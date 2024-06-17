Vızır Vızır Çalışan Arıların Petek Yaparken Çıkardıkları Sesler Kaydedildi: ''Söve Söve Yapıyorlar Herhalde''

Doğanın en zarif mucizelerinden arılar çalışırken değişik sesler çıkartırlar ancak biz duyamayız. Bugüne kadar yalnızca kendilerine özgü çıkardıkları 'vızzz' sesini duyduk. Peki petek yaparken ne tür ses çıkartıyorlar?

Bu kez petek yaparken çıkardıkları sesler kaydedildi.

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