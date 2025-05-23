Fahriye Evcen Kimdir? Fahriye Evcen Kaç Yaşında, Nereli? Fahriye Evcen'in Yer Aldığı Yapımlar Nelerdir?

Fahriye Evcen, 2005’te oyunculuğa adım attı, 2006-2010 arasında “Yaprak Dökümü”yle yıldızlaştı. Sadece oyunculuğuyla değil, stil seçimleri, doğum günü organizasyonları ve eşi Burak Özçivit'le olan uyumu sayesinde de magazinin göz bebeği. Sosyal medyada oğlu Karan’la yaptığı tatlı paylaşımlar ve doğum günü pastalarıyla sık sık gündeme gelen Evcen, güzelliğiyle olduğu kadar aile yaşantısıyla da konuşulmaya devam ediyor. Hem kırmızı halıda hem Instagram’da zarafetiyle büyüleyen Fahriye Evcen, televizyon ekranlarının en özel yüzlerinden biri.

Peki, Fahriye Evcen kimdir? Fahriye Evcen kaç yaşında ve nereli? Detayları sizin için derledik...