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Fahriye Evcen Kimdir? Fahriye Evcen Kaç Yaşında, Nereli? Fahriye Evcen'in Yer Aldığı Yapımlar Nelerdir?

Fahriye Evcen Kimdir? Fahriye Evcen Kaç Yaşında, Nereli? Fahriye Evcen'in Yer Aldığı Yapımlar Nelerdir?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.05.2025 - 18:13

Fahriye Evcen, 2005’te oyunculuğa adım attı, 2006-2010 arasında “Yaprak Dökümü”yle yıldızlaştı. Sadece oyunculuğuyla değil, stil seçimleri, doğum günü organizasyonları ve eşi Burak Özçivit'le olan uyumu sayesinde de magazinin göz bebeği. Sosyal medyada oğlu Karan’la yaptığı tatlı paylaşımlar ve doğum günü pastalarıyla sık sık gündeme gelen Evcen, güzelliğiyle olduğu kadar aile yaşantısıyla da konuşulmaya devam ediyor. Hem kırmızı halıda hem Instagram’da zarafetiyle büyüleyen Fahriye Evcen, televizyon ekranlarının en özel yüzlerinden biri.

Peki, Fahriye Evcen kimdir? Fahriye Evcen kaç yaşında ve nereli? Detayları sizin için derledik...

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Fahriye Evcen Kimdir?

Fahriye Evcen Kimdir?

Ekranların asil ve zarif yüzü, Yeşilçam nostaljisini günümüze taşıyan güzelliğiyle tanıdığımız Fahriye Evcen, uzun yıllardır hem oyunculuğu hem özel hayatıyla Türkiye'nin en çok konuşulan kadınlarından biri. Göz alıcı gülümsemesi, sakin duruşu ve dönem dönem gündeme oturan evlilik hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Fahriye Evcen Kaç Yaşında?

Fahriye Evcen Kaç Yaşında?

4 Haziran 1986 doğumlu olan Fahriye Evcen, 2025 itibarıyla 39 yaşında.

Fahriye Evcen Nereli?

Fahriye Evcen Nereli?

Almanya'nın Solingen şehrinde dünyaya gelen Fahriye Evcen, anne tarafından Çerkes, baba tarafından ise Kavala göçmeni kökenlidir.

Fahriye Evcen’in Kariyer Başlangıcı

Fahriye Evcen’in Kariyer Başlangıcı

Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi'nde sosyoloji okurken, Türkiye’den gelen oyunculuk teklifleri hayatının yönünü değiştirdi. Eğitime bir mola verip İstanbul’a gelen Evcen, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında “Asla Unutma” adlı dizide yaşadı. Ama onu bir dönemin en çok konuşulan yıldızlarından biri haline getiren rol, “Yaprak Dökümü” dizisindeki Necla karakteriydi.

Fahriye Evcen'in Özel Hayatı

Fahriye Evcen'in Özel Hayatı

Fahriye Evcen, 2013 yılında “Çalıkuşu” dizisinde tanıştığı oyuncu Burak Özçivit ile gözlerden uzak, sağlam temellere dayanan bir ilişki yaşadı. 29 Haziran 2017'de Sait Halim Paşa Yalısı’nda masalsı bir düğünle evlendiler. 2019’da oğulları Karan, 2023’te ise küçük oğulları Kerem dünyaya geldi. Aile saadetiyle örnek çift olarak sık sık gündeme geliyorlar.

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Fahriye Evcen’in Öne Çıkan Açıklamaları

Fahriye Evcen’in Öne Çıkan Açıklamaları

Fahriye Evcen’e eşini kıskanıp kıskanmadığı sorularına “Yok canım, neden kıskanayım? Seviyorlar, izliyorlar, bunlar güzel şeyler” ifadeleriyle cevap vermişti.

Fahriye Evcen’in Yer Aldığı Diziler

Fahriye Evcen’in Yer Aldığı Diziler

  • Asla Unutma (2005) – Pınar

  • Hasret (2006) – Songül

  • Yaprak Dökümü (2006–2010) – Necla Tekin

  • Yalancı Bahar (2011) – Zeynep

  • Veda (2012) – Mehpare

  • Çalıkuşu (2013–2014) – Feride

  • Kurt Seyit ve Şura (2014) – Mürvet

  • Ölene Kadar (2017) – Selvi

  • Alparslan: Büyük Selçuklu (2021–2022) – Akça Hatun / Maria

Fahriye Evcen’in Yer Aldığı Filmler

Fahriye Evcen’in Yer Aldığı Filmler

  • Cennet (2007) – Kız

  • Aşk Tutulması (2008) – Pınar

  • Takiye: Allah Yolunda (2010) – Sevde

  • Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak (2011) – Genç Signora Enrica

  • Evim Sensin (2012) – Leyla

  • Aşk Sana Benzer (2015) – Deniz

  • Sonsuz Aşk (2017) – Zeynep

  • Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı (2025) – Reina Amazonas

Fahriye Evcen'in Güncel Projeleri

Fahriye Evcen'in Güncel Projeleri

2025 yılı itibarıyla Fahriye Evcen’in yeni bir dizi ya da sinema projesi bulunmamaktadır.  'Yeni bir projeniz var mı?' sorusuna Evcen, 'Şu an için yeni bir projem bulunmuyor' şeklinde cevabın vermiş, son olarak “Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı”isimli filmde yer almıştır.

Fahriye Evcen’in Ödülleri ve Adaylıkları

Fahriye Evcen’in Ödülleri ve Adaylıkları

2013

  • YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri – En Beğenilen Kadın Film Oyuncusu (Evim Sensin) – Kazandı

  • MGD 19. Altın Objektif Ödülleri – En İyi Kadın Sinema Oyuncusu – Kazandı

  • Siyaset Dergisi Ödülleri – Yılın Sinema Kadın Oyuncusu – Kazandı

2014

  • 5. Elle Stil Ödülleri – Yılın Kadın Oyuncusu – Kazandı

2016

  • YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri – En Beğenilen Kadın Film Oyuncusu (Aşk Sana Benzer) – Kazandı

  • Altın Sebil Ödülü – Yılın Oyuncusu (Çalıkuşu) – Kazandı

2017

  • AYD Ödülleri – En Beğenilen Marka Yüzü (Koton) – Kazandı

  • Türkiye Gençlik Ödülü – En İyi Film Oyuncusu (Sonsuz Aşk) – Kazandı

  • İstanbul Üniversitesi 1453 Ödülü – Yılın Oyuncusu (Sonsuz Aşk / Ölene Kadar) – Kazandı

  • Yeni Kadın Anketi – Yılın En Popüler Kadını – Kazandı

2020

  • Sinemaport Ödülleri – En İyi Kadın Sinema Oyuncusu – Aday

2021

  • Türkiye Kristal Küre Ödülleri – Yılın Kadın Oyuncusu (Alparslan: Büyük Selçuklu) – Kazandı

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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