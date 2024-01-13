Aksiyon Tutkunları Buraya: 2024'ü Sallayacağına İnandığımız En Çok Beklenen Aksiyon Filmleri
Aksiyon Tutkunları Buraya: 2024'ü Sallayacağına İnandığımız En Çok Beklenen Aksiyon Filmleri
2024 yılında gösterime girecek en heyecan verici aksiyon filmlerini sizin için bir araya getirdik. Furiosa: A Mad Max Saga'dan Deadpool 3'e, Bad Boys 4'ten Venom 3'e hepsi birbirinden harika olacağına inandığımız bu listeyi 2024 yılında aksiyon sevenler kaçırmasın. Şimdiden iyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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1. The Beekeeper
2. Argylle
3. Road House
4. The Fall Guy
5. Furiosa: A Mad Max Saga
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6. Ballerina
7. Twisters
8. Deadpool 3
9. Alien: Romulus
10. Gladiator 2
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11. Lift
12. Bad Boys 4
13. Transformers One
14. Dune: Part Two
15. Godzilla x Kong: The New Empire
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16. Civil War
17. Kingdom of the Planet of the Apes
18. Madame Web
19. Kraven The Hunter
20. Venom 3
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