadıktan sonra ve uyandıktan sonra onu dışarı çıkartmak hem hareket etmesine hem de tuvalet ihtiyacını karşılamasına yardımcı olur.

4. Sabit bir tuvalet alanı belirleyin

Patili dostunun tuvalet ihtiyacını karşılaması için özel bir alan belirle. Bu alan, kedin için bir kum kabı veya köpeğin için bir tuvalet pedi olabilir. Bu sayede patili dostun tuvalet yapması gereken yer konusunda net bir sinyal alır.

Bizim tercihimiz Pet Love'ın eğitim pedi! Patili dostunu eğitim pedine alıştırmak için üzerine oturt, koklamasını sağlayarak onu pedle tanıştır.

Eğer kedin varsa Pet Love'ın kedi kumunu da tercih edebilirsin. Bu iki ürün de gerçekten hayat kurtarıcı!

5. İstenmeyen tuvalet davranışlarında kızmadan hareket edin

5. İstenmeyen tuvalet davranışlarında kızmadan hareket edin

İstenmeyen bir tuvalet davranışı olduğunda sabırlı ol ve temizlik konusuna özen göster. Eğer patili dostun yanlış yere tuvalet yaparsa bu alanı temizle ve kokusunu ortadan kaldır. Bu, dostunu aynı hatayı tekrarlamasını önlemeye yardımcı olur. Bu, yanlış davranışın cezalandırılmadığını ancak doğru davranışın ödüllendirildiğini gösterir.

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6. Tuvalet alanında zaman geçirmesini sağlayın

Patili dostunu tuvalet alanına yönlendirirken onu teşvik etmek önemlidir. Onu kademeli olarak tuvalet alanına alıştır ve burada zaman geçirmesine izin ver. Bu, onun tuvalet alanını tanımasına ve doğru şekilde kullanmasına yardımcı olacaktır.

7. Başarıları kutlayın

Tuvalet eğitimi süreci zaman alabilir ve bazen hayal kırıklıkları yaşanabilir. Ancak, sabırlı olmak ve tuvalet alanını araması ya da istenmeyen yerlere tuvaletini yapmaması gibi küçük başarıları kutlamak, hem senin hem de patili dostunun motivasyonunu artırır.

8. İyi davranışları ödüllendirin

Tuvalet eğitiminde pozitif takviye kullanmak çok etkilidir. Patili dostun doğru yerde tuvalet yaptığında, onu ödüllendir. Ödül olarak sevdiği bir lezzetli bir ödül maması verebilir veya sevdiği bir oyuncakla oynatabilirsin. Bu, istenilen davranışı pekiştirmenin harika bir yoludur.

9. Rutin bir program oluşturun

Patili dostun tuvalet alışkanlıklarını geliştirmesi için rutin bir program oluştur. Belirli zamanlarda tuvalet alanına gitmeyi öğretmek, ileriki süreçte ihtiyacı olduğunda kendi başına gitmesine yardımcı olur. Örneğin, her yemekten sonra veya uyandıktan sonra tuvalet alışkanlığı geliştirmeye teşvik edebilirsin.

10. Sevgi ve şefkat gösterin

Son olarak, patili dostuna sürekli sevgi ve şefkat göster. Onunla tuvalet eğitimi sırasında da pozitif bir iletişim kurmaya devam et. Bu, eğitim sürecinin daha etkili olmasına ve güven ilişkisinin güçlenmesine yardımcı olur.

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