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Aksiyon Tutkunları Buraya: 2024'ü Sallayacağına İnandığımız En Çok Beklenen Aksiyon Filmleri

Aksiyon Tutkunları Buraya: 2024'ü Sallayacağına İnandığımız En Çok Beklenen Aksiyon Filmleri

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 20:01

2024 yılında gösterime girecek en heyecan verici aksiyon filmlerini sizin için bir araya getirdik. Furiosa: A Mad Max Saga'dan Deadpool 3'e, Bad Boys 4'ten Venom 3'e hepsi birbirinden harika olacağına inandığımız bu listeyi 2024 yılında aksiyon sevenler kaçırmasın. Şimdiden iyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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1. The Beekeeper

1. The Beekeeper

Özet: Başrolünde Jason Statham'ın olduğu bir adamın intikam mücadelesi, Arıcılar olarak bilinen güçlü ve gizli bir örgütün eski bir ajanı olduğunun ortaya çıkmasının ardından ulusal bir boyut kazanır.  

Oyuncular: Jason Statham, Emmy Raver-Lampman, Bobby Naderi  

Yönetmen: David Ayer

2. Argylle

2. Argylle

Özet: Münzevi yazar Elly Conway'in kurgusal casusluk romanlarının olay örgüsü, gerçek hayattaki bir casus örgütünün gizli eylemlerini yansıtmaya başladığında, evdeki sakin akşamlar geçmişte kalır. Kedisi Alfie ve kediye alerjisi olan casus Aiden'ın eşlik ettiği Elly, Conway'in kurgusal dünyası ile gerçek dünyası arasındaki çizgi bulanıklaşmaya başladıkça katillerden bir adım önde olmak için dünyanın dört bir yanına koşar.  

Oyuncular: Sofia Boutella, Catherine O'Hara, Henry Cavill  

Yönetmen: Matthew Vaughn

3. Road House

3. Road House

Özet: Eski bir UFC dövüşçüsü, Florida Keys'teki kaba saba bir yol kulübünde fedai olarak işe başlar, ancak kısa süre sonra bu tropik cennette her şeyin göründüğü gibi olmadığını keşfeder. 

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Darren Barnet, Lukas Gage 

Yönetmen: Doug Liman

4. The Fall Guy

4. The Fall Guy

Özet: Neredeyse kariyerini bitirecek bir kaza geçiren dublör Colt Seavers, kayıp bir film yıldızının izini sürmek, bir komployu çözmek ve bir yandan günlük işini yaparken bir yandan da hayatının aşkını geri kazanmaya çalışmak zorundadır.  

Oyuncular: Hannah Waddingham, Ryan Gosling, Emily Blunt  

Yönetmen: David Leitch

5. Furiosa: A Mad Max Saga

5. Furiosa: A Mad Max Saga

Özet: Dünya çökerken, genç Furiosa Birçok Annenin Yeşil Yeri'nden, savaş lordu Dementus tarafından yönetilen büyük bir motorcu sürüsünün eline düşer. Çorak topraklarda ilerlerken Immortan Joe'nun başkanlık ettiği kaleyle karşılaşırlar. İki tiran egemenlik için savaşmaktadır ve Furiosa eve dönüş yolunu bulmak için gerekli araçları bir araya getirirken birçok sınavdan sağ çıkmak zorundadır.  

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke  

Yönetmen: George Miller

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6. Ballerina

6. Ballerina

Özet: Yönetmenliğini Len Wiseman'ın yaptığı Ballerina filmi, bir örgütün parçası olan ve ailesini öldüren insanlardan intikam almak isteyen genç bir kadının hikayesini konu ediyor.  

Oyuncular: Ana de Armas, Keanu Reeves, Lance Reddick  

Yönetmen: Len Wiseman

7. Twisters

7. Twisters

Özet: Twisters filmi, deneysel bir hava durumu uyarı sistemini test etmek için hayatlarını riske atan bir çift fırtına avcısını konu alan 1996 yapımı 'Twister' filminin bir güncellemesidir.  

Oyuncular: Katy M. O'Brian, Glen Powell, Kiernan Shipka  

Yönetmen: Lee Isaac Chung

8. Deadpool 3

8. Deadpool 3

Özet: Deadpool 3, Marvel Comics'in aynı adlı anti-kahramanına dayanan yeni bir süper kahraman filmidir. Film, 20th Century Fox filmleri Deadpool ve Deadpool 2'nin devamı niteliğindedir. Marvel Sinematik Evreni'ndeki otuz yedinci filmdir. 

Oyuncular: Emma Corrin, Ryan Reynolds, Morena Baccarin  

Yönetmen: Shawn Levy

9. Alien: Romulus

9. Alien: Romulus

Özet: Efsaneleşmiş Alien serisinin 2024 yapımı bu yeni filminde, uzak bir dünyada yaşayan bir grup genç, kendilerini evrendeki en korkunç yaşam formuyla karşı karşıya bulur.  

Oyuncular: Isabela Merced, Cailee Spaeny, David Jonsson  

Yönetmen: Fede Alvarez

10. Gladiator 2

10. Gladiator 2

Özet: İlk filmde İmparator Marcus Aurelius’un hüküm sürdüğü Roma’da bir general olan Maximus imparatorluğun hiyerarşik basamaklarında gitgide yükselmektedir. Babasının kendisini kayırmak yerine Maximus adındaki bu yabancıyı el üstünde tutması da tahtın asıl varisi olan Commodus’u rahatsız etmektedir. Commodus, Maximus ve ailesinin öldürülmesi yönünde emrini çıkarmak için fazla beklemez. Ölümden zor kurtulan Maximus artık bir gladyatör olarak eğitilmek üzere arenaya gönderilir. Maximus’un aklında tek bir istek vardır, Commodus’u öldürmek ve ailesinin intikamını bir an önce almak. İkinci film ise Lucilla'nın oğlu ve Commodus'un yeğeni Lucius'ın hayatına odaklanmaktadır. 

Oyuncular: Denzel Washington, Pedro Pascal, Connie Nielsen  

Yönetmen: Ridley Scott

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11. Lift

11. Lift

Özet: Kevin Hart'ın canlandırdığı Cyrus Whitaker liderliğindeki uluslararası bir soygun ekibi, 500 milyon dolarlık altını 40.000 feet yükseklikteki bir yolcu uçağından indirmek için yarışıyor. 

Oyuncular: Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Sam Worthington 

Yönetmen: F. Gary Gray

12. Bad Boys 4

12. Bad Boys 4

Özet: 1995 yılında Michael Bay'in yönettiği “The Bad Boys” ile başlayan, başrollerini Will Smith ve Martin Lawrence'ın paylaştığı serinin dördüncü filmidir. Miami'de yeni bir tehdit ortaya çıktığında, modern ve son derece uzmanlaşmış bir polis birimi Kötü Çocuklarla çarpışır.  

Oyuncular: Will Smith, Alexander Ludwig, Vanessa Hudgens  

Yönetmenler: Adil El Arbi, Bilall Fallah

13. Transformers One

13. Transformers One

Özet: Transformers serisinin bu yeni filminde, Genç Optimus Prime ve Megatron'un silah arkadaşlığından nasıl ezeli düşmana dönüştüklerinin hikayesi konu ediniyor. 

Oyuncular: Scarlett Johansson, Jon Hamm, Chris Hemsworth 

Yönetmen: Josh Cooley

14. Dune: Part Two

14. Dune: Part Two

Özet: Paul Atreides, Arrakis gezegeni için mücadeleye devam ediyor ve Fremen halkının liderliğini üstleniyor. Paul, Harkonnen ailesinin saldırısından kurtulduktan sonra, Fremenlerle birlikte yaşamaya başlar. Fremenlerin yardımıyla, Arrakis'in kontrolüne yeniden sahip olmak ve evrenin kaderini değiştirmek için mücadele eder. Paul, Arrakis gezegeninin Fremen halkı tarafından Mesih olarak kabul edilir. Fremen'ler, Paul'ün liderliğinde Arrakis gezegenini özgürleştireceklerine ve galakside eşitlik ve adaleti sağlayacaklarına inanırlar.  

Oyuncular: Timothée Chalamet, Florence Pugh, Rebecca Ferguson  

Yönetmen: Denis Villeneuve

15. Godzilla x Kong: The New Empire

15. Godzilla x Kong: The New Empire

Özet: Kudretli Kong ve korkunç Godzilla, insan dünyasında gizlenen hem kendi türlerinin hem de insanlığın varoluşunu tehdit eden devasa ölümcül bir tehdide karşı birlikte savaşmak zorundadır.  

Oyuncular: Dan Stevens, Rebecca Hall, Rachel House  

Yönetmen: Adam Wingard

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16. Civil War

16. Civil War

Özet: Yakın gelecekte, bir grup savaş muhabiri, Amerika Birleşik Devletleri iç savaşın eşiğindeyken gerçeği haberleştirirken hayatta kalmaya çalışır.  

Oyuncular: Jesse Plemons, Cailee Spaeny, Kirsten Dunst  

Yönetmen: Alex Garland

17. Kingdom of the Planet of the Apes

17. Kingdom of the Planet of the Apes

Özet: Sezar'ın hükümdarlığının ardından birkaç nesil sonra, maymunlar artık baskın türdür ve insanlar gölgelerde yaşamaya indirgenmişken uyumlu bir şekilde yaşarlar. Yeni bir zalim maymun lideri imparatorluğunu kurarken, genç bir maymun geçmiş hakkında bildiği her şeyi sorgulamasına ve hem maymunlar hem de insanlar için geleceği belirleyecek seçimler yapmasına neden olacak üzücü bir yolculuğa çıkar.  

Oyuncular: Freya Allan, Dichen Lachman, Kevin Durand  

Yönetmen: Wes Ball

18. Madame Web

18. Madame Web

Özet: Geçmişiyle ilgili gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalan sağlık görevlisi Cassandra Webb, güçlü gelecekleri olan üç genç kadınla bir ilişki kurar... Tabii hepsi de ölümcül bir şimdiki zamandan kurtulabilirse.  

Oyuncular: Sydney Sweeney, Isabela Merced, Emma Roberts  

Yönetmen: S.J. Clarkson

19. Kraven The Hunter

19. Kraven The Hunter

Özet: Kraven The Hunter, dünyanın en büyük avcısı olduğunu kanıtlamaya çalışan Sergei Kravinoff’un hikayesini konu ediyor. Kurbanlarını elleriyle avlamayı seven Rus göçmen Sergei Kravinoff, bir gün bir cadı ile tanışır. Cadı ona fiziksel güçlerini arttıracağı ve yaşam yıllarını uzatacağı bir iksir verir. Sergei’nin tek amacı tüm dünyaya en iyi avcının kendisi olduğunu göstermek ve Spider Man’i avlamaktır ve bunu yapabilmek için harekete geçer. 

Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe, Ariana DeBose  

Yönetmen: J.C. Chandor

20. Venom 3

20. Venom 3

Özet: Venom adı verilen bir organizmanın taşıyıcısı olan Eddie Brock'un hikayesinin anlatıldığı 'Venom' filminin 3. devam halkası olan yapımın başrolünü bir kez daha Tom Hardy üstleniyor. 

Oyuncular: Juno Temple, Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor  

Yönetmen: Kelly Marcel

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