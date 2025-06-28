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Beşiktaş'ın Radarındaki Marko Arnautovic, Veli Kavlak'la Görüştü

Beşiktaş'ın Radarındaki Marko Arnautovic, Veli Kavlak'la Görüştü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.06.2025 - 20:47

Beşiktaş, golcü arayışında rotasını Marko Arnautovic'e çevirdi. Siyah-beyazlı yönetim, transfer için tüm şartları seferber ederken, tecrübeli futbolcunun da sürpriz bir telefonla Beşiktaş hakkında bilgi topladığı öğrenildi.

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Beşiktaş 36'lık yıldızı takibe aldı.

Beşiktaş 36'lık yıldızı takibe aldı.

Inter forması giyen Avusturyalı golcü Marko Arnautovic'i radarına alan Beşiktaş, yıldız oyuncu için şartları zorlamaya kararlı. Tecrübesi ve golcü kişiliğinin takıma etki edeceğine inanan siyah beyazlılar, Arnautovic'i ikna etmeye çalışıyor.

Veli Kavlak'ı aradı.

Veli Kavlak'ı aradı.

Avusturya basını Peterlinden.live’ın haberine göre, Marko Arnautovic, Beşiktaş’a dair bilgi almak için eski milli takım arkadaşı ve şu anda Beşiktaş U19 takımında görev yapan Veli Kavlak’ı aradı. Tecrübeli golcünün Beşiktaş ile ilgili detayları öğrenmek istediği belirtilirken, transferde henüz resmi bir anlaşma sağlanmadı.

En iyi teklif Beşiktaş'tan...

En iyi teklif Beşiktaş'tan...

Haberde aktarılan bilgilere göre, Arnautovic’e şu ana kadar en ciddi ve en yüksek teklif Beşiktaş’tan geldi. 36 yaşındaki forvetin, siyah-beyazlıların sunduğu maddi şartları oldukça cazip bulduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 28 maçta toplam 908 dakika sahada kalan Arnautovic, bu sürede 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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