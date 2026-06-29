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Alaçatı'da Bir Mekanda Gelen 870 Bin Liralık Adisyon Çeneleri Yordu

Alaçatı'da Bir Mekanda Gelen 870 Bin Liralık Adisyon Çeneleri Yordu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.06.2026 - 13:29
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Yaz ve tatil mevsiminin gelmesiyle popüler turistik bölgeler de dolmaya başladı. Bir yaz klasiği olarak pahalı adisyonlar da düşmeye başladı. Genellikle Bodrum'la başlayan adisyon rekorları bu kez İzmir'de göründü. Alaçatı'daki bir mekanda ödenen 870 bin 150 lira tutan hesap dudak uçuklattı.

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Tam 49 tane şampanya açtırılmış.

Tam 49 tane şampanya açtırılmış.

Adisyondaki en çok dikkat çeken kalem ise yaklaşık 800 bin lira tutan şampanya servisleri oldu.

Tabii böyle devasa bir adisyon karşısında çeneler de epey yoruldu.

Tabii böyle devasa bir adisyon karşısında çeneler de epey yoruldu.
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Farklı iddialar da geldi.

Farklı iddialar da geldi.
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Diğer tepkiler şu şekilde:

Diğer tepkiler şu şekilde:
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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