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Yardımcı Olduğunu Düşünseniz Bile Aslında Zararlı Olabilecek 12 Önemli Madde

Yardımcı Olduğunu Düşünseniz Bile Aslında Zararlı Olabilecek 12 Önemli Madde

Aden
Aden - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 09:01

Her zaman yardımcı olduğunu düşündüğümüz şeyler aslında bize yardımcı olmuyor olabilir. Bugünkü içeriğimizde siz yardımcı olduğunu düşünseniz bile aslında oldukça zararlı olabilecek 12 maddeye bakacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Başkalarına 'sakin olmalarını' söylemek hiçbir şekilde yardımcı olmuyor! Tam tersi ben daha da kızıyorum."

1. "Başkalarına 'sakin olmalarını' söylemek hiçbir şekilde yardımcı olmuyor! Tam tersi ben daha da kızıyorum."

2. "Trafikte sırf 'iyi' bir insan olmak için trafik kurallarını görmezden gelen insanlar kimseye yardımcı olmuyor!"

2. "Trafikte sırf 'iyi' bir insan olmak için trafik kurallarını görmezden gelen insanlar kimseye yardımcı olmuyor!"

'Kaza olma riskini arttırıyorsunuz.'

3. "'Bu hesapta paylaşılanlardan hiçbir şekilde ben sorumlu değilim...' benzeri ilginç ilginç paylaşımlar yapan tipler."

3. "'Bu hesapta paylaşılanlardan hiçbir şekilde ben sorumlu değilim...' benzeri ilginç ilginç paylaşımlar yapan tipler."

'Üzgünüm ama yasalar öyle işlemiyor...'

4. "Zaten depresyondaki birisine sadece 'mutlu olmayı dene', ya da 'boşver geçer' gibi sözler etmeyin lütfen."

4. "Zaten depresyondaki birisine sadece 'mutlu olmayı dene', ya da 'boşver geçer' gibi sözler etmeyin lütfen."

'Keşke o kadar kolay sorunlarımız geçecek olsa.'

5. "Şimdi size bir sır vereceğim."

5. "Şimdi size bir sır vereceğim."

'Ofislerinizde gördüğünüz termostatlar aslında bir işe yaramıyor. Genellikle bütün ofisler tek merkezten ısıtılır ya da soğutulur. Sizin termostat ile oynuyor olmanız sadece psikolojik anlamda bir rahatlık sağlayabilir.'

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6. "Eğer tekerlekli sandalye kullanan birisini görürseniz lütfen ona sormadan tekerlik sandalyesini ellemeyin."

6. "Eğer tekerlekli sandalye kullanan birisini görürseniz lütfen ona sormadan tekerlik sandalyesini ellemeyin."

'Yardım etmek istediğinizi anlıyorum ama çok sinir bozucu olabiliyor.'

7. "Fast-food restoranlarında sinir bozucu bir müşteri olmanız ne yemeğinizin erken gelmesini sağlayacak ne de ekstra servis almanızı."

7. "Fast-food restoranlarında sinir bozucu bir müşteri olmanız ne yemeğinizin erken gelmesini sağlayacak ne de ekstra servis almanızı."

'Lütfen çalışanlara karşı düşünceli olun.'

8. "Çocuğun her sorun yaşadığında kendisinin çözmesine izin vermek yerine hemen ona yardımcı olmayı tercih etmek."

8. "Çocuğun her sorun yaşadığında kendisinin çözmesine izin vermek yerine hemen ona yardımcı olmayı tercih etmek."

'Çocukların sorunlarını kendi başlarına çözmeyi öğrenmeleri lazım.'

9. "Yağı azaltılmış besinlerin kilo vermeye yardımcı olacağı düşünülse de genellikle tam tersi oluyor."

'Yağı azaltıldığı için bu sefer içerisindeki şeker oranı arttırılıyor ve sonuç olarak değişen bir şey olmuyor.'

10. "Tavsiyen istenmediği halde başkalarına tavsiye vermeye çalışmak..."

'Bir kulaktan girip diğerinden çıkıyor zaten.'

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11. "Plastik bardaklarda ve kapaklarda verilen 'kağıttan' pipetler doğaya hiç yardımcı olmuyor."

11. "Plastik bardaklarda ve kapaklarda verilen 'kağıttan' pipetler doğaya hiç yardımcı olmuyor."

12. "Daha fazla gülümsemeyi dene diyen yaşlı dedeler ve teyzeler hiç yardımcı olmuyorsunuz."

12. "Daha fazla gülümsemeyi dene diyen yaşlı dedeler ve teyzeler hiç yardımcı olmuyorsunuz."

'Hayat eskisi gibi kolay değil...'

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