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Al Nassr'ın Yeni Hocası Jorge Jesus, Ronaldo'nun Onayından Geçti

Al Nassr'ın Yeni Hocası Jorge Jesus, Ronaldo'nun Onayından Geçti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.06.2025 - 00:00

Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal’den ayrılan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus’un yeni takımıyla anlaştığı iddia edildi. Tecrübeli çalıştırıcının kısa süre içinde yeni kulübünü resmen açıklaması bekleniyor. Jesus’un tercihi, Suudi futbolunda dengeleri yeniden değiştirecek bir hamle olarak yorumlanıyor.

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Ronaldo'nun hocası olacak.

Ronaldo'nun hocası olacak.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Jorge Jesus'un yeni adresi Al Nassr oldu. Suudi Arabistan'a geri dönen deneyimli teknik adamın, Al Nassr ile el sıkıştığı ve resmi duyurunun kısa süre içinde yapılacağı belirtildi.

Ronaldo onay verdi.

Ronaldo onay verdi.

Öte yandan, Jorge Jesus’un Al Nassr ile anlaşmasında Cristiano Ronaldo’nun da onayının etkili olduğu ifade edildi. Daha önce Al Hilal’de önemli başarılara imza atan Portekizli teknik adam, bölgedeki futbol yapısını iyi tandığı gerekçesiyle de Al Nassr'ın tercihi olduğu konuşuluyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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