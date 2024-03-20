"Dolar Alın" Paylaşımı Tepki Topladı: Enflasyonun Alternatifi ENAG'ın Başkanından Kafa Karıştıran Tavsiye!

Ya da bu talebi kırmayı becerememiş ekonomi yönetimi sermaye kontrolü getirse?

Herkes yatırımlarına bir şekilde karar veriyor. Bence, akademiye düşen sadece gerçekleri anlatmak. Yatırım tavsiyesi doğru bir yol değil diye düşünüyorum. Haddimi aştıysam kusura bakmayınız