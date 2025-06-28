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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 28 Haziran Cumartesi

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 28 Haziran Cumartesi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.06.2025 - 23:09

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Beşiktaş'ta Immobile ayrılmaya yakın görünüyor, Fenerbahçe ise kaleye güvenilir bir isim arıyor. Galatasaray ise Osimhen'in alternatifi peşinde.

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Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray transfer haberleri

Victor Osimhen transferi gerçekleşmezse, Georges Mikautadze yeniden gündeme gelecek. (Yeni Açık)

 Galatasaray, Borussia Mönchengladbach forması giyen Can Armando Güner ile ilgileniyor.(Sky)

Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe, Jhon Duran'a yıllık net 15 milyon Euro maaş önerdi. (Sercan Hamzaoğlu)

 Fenerbahçe, Girona'dan Kolombiyalı kanat Yaser Asprilla'yı gündemine aldı. (Sport Mediaset)

Fenerbahçe, Galatasaray’ın da ilgilendiği Chelsea kalecisi Djordje Petrovic ile ilgileniyor! Sarı-lacivertliler, 25 M €’luk bir teklif hazırlığında. 

(BlueCo Xtra)

Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş transfer haberleri

Ciro Immobile, Bologna'ya transfer olmak üzere. 1+1 yıllık anlaşma sağlandı. (Di Marzio)

 Beşiktaş, bonservisi Napoli'de olan Jens Cajuste ile ilgileniyor. (TWTD)

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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