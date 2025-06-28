Al Nassr'ın Yeni Hocası Jorge Jesus, Ronaldo'nun Onayından Geçti
Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal’den ayrılan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus’un yeni takımıyla anlaştığı iddia edildi. Tecrübeli çalıştırıcının kısa süre içinde yeni kulübünü resmen açıklaması bekleniyor. Jesus’un tercihi, Suudi futbolunda dengeleri yeniden değiştirecek bir hamle olarak yorumlanıyor.
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Ronaldo'nun hocası olacak.
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Ronaldo onay verdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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