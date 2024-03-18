Almanya'da Çalışan Bir Türk Kullanmadığı İzinleri Kullanması İçin Zorunlu Olarak İki Haftalık İzne Çıkarıldı

Ülkemizde çalışanların izin hakları, çalıştıkları süreye göre değişir ve kullanmadıkları izin hakları bir sonraki seneye devreder. Almanya'da çalışan bir gurbetçi, oradaki izin süresinin de ülkemizdeki gibi olduğunu düşününce gülümseten bir karmaşa yaşadı.