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40'lı Yaşlarınıza Geldikten Sonra Fark Edeceğiniz 15 Üzücü Değişim

40'lı Yaşlarınıza Geldikten Sonra Fark Edeceğiniz 15 Üzücü Değişim

Aden
Aden - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 10:01

Bugünkü içeriğimizde 40 yaşına gelen insanların fark ettikleri değişimlere bakıyor olacağız. Siz de benzer değişimlerden geçtiyseniz bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Herhangi bir yaranın iyileşmesi eskiye kıyasla çok daha uzun sürüyor."

1. "Herhangi bir yaranın iyileşmesi eskiye kıyasla çok daha uzun sürüyor."

2. "Hiçbir sebep olmadan gelişecek ve sonra kendiliğinden kaybolacak ağrılara hazır olsanız iyi olur."

2. "Hiçbir sebep olmadan gelişecek ve sonra kendiliğinden kaybolacak ağrılara hazır olsanız iyi olur."

3. "Alkol içtikten sonra kendine gelmen çok daha zor. Ayrıca gecenin köründe aniden kalbin hızlı hızlı atmaya başlıyor ve ter içinde uyanabiliyorsun."

3. "Alkol içtikten sonra kendine gelmen çok daha zor. Ayrıca gecenin köründe aniden kalbin hızlı hızlı atmaya başlıyor ve ter içinde uyanabiliyorsun."

'Artık alkol içmiyorum...'

4. "Egzersiz yapmadığın sürece ağrıların oluyor."

'Egzersiz yapsan da ağrıyor ama en azından sağlıklı kalabiliyorsun.'

5. "Beklemediğin miktarda kulak kılı çıkarmaya başlıyorsun."

5. "Beklemediğin miktarda kulak kılı çıkarmaya başlıyorsun."
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6. "Eskiye kıyasla çok daha fazla tuvalete gitmen gerekiyor."

6. "Eskiye kıyasla çok daha fazla tuvalete gitmen gerekiyor."

7. "Cildin geçmişe kıyasla alarm verecek seviyelerde sarkmaya başlıyor."

8. "Gözlerim eskiye kıyasla çok daha hızlı kuruyor ve acıyor."

8. "Gözlerim eskiye kıyasla çok daha hızlı kuruyor ve acıyor."

9. "Bütün negatif yönlerine rağmen 40 yaşından sonra daha umursamaz oluyorsun ve bence en iyi noktası bu."

10. "Bir gün yorgun uyanıyorsun ve o yorgunluk bir daha asla gitmiyor."

10. "Bir gün yorgun uyanıyorsun ve o yorgunluk bir daha asla gitmiyor."
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11. "Cildin düzenli olarak kuruyor ve ne kadar nemlendirici kullansan da çok faydası olmuyor."

11. "Cildin düzenli olarak kuruyor ve ne kadar nemlendirici kullansan da çok faydası olmuyor."

12. "Saçların bugüne kadar çoktan dökülmediyse üzgünüm ama zamanın artık geldi demektir."

'40 yaşından sonra hızla saçlarını kaybetmeye başlıyorsun.'

13. "Ne yazık ki göğüslerin istemediğin seviyelerde sarkıyor..."

13. "Ne yazık ki göğüslerin istemediğin seviyelerde sarkıyor..."

14. "Ne yersen ye kilo alıyorsun ve artık yediğin her şeye dikkat etmen gerekiyor."

14. "Ne yersen ye kilo alıyorsun ve artık yediğin her şeye dikkat etmen gerekiyor."

15. "Çok unutkan hale geliyorsun."

15. "Çok unutkan hale geliyorsun."

'Bazen en sevdiğin aktörün bile adını hatırlayamıyorsun.'

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