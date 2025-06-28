Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yeni Sezona Yeni Kararlarla Giriyor

Ali Koç, muhalefetin topladığı imzalara karşın yeni sezonda hata yapmadan ilerlemek ve bu sezon beklenen şampiyonluğu getirmek için kolları sıvadı.

Sözcü'nün yaptığı habere göre 'Ali Koç dümene geçti' ve transferden idari konulara kadar tüm konuları üzerine aldı.