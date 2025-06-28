Al Nassr'ın Yeni Hocası Jorge Jesus, Ronaldo'nun Onayından Geçti

Öte yandan, Jorge Jesus’un Al Nassr ile anlaşmasında Cristiano Ronaldo’nun da onayının etkili olduğu ifade edildi. Daha önce Al Hilal’de önemli başarılara imza atan Portekizli teknik adam, bölgedeki futbol yapısını iyi tandığı gerekçesiyle de Al Nassr'ın tercihi olduğu konuşuluyor.