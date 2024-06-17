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Vızır Vızır Çalışan Arıların Petek Yaparken Çıkardıkları Sesler Kaydedildi: ''Söve Söve Yapıyorlar Herhalde''

Vızır Vızır Çalışan Arıların Petek Yaparken Çıkardıkları Sesler Kaydedildi: ''Söve Söve Yapıyorlar Herhalde''

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
17.06.2024 - 10:01 Son Güncelleme: 17.06.2024 - 10:05

Doğanın en zarif mucizelerinden arılar çalışırken değişik sesler çıkartırlar ancak biz duyamayız. Bugüne kadar yalnızca kendilerine özgü çıkardıkları 'vızzz' sesini duyduk. Peki petek yaparken ne tür ses çıkartıyorlar? 

Bu kez petek yaparken çıkardıkları sesler kaydedildi.

Kaynak

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Arıların çalıştıkları peteğin üzerine cihaz yerleştirilerek çıkardıkları ses kayıt altına alındı.

Arıların çalıştıkları peteğin üzerine cihaz yerleştirilerek çıkardıkları ses kayıt altına alındı.

Kaydedilen görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Kaydı dinleyenler çıkan sesleri kendilerince farklı seslere benzetti.

Kaydı dinleyenler çıkan sesleri kendilerince farklı seslere benzetti.

Sosyal medyada hızla yayılan videoya komik yorumlar da peş peşe geldi. Kimi sesi 'muhteşem' bulurken, kimi de fabrika sesine benzetti.

Videoyu buradan izleyebilirsiniz👇🏻

İşte o yorumlar:

İşte o yorumlar:
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