Beşiktaş'ın Radarındaki Marko Arnautovic, Veli Kavlak'la Görüştü

Avusturya basını Peterlinden.live’ın haberine göre, Marko Arnautovic, Beşiktaş’a dair bilgi almak için eski milli takım arkadaşı ve şu anda Beşiktaş U19 takımında görev yapan Veli Kavlak’ı aradı. Tecrübeli golcünün Beşiktaş ile ilgili detayları öğrenmek istediği belirtilirken, transferde henüz resmi bir anlaşma sağlanmadı.