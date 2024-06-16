Hepimizin Ebeveynlerinin Yaptığı Birbirinden Gıcık Hareketler
Hepimizin Ebeveynlerinin Yaptığı Birbirinden Gıcık Hareketler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Ailelerin ve özellikle bizleri büyüten ebeveynlerimizin yeri başka. Bununla beraber genellikle ebeveynlerimizin sahip olduğu gıcık edici hareketler olabiliyor. Bugün, her ebeveynin sahip olduğu 17 gıcık edici alışkanlığa bakacağız.
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1. "Aileme hiçbir sırrımı anlatamazdım. Hemen komşulara anlatırlardı."
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2. "Önce adımı söylüyor, sonra cevap vermiyorlar..."
3. "Benim dediklerime gelince inanmıyor ama komşunun her dedikodusunu hiç sorgulamadan gerçek olarak kabul ediyor."
4. "Ailem her yaptığımı takip eder ve her işime karışırdı."
5. "Ne zaman annemle kaldırımda yürüsek hep beni kaldırımın dışına çıkasıya kadar itelerdi."
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6. "Babamla beraber uçağa binmeniz gerekirse yandınız çünkü çıkış saatinden en az 6 saat önce havaalanına gitmeniz lazım."
7. "Onlar uyurken ben bir ninja kadar sessiz davranıyorum. Onlarsa süpürge, temizlik, bağırarak telefonda konuşmak gibi akla gelen her gıcık hareketi yapıyor."
8. "Annem en küçük olayda doktora gitmemi istiyor ama kendisi 20 yıllık sorunlarını hep geçiştiriyor ve bir kere bile doktora gitmiyor."
9. "Babam o kadar fazla konuşuyor ki artık ona hiçbir şey anlatmıyorum."
10. "Annem günün her saniyesinde aniden evime çıkıp geliyor."
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11. "Annem hep, 'uzun lafın kısası' diyip bütün hikayeyi uzun uzun bütün detayları ile anlatıyor."
12. "Ne zaman karşıdan karşıya geçecek olsak annem her zaman kolunu önüme atıp, 'bekle, bekle, bekle!' diyor."
13. "Annem önce konuşurken benden uzaklaşmaya başlıyor, sonra kendini tekrar etmesini söylediğimde kızıyor."
14. "Babamın her konuda bir fikri var ve bazen bu fikirler tamamiyle uydurmaca gerçeklerden oluşuyor."
15. "Bizim evde her şey ama her şey politika ile başlıyor ve bitiyor."
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16. "Ne zaman yanlış olduklarını yakalasan hemen kızarak olayı farklı yerlere çekiyorlar ve asla hatalarını kabul etmiyorlar."
17. "Çevresindeki insanları her zaman yargılıyorlar."
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