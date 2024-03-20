"Dolar Alın" Paylaşımı Tepki Topladı: Enflasyonun Alternatifi ENAG'ın Başkanından Kafa Karıştıran Tavsiye!
"Dolar Alın" Paylaşımı Tepki Topladı: Enflasyonun Alternatifi ENAG'ın Başkanından Kafa Karıştıran Tavsiye!
TÜİK verilerine alternatif olarak enflasyon ölçümüyle öne çıkan bağımsız akademisyenlerden oluşan ENAG'ın Başkanı Prof. Dr. Veysel Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
TÜİK'in madde sepetini kullanarak yaptığı ölçümlerle dikkat çeken, alternatif enflasyon verisi olarak son yıllarda öne çıkan ENAG'ın başkanı Prof. Dr. Veysel Ulusoy'un paylaşımı kafaları karıştırdı.
Ulusoy, "Dolar Alın" diyerek, bir akademisyen ve ekonomi/finans ruhuna uymayan bir netlikte tavsiye verince uzmanlardan da tepki gecikmedi.
Üslubu doğru bulmayanlar çoğunlukta olurken,
Duruma esprili yaklaşanlar da oldu.
"Zaten birikimini korumak isteyen vatandaşın döviz talebi ile milyarlarca dolar rezerv yakılıyor. Yarın aşırı taleple ödemeler dengesi krizi yaratsa mesela?"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Akademisyen olarak açıklama bekleyenler de olurken,
👇
Üslup sıkıntısını dile getirenler de oldu.
👇
Dolar ile altın karşılaştırması da önemliydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Karşılaştırmalar grafikle de temellendirildi.
Hesaplandı da.
Veysel Ulusoy'a yoğun eleştiri olurken,
Kimseye cevap vermediği de görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Siz bu paylaşımı nasıl buldunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda