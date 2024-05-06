Alternatif Enflasyon Ölçümüyle Öne Çıkan ENAG, Veri Seti Soran Ekonomistleri Bile Engelledi
Alternatif Enflasyon Ölçümüyle Öne Çıkan ENAG, Veri Seti Soran Ekonomistleri Bile Engelledi
Bağımsız akademisyenlerden oluşan ENAGrup, alternatif enflasyon ölçümüyle 2022'de öne çıkmıştı. ENAG kurucusu Veysel Ulusoy, birçok soruşturmaya maruz kalırken, sosyal medyadaki sorulardan rahatsız olduğu görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
ENAGrup, 2020 yılı Eylül ayında ilk enflasyon verisini açıkladı. Bir grup akademisyen tarafından kurulan ekibin başında Prof. Dr. Veysel Ulusoy bulunuyordu.
2021 yılı sonlarında enflasyonda yükselişin hızlanmasıyla TÜİK verilerine yönelik sorgulamalar, hissedilen enflasyon üzerinden, siyasetin de konusu oldu.
2022 itibarıyla ENAG kurucusu ve yönetici Prof. Dr. Veysel Ulusoy, gerek mesleki, gerek TÜİK tarafından birçok dava ve soruşturmayla karşılaşmak durumunda kaldı.
Mart 2024 seçimleri öncesinde Ulusoy yaptığı döviz paylaşımıyla da yeniden gündeme geldi.
Çalışma iktisadı uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, 2021 yılında köşesinden de destek verdiği ENAG'a meslek ve nezaket sınırları içinde kalarak soru yöneltti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy'dan ise cevap niteliğinde bir paylaşım görüldü. Kaynak ve sistem sorgulamasını "saldırı" olarak niteledi ve soru soran Aziz Çelik'i de engelledi.
Çelik, "Enflasyon gibi hayati bir konuda çalışma yapan ENAGRUP'a pek çok insanın aklında olan aşağıdaki gönderimde yer alan soruları sordum" derken, "Gördüğüm eksikleri yazdım. Sorular sordum ve detaylı veri istedim. Aldığım yanıt: Engellendin!"
Çelik'e cevap, ENAG üyelerinden Finansal Analist Mehmet Çağdaş Işim'den geldi.
Işim'e cevap olarak finansal piyasalar uzmanı İris Cibre de şunları yazdı:
Aziz Çelik'in engellenmesine yönelik birçok önemli ekonomistten tepki gecikmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Veri setini şeffaf bir şekilde açıklamak yerine, sorgulanmasını engelleme şekli şaşırtırken,
ENAG ve Veysel Ulusoy'a sorular birbirini izledi.
İşte yorumlardan bazıları.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Resmi verilerden alınan kaynakların, resmi verilerden önce hesaplanması da merak konusu olurken,
Şeffaflık talebiyle yola çıkılan bir bağımsız oluşumun bilimsel soruları engellemesi,
Sizi de şaşırttı mı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın