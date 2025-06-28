Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yeni Sezona Yeni Kararlarla Giriyor
Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç’un yeni sezon planlaması camiada tartışma konusu oldu. Geçmişteki hataları tekrarlamak istemeyen Koç, bu sezon hazırlıklara farklı bir yaklaşım ve yeni kararlarla başladı. Sarı-lacivertlilerde transferden yönetim anlayışına kadar birçok alanda değişim sinyali veriliyor.
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Muhalefetin hedefindeki isim Ali Koç
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Toteminden vazgeçiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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