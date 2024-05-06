Alternatif Enflasyon Ölçümüyle Öne Çıkan ENAG, Veri Seti Soran Ekonomistleri Bile Engelledi

'Bir tek bana mı tuhaf geliyor!' diyen Çelik, ENAG'ın 'Kasım 2020'den bu yana alternatif enflasyon oranlarını' açıkladığına değinerek, 'Şaibeli resmi enflasyonun kontrolü sağlayacak alternatif hesaplamalar iyidir. ENAG iyi yapıyor' diyor ve aklındaki soruları şu şekilde soruyordu:

Ancak enflasyon gibi ciddi bir olguyu hesaplamak detaylı veri ve seri açıklamayı gerektirir.

Ancak ENAG web sitesinde detaylı veri ve seri yok! Enflasyonla ilgili veri iki sayfadan ibaret. Bir sayfa aylık bülten diğer sayfa ise metodoloji.

TÜİK'i haklı olarak 'şeffaf değil, verileri şaibeli' diye eleştiriyoruz. TÜİK verilerin bir kısmını karartıyor. Ancak TÜİK yine de yüzlerce sayfa enflasyon verisi açıklıyor. Detaylı metodoloji açıklıyor. Üzerinde konuşabiliyoruz. Eleştirebiliyoruz.

ENAG'da ise maalesef yeterli ve detaylı veri yok, seri yok. Kasım 2020'den bu yana ENAG'ın aylık ve yıllık enflasyon serisi nedir? Bunun bilgisi yok.

Ayrıntılı tablolar yok. Milyonları ilgilendiren enflasyon hesabı ciddi bir iştir. Yurttaş olarak detaylı bilgi, ayrıntılı serileri öğrenmek hakkımız.

ENAG yurttaşların şeffaf ve detaylı bilgi edinme hakkınının gereğini yapmalı. Kamuoyuna şeffaf ve detaylı veriler ve seriler sunmalıdır. TÜİK ile karşılaştırma yapabilmek ve TÜİK verilerini eleştirebilmek için bunlar şarttır.

Bunca iddialı bir hesaplama daha özenli ve detaylı veri açıklamayı gerektirir. Anlamlı bir iş yapmaya çalışan __ENAGRUP umarım kısa zamanda bunun gereğini de yapar ve kamuoyuna detaylı, yeterli bilgiler ve seriler sunar.