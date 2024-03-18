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Almanya'da Çalışan Bir Türk Kullanmadığı İzinleri Kullanması İçin Zorunlu Olarak İki Haftalık İzne Çıkarıldı

Almanya'da Çalışan Bir Türk Kullanmadığı İzinleri Kullanması İçin Zorunlu Olarak İki Haftalık İzne Çıkarıldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 20:23 Son Güncelleme: 18.03.2024 - 20:26

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Ülkemizde çalışanların izin hakları, çalıştıkları süreye göre değişir ve kullanmadıkları izin hakları bir sonraki seneye devreder. Almanya'da çalışan bir gurbetçi, oradaki izin süresinin de ülkemizdeki gibi olduğunu düşününce gülümseten bir karmaşa yaşadı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@burakcemoguz/...
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Kendi şirketinin de genel olarak Almanya'daki diğer şirketler kadar izin hakkı tanıdığını düşünen adam, şirketin sağladığı fazladan izin hakkını zamanında kullanmadığı için zorla 2 haftalık izne çıkarıldı.

Kendi şirketinin de genel olarak Almanya'daki diğer şirketler kadar izin hakkı tanıdığını düşünen adam, şirketin sağladığı fazladan izin hakkını zamanında kullanmadığı için zorla 2 haftalık izne çıkarıldı.

İşçilerin kullanmadığı izin hakları için şirketlerin ceza ödemesini gerektiren bir kanun olduğundan çalışan bu konuda ciddi şekilde de uyarıldı.

İşçilerin kullanmadığı izin hakları için şirketlerin ceza ödemesini gerektiren bir kanun olduğundan çalışan bu konuda ciddi şekilde de uyarıldı.

Tüm bunları sosyal medya hesabında anlatınca da, ülkemizdeki çalışanlar kendi çalışma koşullarını sorguladı.

İşte o video;

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