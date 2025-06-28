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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yeni Sezona Yeni Kararlarla Giriyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yeni Sezona Yeni Kararlarla Giriyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.06.2025 - 21:39

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç’un yeni sezon planlaması camiada tartışma konusu oldu. Geçmişteki hataları tekrarlamak istemeyen Koç, bu sezon hazırlıklara farklı bir yaklaşım ve yeni kararlarla başladı. Sarı-lacivertlilerde transferden yönetim anlayışına kadar birçok alanda değişim sinyali veriliyor.

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Muhalefetin hedefindeki isim Ali Koç

Muhalefetin hedefindeki isim Ali Koç

Ali Koç, muhalefetin topladığı imzalara karşın yeni sezonda hata yapmadan ilerlemek ve bu sezon beklenen şampiyonluğu getirmek için kolları sıvadı. 

Sözcü'nün yaptığı habere göre 'Ali Koç dümene geçti' ve transferden idari konulara kadar tüm konuları üzerine aldı.

Toteminden vazgeçiyor.

Toteminden vazgeçiyor.

Sözcü'nün haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu sezon eski alışkanlıklarını da geride bırakıyor. Deplasman maçlarına gitmeme toteminden vazgeçen Koç, yeni sezonda tüm karşılaşmalarda takımının yanında olacak. Basketbol final serisinde tribünde yer alarak bunun ilk sinyalini veren Koç, futbolda da aynı kararlılığı sürdürecek. Artık her maçın ardından sahneye çıkacak, röportajlara kendi katılarak süreci bizzat yönetecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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