Evcil Hayvanınıza Tuvalet Eğitimini Nasıl Verebileceğinizi Anlatıyoruz!

Patili dostunun tuvalet ihtiyacını karşılaması için özel bir alan belirle. Bu alan, kedin için bir kum kabı veya köpeğin için bir tuvalet pedi olabilir. Bu sayede patili dostun tuvalet yapması gereken yer konusunda net bir sinyal alır.

Bizim tercihimiz Pet Love'ın eğitim pedi! Patili dostunu eğitim pedine alıştırmak için üzerine oturt, koklamasını sağlayarak onu pedle tanıştır.

Eğer kedin varsa Pet Love'ın kedi kumunu da tercih edebilirsin. Bu iki ürün de gerçekten hayat kurtarıcı!