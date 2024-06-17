Yardımcı Olduğunu Düşünseniz Bile Aslında Zararlı Olabilecek 12 Önemli Madde
Yardımcı Olduğunu Düşünseniz Bile Aslında Zararlı Olabilecek 12 Önemli Madde
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Her zaman yardımcı olduğunu düşündüğümüz şeyler aslında bize yardımcı olmuyor olabilir. Bugünkü içeriğimizde siz yardımcı olduğunu düşünseniz bile aslında oldukça zararlı olabilecek 12 maddeye bakacağız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. "Başkalarına 'sakin olmalarını' söylemek hiçbir şekilde yardımcı olmuyor! Tam tersi ben daha da kızıyorum."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. "Trafikte sırf 'iyi' bir insan olmak için trafik kurallarını görmezden gelen insanlar kimseye yardımcı olmuyor!"
3. "'Bu hesapta paylaşılanlardan hiçbir şekilde ben sorumlu değilim...' benzeri ilginç ilginç paylaşımlar yapan tipler."
4. "Zaten depresyondaki birisine sadece 'mutlu olmayı dene', ya da 'boşver geçer' gibi sözler etmeyin lütfen."
5. "Şimdi size bir sır vereceğim."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. "Eğer tekerlekli sandalye kullanan birisini görürseniz lütfen ona sormadan tekerlik sandalyesini ellemeyin."
7. "Fast-food restoranlarında sinir bozucu bir müşteri olmanız ne yemeğinizin erken gelmesini sağlayacak ne de ekstra servis almanızı."
8. "Çocuğun her sorun yaşadığında kendisinin çözmesine izin vermek yerine hemen ona yardımcı olmayı tercih etmek."
9. "Yağı azaltılmış besinlerin kilo vermeye yardımcı olacağı düşünülse de genellikle tam tersi oluyor."
10. "Tavsiyen istenmediği halde başkalarına tavsiye vermeye çalışmak..."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. "Plastik bardaklarda ve kapaklarda verilen 'kağıttan' pipetler doğaya hiç yardımcı olmuyor."
12. "Daha fazla gülümsemeyi dene diyen yaşlı dedeler ve teyzeler hiç yardımcı olmuyorsunuz."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın