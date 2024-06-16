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Hepimizin Ebeveynlerinin Yaptığı Birbirinden Gıcık Hareketler

Hepimizin Ebeveynlerinin Yaptığı Birbirinden Gıcık Hareketler

Aden
Aden - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 20:01

Ailelerin ve özellikle bizleri büyüten ebeveynlerimizin yeri başka. Bununla beraber genellikle ebeveynlerimizin sahip olduğu gıcık edici hareketler olabiliyor. Bugün, her ebeveynin sahip olduğu 17 gıcık edici alışkanlığa bakacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Aileme hiçbir sırrımı anlatamazdım. Hemen komşulara anlatırlardı."

1. "Aileme hiçbir sırrımı anlatamazdım. Hemen komşulara anlatırlardı."

2. "Önce adımı söylüyor, sonra cevap vermiyorlar..."

'En gıcık olduğum bu. Özellikle de ikinci kattaysam.'

3. "Benim dediklerime gelince inanmıyor ama komşunun her dedikodusunu hiç sorgulamadan gerçek olarak kabul ediyor."

3. "Benim dediklerime gelince inanmıyor ama komşunun her dedikodusunu hiç sorgulamadan gerçek olarak kabul ediyor."

4. "Ailem her yaptığımı takip eder ve her işime karışırdı."

4. "Ailem her yaptığımı takip eder ve her işime karışırdı."

'Onlarlayken hapishanede gibi hissediyordum.'

5. "Ne zaman annemle kaldırımda yürüsek hep beni kaldırımın dışına çıkasıya kadar itelerdi."

5. "Ne zaman annemle kaldırımda yürüsek hep beni kaldırımın dışına çıkasıya kadar itelerdi."
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6. "Babamla beraber uçağa binmeniz gerekirse yandınız çünkü çıkış saatinden en az 6 saat önce havaalanına gitmeniz lazım."

6. "Babamla beraber uçağa binmeniz gerekirse yandınız çünkü çıkış saatinden en az 6 saat önce havaalanına gitmeniz lazım."

7. "Onlar uyurken ben bir ninja kadar sessiz davranıyorum. Onlarsa süpürge, temizlik, bağırarak telefonda konuşmak gibi akla gelen her gıcık hareketi yapıyor."

8. "Annem en küçük olayda doktora gitmemi istiyor ama kendisi 20 yıllık sorunlarını hep geçiştiriyor ve bir kere bile doktora gitmiyor."

8. "Annem en küçük olayda doktora gitmemi istiyor ama kendisi 20 yıllık sorunlarını hep geçiştiriyor ve bir kere bile doktora gitmiyor."

9. "Babam o kadar fazla konuşuyor ki artık ona hiçbir şey anlatmıyorum."

9. "Babam o kadar fazla konuşuyor ki artık ona hiçbir şey anlatmıyorum."

'Ağzımı açıp bir şeyler anlatmaya başladığım an hemen konu onun anılarına ve tecrübelerine dönüyor.'

10. "Annem günün her saniyesinde aniden evime çıkıp geliyor."

'İş günü olsa bile aniden kapımda belirip konuşmak isteyebiliyor. Ayrıca evim temiz olmazsa hemen beni azarlamaya başlıyor.'

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11. "Annem hep, 'uzun lafın kısası' diyip bütün hikayeyi uzun uzun bütün detayları ile anlatıyor."

11. "Annem hep, 'uzun lafın kısası' diyip bütün hikayeyi uzun uzun bütün detayları ile anlatıyor."

12. "Ne zaman karşıdan karşıya geçecek olsak annem her zaman kolunu önüme atıp, 'bekle, bekle, bekle!' diyor."

'30 yaşındayım ve kendi ailem var. Niye trafiğe bakmadan atlayacağımı düşünüyor hiçbir fikrim yok.'

13. "Annem önce konuşurken benden uzaklaşmaya başlıyor, sonra kendini tekrar etmesini söylediğimde kızıyor."

13. "Annem önce konuşurken benden uzaklaşmaya başlıyor, sonra kendini tekrar etmesini söylediğimde kızıyor."

14. "Babamın her konuda bir fikri var ve bazen bu fikirler tamamiyle uydurmaca gerçeklerden oluşuyor."

14. "Babamın her konuda bir fikri var ve bazen bu fikirler tamamiyle uydurmaca gerçeklerden oluşuyor."

'Onlarla tartışmak cidden çok zor.'

15. "Bizim evde her şey ama her şey politika ile başlıyor ve bitiyor."

15. "Bizim evde her şey ama her şey politika ile başlıyor ve bitiyor."

'Erkek arkadaşımla ilk kez tanışırken bile masada politika konuştular!'

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16. "Ne zaman yanlış olduklarını yakalasan hemen kızarak olayı farklı yerlere çekiyorlar ve asla hatalarını kabul etmiyorlar."

16. "Ne zaman yanlış olduklarını yakalasan hemen kızarak olayı farklı yerlere çekiyorlar ve asla hatalarını kabul etmiyorlar."

17. "Çevresindeki insanları her zaman yargılıyorlar."

17. "Çevresindeki insanları her zaman yargılıyorlar."

'Örneğin sokakta birisini görseler hemen kıyafetlerini yargılamakla işe başlıyorlar. Sonra bir de ne kadar 'açık fikirli' olduklarından bahsediyorlar.'

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