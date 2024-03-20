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"Dolar Alın" Paylaşımı Tepki Topladı: Enflasyonun Alternatifi ENAG'ın Başkanından Kafa Karıştıran Tavsiye!

"Dolar Alın" Paylaşımı Tepki Topladı: Enflasyonun Alternatifi ENAG'ın Başkanından Kafa Karıştıran Tavsiye!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
20.03.2024 - 10:22 Son Güncelleme: 20.03.2024 - 10:34

TÜİK verilerine alternatif olarak enflasyon ölçümüyle öne çıkan bağımsız akademisyenlerden oluşan ENAG'ın Başkanı Prof. Dr. Veysel Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki topladı.

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TÜİK'in madde sepetini kullanarak yaptığı ölçümlerle dikkat çeken, alternatif enflasyon verisi olarak son yıllarda öne çıkan ENAG'ın başkanı Prof. Dr. Veysel Ulusoy'un paylaşımı kafaları karıştırdı.

TÜİK'in madde sepetini kullanarak yaptığı ölçümlerle dikkat çeken, alternatif enflasyon verisi olarak son yıllarda öne çıkan ENAG'ın başkanı Prof. Dr. Veysel Ulusoy'un paylaşımı kafaları karıştırdı.

Yakın dönemde de yurt dışına yerleştiği de öne sürülen Ulusoy'un TÜİK verilerin güvensizlik nedeniyle öne çıkan ENAG'da ve görev yaptığı eğitim kurumlarında soruşturmalara maruz kaldığı biliniyordu.

Ulusoy, "Dolar Alın" diyerek, bir akademisyen ve ekonomi/finans ruhuna uymayan bir netlikte tavsiye verince uzmanlardan da tepki gecikmedi.

Ulusoy, "Dolar Alın" diyerek, bir akademisyen ve ekonomi/finans ruhuna uymayan bir netlikte tavsiye verince uzmanlardan da tepki gecikmedi.
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Üslubu doğru bulmayanlar çoğunlukta olurken,

Üslubu doğru bulmayanlar çoğunlukta olurken,
twitter.com

Duruma esprili yaklaşanlar da oldu.

Duruma esprili yaklaşanlar da oldu.
twitter.com

"Zaten birikimini korumak isteyen vatandaşın döviz talebi ile milyarlarca dolar rezerv yakılıyor. Yarın aşırı taleple ödemeler dengesi krizi yaratsa mesela?"

"Zaten birikimini korumak isteyen vatandaşın döviz talebi ile milyarlarca dolar rezerv yakılıyor. Yarın aşırı taleple ödemeler dengesi krizi yaratsa mesela?"
twitter.com

Ya da bu talebi kırmayı becerememiş ekonomi yönetimi sermaye kontrolü getirse?

Herkes yatırımlarına bir şekilde karar veriyor. Bence, akademiye düşen sadece gerçekleri anlatmak. Yatırım tavsiyesi doğru bir yol değil diye düşünüyorum. Haddimi aştıysam kusura bakmayınız

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Akademisyen olarak açıklama bekleyenler de olurken,

Akademisyen olarak açıklama bekleyenler de olurken,
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Üslup sıkıntısını dile getirenler de oldu.

Üslup sıkıntısını dile getirenler de oldu.
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Dolar ile altın karşılaştırması da önemliydi.

Dolar ile altın karşılaştırması da önemliydi.
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Karşılaştırmalar grafikle de temellendirildi.

Karşılaştırmalar grafikle de temellendirildi.
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Hesaplandı da.

Hesaplandı da.
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Veysel Ulusoy'a yoğun eleştiri olurken,

Veysel Ulusoy'a yoğun eleştiri olurken,
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Kimseye cevap vermediği de görüldü.

Kimseye cevap vermediği de görüldü.
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