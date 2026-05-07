AKP'li Savcı Sayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i İstifaya Davet Etti

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.05.2026 - 13:51

Son zamanlarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve politikaları sadece muhalif kanattan değil iktidara yakın isimler tarafından da sık sık eleştiriliyor. Eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın ardından bir isyan bayrağı da Savcı Sayan'dan geldi. Sayan yaptığı paylaşımda Şimşek'e affını istemesini söyledi.

Sayan şu paylaşımı yaptı.

Görevi bırakan bir Bakan, yerine gelen yeni bakana üç mektup bırakır. 

Ve der ki: “Ne zaman basınç artar, ne zaman sıkışırsan, bu mektupları sırayla aç.”

Yeni gelen bakan bir süre idare eder. Ama bakar ki işler yolunda gitmiyor, birinci mektubu açar. 

Mektupta şunu yazar: “Geçmişi kötüle.” O da çıkar, geçmişi suçlamaya başlar. Bir süre nefes alır, günü kurtarır.

Ama sorunlar bitmez. Bu kez ikinci mektubu açar. Mektupta: “Etrafını kötüle” yazıyordur. 

Bu sefer de suçu başkalarına atar, ekibini hedef gösterir, Bürokrasiyi suçlar,yine bir süre idare eder.

Fakat gerçek değişmez. Sorunlar büyür, çözüm üretilmez. 

Çaresiz kalınca üçüncü mektubu açar. 

Ve o mektupta şu yazar:

“Kardeş, sen de üç mektup yaz. Çünkü bu işi bilmiyorsun/başaramıyorsun.”

Bugün gelinen noktada, bu hikâye bir fıkradan öte bir gerçeği anlatıyor. 

Sayın Mehmet Şimşek’in artık üçüncü mektubu açma zamanı gelmiştir. 

Sürekli geçmişi suçlamakla, farklı kesimleri hedef göstermekle ekonomi düzelmiyor. 

Vatandaşın yükü hafiflemiyor, piyasalarda güven kalıcı hale gelmiyor.

Aksi takdirde, Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün çabalarına, milletin verdiği desteğe ve duyduğu güvene rağmen kaybeden biz olacağız. 

Ve bu ülke, hak etmeyen, bu yükü taşıyamayacak kadroların eline kalma riskiyle karşı karşıya kalacaktır. 

Bunun bedeli ise sadece bugünü değil, Türkiye’nin belki de 50 yılını kaybetmesi olacaktır.

Bu yüzden mesele artık açık ve nettir:

Sayın Mehmet Şimşek’in bırakma zamanı gelmiş, hatta çoktan geçmiştir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
