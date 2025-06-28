Beşiktaş'ın Radarındaki Marko Arnautovic, Veli Kavlak'la Görüştü
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Beşiktaş 36'lık yıldızı takibe aldı.
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Veli Kavlak'ı aradı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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